L’attesa sale alle stelle in Germania e in tutta Europa ogni volta che Bayern Monaco e Borussia Dortmund si affrontano nel «Der Klassiker», all’Allianz Arena o al Signal Iduna Park, i due stadi più grandi del Paese.

È una partita da non perdere: acquista oggi i biglietti per la prossima sfida tra le due grandi del calcio tedesco.

Il confronto tra le due squadre è diventato particolarmente importante: sono state le formazioni di maggior successo in Bundesliga negli ultimi anni, conquistando insieme 16 degli ultimi 17 titoli tedeschi. Sia il Bayern sia il BVB sono partiti forte in questa stagione e occupano i primi due posti in classifica, con un bilancio identico: 5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Se non sei mai stato all’iconica Allianz Arena di Monaco, o non vedi l’ora di tornarci, questa potrebbe essere l’occasione perfetta. Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni essenziali sui biglietti per il «Der Klassiker»: quanto costano, dove acquistarli e molto altro.

Quando si gioca la prossima partita di Bundesliga tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund?

Bundesliga - Game Week 8 31 ott 2026 - 13:30 Allianz Arena

Dove acquistare i biglietti per il Der Klassiker

I biglietti ufficiali per le partite casalinghe del Bayern Monaco vengono distribuiti tramite la piattaforma ufficiale di vendita dei biglietti del FC Bayern Monaco. L’elevato numero di iscritti ai fan club e la forte richiesta di abbonamenti fanno sì che i biglietti destinati al pubblico sul sito ufficiale vadano esauriti quasi subito dopo essere stati messi in vendita.

Se non riesci ad acquistarli durante la vendita iniziale, StubHub è un’alternativa se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per il Der Klassiker?

I prezzi ufficiali fissati dal FC Bayern Monaco per le normali partite casalinghe di Bundesliga partono da 15 € per i posti in piedi e arrivano a 80 € per i posti a sedere della categoria più alta.

Sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i posti a sedere più economici partono da circa 120 €, con prezzi che variano in base alla posizione e alla domanda.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund in Bundesliga: Tutto quello che c’è da sapere

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: I risultati degli ultimi scontri diretti

L’ultimo incontro tra le due squadre si è disputato nella Supercoppa di Germania il 22 agosto 2026, con il Bayern Monaco vincitore per 2-1. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Bayern ha vinto tre volte, mentre si sono registrati un pareggio e una vittoria del Dortmund. In queste cinque partite, il Bayern ha segnato dieci goal e il Dortmund sette.