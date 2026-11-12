Il Bayern Monaco ospita il Paderborn venerdì 4 dicembre 2026 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Nell’ultimo confronto, disputato nel febbraio 2020 all’Allianz Arena, il Bayern si è imposto per 3-2 al termine di una sfida combattuta e sorprendentemente equilibrata. Storicamente, il Paderborn ha faticato molto a contenere l’attacco del Bayern, subendo più reti in ognuno dei confronti nella massima serie e senza aver ancora conquistato un punto contro il club.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Bayern Monaco-Paderborn, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Bayern Monaco-Paderborn di Bundesliga?

Bayern Monaco-Paderborn si gioca venerdì 4 dicembre 2026 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Bundesliga - Game Week 12 4 dic 2026 - 14:30 Allianz Arena

Come acquistare i biglietti per Bayern Monaco-Paderborn di Bundesliga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della partita di Bundesliga tra Bayern Monaco e Paderborn:

1. Canali ufficiali dei club

Sito ufficiale e biglietteria del Bayern Monaco: Il metodo principale e più affidabile è acquistare direttamente attraverso il portale ufficiale del club.

Il metodo principale e più affidabile è acquistare direttamente attraverso il portale ufficiale del club. Portale ufficiale dei biglietti del Paderborn 07: Per i tifosi della squadra ospite, i biglietti del settore riservato vengono generalmente distribuiti direttamente attraverso i canali ufficiali di vendita dello SC Paderborn.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando quelli disponibili attraverso i canali principali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Bayern Monaco-Paderborn di Bundesliga?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra Bayern Monaco e Paderborn:

1. Canali ufficiali dei club

Posti in piedi / Categoria 5: da 15 a 40 euro.

da 15 a 40 euro. Dalla Categoria 1 alla Categoria 4: da 50 a 80 euro.

da 50 a 80 euro. VIP e hospitality: da 250 a oltre 600 euro.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Ingresso generale / Anello superiore: da 70 a 150 euro.

da 70 a 150 euro. Anello inferiore / Lungo il campo: da 160 a oltre 350 euro.

da 160 a oltre 350 euro. Rivendita VIP e premium: da 400 a oltre 800 euro.

Bayern Monaco-Paderborn di Bundesliga: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Bayern Monaco e Paderborn

Il Bayern Monaco arriva a questa partita con tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare tra tutte le competizioni, senza sconfitte. Nell’ultima ha battuto l’Atletico Madrid per 2-0 in Champions League e, nello stesso periodo, ha anche superato il Friburgo per 3-1 in Bundesliga. In queste cinque partite il Bayern ha segnato 15 goal e ne ha subiti sette. Gli unici passi falsi sono stati il 2-2 contro il Borussia Dortmund in campionato e il 2-2 contro l’Arsenal in Champions League.

Le ultime cinque partite del Paderborn hanno portato una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Nell’ultima ha pareggiato 0-0 contro il Borussia Mönchengladbach in Bundesliga e, nello stesso periodo, ha anche battuto l’Amburgo per 1-0 in campionato. È stato eliminato dalla Coppa di Germania dal VfB Stoccarda, perdendo 1-0. In queste cinque partite il Paderborn ha segnato tre goal e ne ha subiti tre.

Bayern Monaco-Paderborn: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale al febbraio 2020, quando il Bayern Monaco ha vinto 3-2 in casa in Bundesliga. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Bayern ha ottenuto cinque vittorie, segnando 22 goal e subendone soltanto quattro. Il Paderborn non è ancora riuscito a conquistare un punto contro il Bayern in nessuno di questi incontri.