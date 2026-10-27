L’attesa sale alle stelle in Germania e nel resto d’Europa ogni volta che Bayern Monaco e Borussia Dortmund si affrontano nel «Der Klassiker», all’Allianz Arena o al Signal Iduna Park, i due stadi più grandi del Paese.
È una sfida da non perdere: acquista oggi i biglietti per il prossimo confronto tra le due grandi del calcio tedesco.
La sfida tra le due squadre ha assunto grande importanza: sono state le formazioni di maggior successo in Bundesliga negli ultimi anni e, insieme, hanno conquistato 16 degli ultimi 17 titoli tedeschi. Bayern e BVB sono partiti forte anche in questa stagione e occupano i primi due posti in classifica con lo stesso bilancio: 5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte.
Se non sei mai stato all’iconica Allianz Arena di Monaco, o non vedi l’ora di tornarci, questa potrebbe essere l’occasione perfetta. Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni essenziali sui biglietti per il «Der Klassiker»: quanto costano, dove acquistarli e molto altro.
Quando si gioca la prossima partita di Bundesliga tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund?
Dove acquistare i biglietti per il Der Klassiker
I biglietti ufficiali per le partite casalinghe del Bayern Monaco sono distribuiti attraverso la piattaforma ufficiale di biglietteria del club. L’elevato numero di iscritti ai fan club e la forte domanda di abbonamenti fanno sì che i biglietti destinati al pubblico sul sito ufficiale vadano esauriti quasi subito dopo la messa in vendita.
Se non riesci ad acquistarli durante la vendita iniziale, StubHubè un’alternativa se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti.
Quanto costano i biglietti per il Der Klassiker?
I prezzi ufficiali fissati dal Bayern Monaco per le normali partite casalinghe di Bundesliga partono da 15 € per i settori in piedi e arrivano a 80 € per i posti a sedere nelle categorie più alte.
Sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i biglietti per i posti a sedere standard partono da circa 120 €, con prezzi che variano in base alla posizione del posto e alla domanda.
Bayern Monaco-Borussia Dortmund in Bundesliga: Tutto quello che c’è da sapere
Bayern Monaco-Borussia Dortmund: I precedenti recenti
L’ultimo incontro tra le due squadre si è disputato nella Supercoppa di Germania il 22 agosto 2026 e si è concluso con la vittoria del Bayern Monaco per 2-1. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Bayern ha vinto tre volte, il Dortmund una, mentre una partita è terminata in pareggio. In queste cinque sfide, il Bayern ha segnato dieci goal e il Dortmund sette.
Testa a testa
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|7
|5
|2
|0
|25
|6
|+19
|17
V
V
D
V
V
|2
|7
|5
|2
|0
|12
|4
|+8
|17
V
D
D
V
V
|3
|7
|4
|1
|2
|16
|9
|+7
|13
S
S
V
D
V
|4
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|+4
|13
S
V
V
V
D
|5
|7
|4
|0
|3
|20
|11
|+9
|12
V
S
V
S
V
|6
|7
|3
|3
|1
|15
|14
|+1
|12
V
D
D
V
D
|7
|7
|3
|1
|3
|16
|13
|+3
|10
S
V
S
V
S
|8
|7
|3
|1
|3
|12
|15
|-3
|10
S
V
S
D
S
|9
|7
|2
|3
|2
|17
|13
|+4
|9
D
S
D
S
D
|10
|7
|3
|0
|4
|14
|14
|0
|9
V
V
S
S
V
|11
|7
|3
|0
|4
|6
|16
|-10
|9
S
V
V
V
S
|12
|7
|2
|2
|3
|8
|11
|-3
|8
D
S
V
S
D
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|8
V
D
S
V
S
|14
|7
|2
|2
|3
|10
|17
|-7
|8
S
V
S
D
V
|15
|7
|2
|0
|5
|10
|13
|-3
|6
S
S
V
S
S
|16
|7
|1
|3
|3
|4
|7
|-3
|6
D
S
S
D
V
|17
|7
|1
|3
|3
|6
|18
|-12
|6
D
D
V
S
S
|18
|7
|1
|0
|6
|11
|22
|-11
|3
V
S
S
S
S