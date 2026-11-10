Il Bayern Monaco ospita l'Hertha Berlino martedì 1° dicembre 2026 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

I più recenti incontri ufficiali tra le due squadre risalgono alla stagione 2022–23 nella massima serie, quando il Bayern vinse 2-0 a Monaco di Baviera. Poiché l'Hertha Berlino gioca attualmente in 2. Bundesliga, negli ultimi anni le sfide ufficiali tra i due club sono diventate rare.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Bayern Monaco-Hertha Berlino, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Bayern Monaco-Hertha Berlino di Coppa di Germania?

Bayern Monaco-Hertha Berlino si gioca all'Allianz Arena di Monaco di Baviera martedì 1° dicembre 2026.

DFB Pokal - 1/8 1 dic 2026 - 14:45 Allianz Arena

Come acquistare i biglietti per Bayern Monaco-Hertha Berlino di Coppa di Germania?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Coppa di Germania tra Bayern Monaco e Hertha Berlino, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Consulta il sito ufficiale e il portale biglietti dell'FC Bayern Monaco per acquistare i normali biglietti d'ingresso o verificare i periodi di vendita prioritaria riservati ai soci.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Coppa di Germania quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Bayern Monaco-Hertha Berlino di Coppa di Germania?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima partita di Coppa di Germania tra Bayern Monaco e Hertha Berlino:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti d'ingresso: I prezzi vanno generalmente da circa 15 a 80 €, a seconda della categoria del posto, per esempio in piedi oppure a sedere nell'anello inferiore o superiore.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita primari del club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Posto a sedere standard: prezzi a partire da circa 50 a 100 € per i posti nell'anello superiore, con cifre sensibilmente più alte per i posti centrali più ambiti o per le partite più richieste.

Bayern Monaco-Hertha Berlino di Coppa di Germania: Tutto quello che c'è da sapere

Bayern Monaco-Hertha Berlino: Lo stato di forma

Nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, il Bayern Monaco ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e un pareggio, segnando 19 goal e subendone sette. Il risultato più recente è stato un 2-2 contro il Borussia Dortmund in Bundesliga. In precedenza, in questa serie di partite, ha battuto l'RB Lipsia 6-1 e il Friburgo 3-1 in trasferta. Anche il 2-2 contro l'Arsenal in Champions League ha evidenziato la tendenza a perdere punti pur creando molte occasioni.

L'Hertha Berlino ha vinto quattro delle ultime cinque partite, pareggiandone una, tra seconda divisione e Coppa di Germania. Nell'ultima gara ha vinto 3-0 in casa del Kaiserslautern. Ha inoltre battuto l'SSV Jeddeloh 2-0 in coppa e l'Arminia Bielefeld 1-0 in campionato. Lo 0-0 contro l'Holstein Kiel rappresenta l'unica occasione in cui ha perso punti in questa serie di partite.

Bayern Monaco-Hertha Berlino: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra Bayern Monaco e Hertha Berlino risale all'aprile 2023, quando il Bayern vinse 2-0 all'Allianz Arena in Bundesliga. Negli ultimi cinque precedenti registrati, il Bayern ha vinto quattro volte e l'Hertha una: l'unica vittoria dell'Hertha è stata un 2-0 in casa nel novembre 2022, in una sfida il cui incontro di ritorno fu vinto dal Bayern per 3-2 a Berlino nel gennaio 2022.