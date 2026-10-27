L’attesa sale alle stelle in Germania e nel resto d’Europa ogni volta che Bayern Monaco e Borussia Dortmund si affrontano nel «Der Klassiker», all’Allianz Arena o al Signal Iduna Park, i due stadi più grandi del Paese.

È una sfida da non perdere: acquista oggi i biglietti per il prossimo confronto tra le due grandi del calcio tedesco.

La sfida tra le due squadre ha assunto grande importanza: sono state le formazioni di maggior successo in Bundesliga negli ultimi anni e, insieme, hanno conquistato 16 degli ultimi 17 titoli tedeschi. Bayern e BVB sono partiti forte anche in questa stagione e occupano i primi due posti in classifica con lo stesso bilancio: 5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Se non sei mai stato all’iconica Allianz Arena di Monaco, o non vedi l’ora di tornarci, questa potrebbe essere l’occasione perfetta. Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni essenziali sui biglietti per il «Der Klassiker»: quanto costano, dove acquistarli e molto altro.

Quando si gioca la prossima partita di Bundesliga tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund?

Bundesliga - Game Week 8 31 ott 2026 - 13:30 Allianz Arena

Dove acquistare i biglietti per il Der Klassiker

I biglietti ufficiali per le partite casalinghe del Bayern Monaco sono distribuiti attraverso la piattaforma ufficiale di biglietteria del club. L’elevato numero di iscritti ai fan club e la forte domanda di abbonamenti fanno sì che i biglietti destinati al pubblico sul sito ufficiale vadano esauriti quasi subito dopo la messa in vendita.

Se non riesci ad acquistarli durante la vendita iniziale, StubHubè un’alternativa se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per il Der Klassiker?

I prezzi ufficiali fissati dal Bayern Monaco per le normali partite casalinghe di Bundesliga partono da 15 € per i settori in piedi e arrivano a 80 € per i posti a sedere nelle categorie più alte.

Sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i biglietti per i posti a sedere standard partono da circa 120 €, con prezzi che variano in base alla posizione del posto e alla domanda.

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L’ultimo incontro tra le due squadre si è disputato nella Supercoppa di Germania il 22 agosto 2026 e si è concluso con la vittoria del Bayern Monaco per 2-1. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Bayern ha vinto tre volte, il Dortmund una, mentre una partita è terminata in pareggio. In queste cinque sfide, il Bayern ha segnato dieci goal e il Dortmund sette.



