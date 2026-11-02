Il Bayern Monaco ospita il Colonia venerdì 20 novembre 2026 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Nei recenti scontri diretti, il Bayern Monaco ha mantenuto un netto predominio, imponendosi 5-1 sul Colonia nell’ultimo confronto di campionato. La rivalità si è estesa anche alle coppe, con una sfida di Coppa di Germania in cui il Bayern ha mostrato ancora una volta la profondità del proprio reparto offensivo.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Bayern Monaco-Colonia, dai canali di vendita ai prezzi.

Quando si gioca Bayern Monaco-Colonia in Bundesliga?

Bayern Monaco-Colonia si gioca venerdì 20 novembre 2026 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Bundesliga - Game Week 10 20 nov 2026 - 14:30 Allianz Arena

Come acquistare i biglietti per Bayern Monaco-Colonia in Bundesliga?

Ecco le principali opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita tra Bayern Monaco e Colonia:

1. Canali ufficiali dei club

Mercato ufficiale dei biglietti del club (biglietteria ufficiale del Bayern Monaco): Il canale principale e più affidabile è il sito ufficiale del Bayern Monaco, dove i soci possono acquistare direttamente i biglietti o accedere al mercato ufficiale di rivendita (Zweitmarkt), che consente lo scambio di biglietti al prezzo nominale.

Il canale principale e più affidabile è il sito ufficiale del Bayern Monaco, dove i soci possono acquistare direttamente i biglietti o accedere al mercato ufficiale di rivendita (Zweitmarkt), che consente lo scambio di biglietti al prezzo nominale. Canali ufficiali del Colonia: I soci e gli abbonati del Colonia possono spesso acquistare direttamente sul portale di biglietteria del club i biglietti della quota riservata ai tifosi ospiti per le partite all’Allianz Arena.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Bayern Monaco-Colonia in Bundesliga?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Bundesliga tra Bayern Monaco e Colonia, suddivisi tra canali ufficiali dei club e piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Posti a sedere di categoria 1: prezzo intero standard di 80 €, con una visuale privilegiata dalle tribune laterali.

prezzo intero standard di 80 €, con una visuale privilegiata dalle tribune laterali. Posti a sedere di categoria 2: prezzo intero standard di 70 € per i settori centrali dell’anello superiore o quelli d’angolo dell’anello inferiore.

prezzo intero standard di 70 € per i settori centrali dell’anello superiore o quelli d’angolo dell’anello inferiore. Posti a sedere di categoria 3: prezzo intero standard di 50 € per i settori ordinari dell’anello superiore.

prezzo intero standard di 50 € per i settori ordinari dell’anello superiore. Posti a sedere di categoria 4: prezzo intero standard di 40 € per i posti più arretrati negli anelli superiori.

prezzo intero standard di 40 € per i posti più arretrati negli anelli superiori. Categoria 5 / posti in piedi (Südkurve): tariffa unica di 15 € per i settori in piedi, l’opzione più economica dello stadio.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Rivendita per l’anello superiore / ingresso ordinario: prezzi a partire da circa 130-145 € per i settori d’angolo dell’anello superiore o quelli dietro le porte.

prezzi a partire da circa per i settori d’angolo dell’anello superiore o quelli dietro le porte. Rivendita per l’anello intermedio e le tribune laterali: prezzi generalmente compresi tra 160 e oltre 220 € , a seconda dell’anello, del settore e della domanda.

prezzi generalmente compresi tra , a seconda dell’anello, del settore e della domanda. Pacchetti VIP e hospitality: prezzi a partire da circa 950-1.150 € e oltre per posti premium con sedili imbottiti, accesso alle lounge e servizi di hospitality durante la partita.

Bayern Monaco-Colonia in Bundesliga: Tutto quello che c’è da sapere

Bayern Monaco-Colonia: lo stato di forma

Il Bayern Monaco arriva alla sfida in un buon momento nelle competizioni nazionali: ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni senza subire sconfitte. Nell’ultima gara ha travolto 6-1 l’RB Lipsia in Bundesliga, mostrando tutta la propria efficacia sotto porta. In quelle cinque partite, il Bayern ha segnato 19 goal e ne ha subiti sette, anche se i due pareggi consecutivi contro il Viking in Champions League e l’Augusta in Bundesliga, arrivati nelle gare precedenti, dimostrano che può perdere punti. Il 7-0 sull’Union Berlino nello stesso periodo conferma la sua capacità di ottenere grandi risultati in casa. Il Colonia ha faticato maggiormente a trovare continuità: ha vinto soltanto una delle ultime cinque partite ufficiali, perdendone due. Nell’ultima gara è stato sconfitto 1-0 dall’Eintracht Francoforte e, nello stesso periodo, ha perso anche 2-1 contro l’Amburgo. Il 2-1 sul Borussia Mönchengladbach è la sua unica vittoria, mentre completano il bilancio recente due pareggi.

Bayern Monaco-Colonia: i precedenti recenti

Le due squadre si sono affrontate l’ultima volta nel maggio 2026, quando il Bayern si è imposto 5-1 all’Allianz Arena in Bundesliga. Negli ultimi cinque confronti, il Bayern ha ottenuto quattro vittorie, contro nessuna del Colonia, e un pareggio. La serie comprende il 4-1 del Bayern in Coppa di Germania nell’ottobre 2025 e il successo per 3-1 della squadra di Monaco nello stadio del Colonia nel gennaio 2026: risultati che confermano il predominio del Bayern in questa sfida.