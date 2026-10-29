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Come acquistare i biglietti per Bayern Monaco-Borussia Dortmund: vedere dal vivo Harry Kane, vincitore del Pallone d’Oro, prezzi della Bundesliga, informazioni sul Der Klassiker e altro

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Biglietti
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Bayern Monaco
Borussia Dortmund
H. Kane

Il Bayern Monaco affronta il Borussia Dortmund in Bundesliga. Ecco come assicurarti i biglietti.

L’attesa sale alle stelle in Germania e in tutta Europa ogni volta che Bayern Monaco e Borussia Dortmund si affrontano nel «Der Klassiker», all’Allianz Arena o al Signal Iduna Park, i due stadi più grandi del Paese.

È una partita da non perdere: acquista oggi i biglietti per la prossima sfida tra le due grandi del calcio tedesco.

Il confronto tra le due squadre è diventato particolarmente importante: sono state le formazioni di maggior successo in Bundesliga negli ultimi anni, conquistando insieme 16 degli ultimi 17 titoli tedeschi. Sia il Bayern sia il BVB sono partiti forte in questa stagione e occupano i primi due posti in classifica, con un bilancio identico: 5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Se non sei mai stato all’iconica Allianz Arena di Monaco, o non vedi l’ora di tornarci, questa potrebbe essere l’occasione perfetta. Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni essenziali sui biglietti per il «Der Klassiker»: quanto costano, dove acquistarli e molto altro.

Quando si gioca la prossima partita di Bundesliga tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund?

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Bundesliga - Game Week 8
Allianz Arena

Dove acquistare i biglietti per il Der Klassiker

I biglietti ufficiali per le partite casalinghe del Bayern Monaco vengono distribuiti tramite la piattaforma ufficiale di vendita dei biglietti del FC Bayern Monaco. L’elevato numero di iscritti ai fan club e la forte richiesta di abbonamenti fanno sì che i biglietti destinati al pubblico sul sito ufficiale vadano esauriti quasi subito dopo essere stati messi in vendita.

Se non riesci ad acquistarli durante la vendita iniziale, StubHub è un’alternativa se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per il Der Klassiker?

I prezzi ufficiali fissati dal FC Bayern Monaco per le normali partite casalinghe di Bundesliga partono da 15 € per i posti in piedi e arrivano a 80 € per i posti a sedere della categoria più alta.

Sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i posti a sedere più economici partono da circa 120 €, con prezzi che variano in base alla posizione e alla domanda.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund in Bundesliga: Tutto quello che c’è da sapere

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: I risultati degli ultimi scontri diretti

L’ultimo incontro tra le due squadre si è disputato nella Supercoppa di Germania il 22 agosto 2026, con il Bayern Monaco vincitore per 2-1. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Bayern ha vinto tre volte, mentre si sono registrati un pareggio e una vittoria del Dortmund. In queste cinque partite, il Bayern ha segnato dieci goal e il Dortmund sette.

Testa a testa

Bayern MonacoPareggioBorussia Dortmund
3
2
0
Supercoppa di Lega
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
FIN
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
3
FIN
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
FIN
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FIN
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
1
FIN
10Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5
FCB

FCB - Forma

VIK
D3-3
RBL
V6-1
ARS
D2-2
SCF
V1-3
FCM
V6-1
Gol segnato (subito)
20/8
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
BVB

BVB - Forma

BOD
S1-0
FCU
D0-0
SAB
V1-2
SGE
V1-0
SVW
V3-2
Gol segnato (subito)
6/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
7520256+1917
V
V
D
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
7520124+817
V
D
D
V
V
3
FriburgoFriburgoSCF
7412169+713
S
S
V
D
V
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
74121612+413
S
V
V
V
D
5
RB LipsiaRB LipsiaRBL
74032011+912
V
S
V
S
V
6
Werder BremaWerder BremaSVW
73311514+112
V
D
D
V
D
7
Magonza 05Magonza 05M05
73131613+310
S
V
S
V
S
8
ElversbergElversbergELV
73131215-310
S
V
S
D
S
9
AugsburgAugsburgFCA
72321713+49
D
S
D
S
D
10
HoffenheimHoffenheimTSG
7304141409
V
V
S
S
V
11
AmburgoAmburgoHSV
7304616-109
S
V
V
V
S
12
FC ColoniaFC ColoniaKOE
7223811-38
D
S
V
S
D
13
PaderbornPaderbornSCP
722369-38
V
D
S
V
S
14
FrancoforteFrancoforteSGE
72231017-78
S
V
S
D
V
15
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
72051013-36
S
S
V
S
S
16
Schalke 04Schalke 04S04
713347-36
D
S
S
D
V
17
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
7133618-126
D
D
V
S
S
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
71061122-113
V
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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