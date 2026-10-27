Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Bundesliga
team-logoBayern Monaco
Allianz Arena
team-logoBorussia Dortmund
Book Bayern Munich vs Borussia Dortmund Tickets
Con il contributo di

Come acquistare i biglietti per Bayern Monaco-Borussia Dortmund: vedere dal vivo Harry Kane, vincitore del Pallone d’Oro, prezzi della Bundesliga, informazioni sul Der Klassiker e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
Bundesliga
Bayern Monaco
Borussia Dortmund
H. Kane

Il Bayern Monaco affronta il Borussia Dortmund in Bundesliga. Ecco come assicurarsi i biglietti.

L’attesa sale alle stelle in Germania e nel resto d’Europa ogni volta che Bayern Monaco e Borussia Dortmund si affrontano nel «Der Klassiker», all’Allianz Arena o al Signal Iduna Park, i due stadi più grandi del Paese.

È una sfida da non perdere: acquista oggi i biglietti per il prossimo confronto tra le due grandi del calcio tedesco.

La sfida tra le due squadre ha assunto grande importanza: sono state le formazioni di maggior successo in Bundesliga negli ultimi anni e, insieme, hanno conquistato 16 degli ultimi 17 titoli tedeschi. Bayern e BVB sono partiti forte anche in questa stagione e occupano i primi due posti in classifica con lo stesso bilancio: 5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Se non sei mai stato all’iconica Allianz Arena di Monaco, o non vedi l’ora di tornarci, questa potrebbe essere l’occasione perfetta. Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni essenziali sui biglietti per il «Der Klassiker»: quanto costano, dove acquistarli e molto altro.

Quando si gioca la prossima partita di Bundesliga tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund?

crest
Bundesliga - Game Week 8
Allianz Arena

Dove acquistare i biglietti per il Der Klassiker

I biglietti ufficiali per le partite casalinghe del Bayern Monaco sono distribuiti attraverso la piattaforma ufficiale di biglietteria del club. L’elevato numero di iscritti ai fan club e la forte domanda di abbonamenti fanno sì che i biglietti destinati al pubblico sul sito ufficiale vadano esauriti quasi subito dopo la messa in vendita.

Se non riesci ad acquistarli durante la vendita iniziale, StubHubè un’alternativa se i biglietti sul sito ufficiale sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per il Der Klassiker?

I prezzi ufficiali fissati dal Bayern Monaco per le normali partite casalinghe di Bundesliga partono da 15 € per i settori in piedi e arrivano a 80 € per i posti a sedere nelle categorie più alte.

Sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i biglietti per i posti a sedere standard partono da circa 120 €, con prezzi che variano in base alla posizione del posto e alla domanda.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund in Bundesliga: Tutto quello che c’è da sapere

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre si è disputato nella Supercoppa di Germania il 22 agosto 2026 e si è concluso con la vittoria del Bayern Monaco per 2-1. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Bayern ha vinto tre volte, il Dortmund una, mentre una partita è terminata in pareggio. In queste cinque sfide, il Bayern ha segnato dieci goal e il Dortmund sette.

Testa a testa

Bayern MonacoPareggioBorussia Dortmund
3
2
0
Supercoppa di Lega
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
FIN
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
3
FIN
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
FIN
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FIN
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
1
FIN
10Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5
FCB

FCB - Forma

FCA
D2-2
VIK
D3-3
RBL
V6-1
ARS
D2-2
SCF
V1-3
Gol segnato (subito)
16/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
BVB

BVB - Forma

SVW
D2-2
BOD
S1-0
FCU
D0-0
SAB
V1-2
SGE
V1-0
Gol segnato (subito)
5/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
7520256+1917
V
V
D
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
7520124+817
V
D
D
V
V
3
FriburgoFriburgoSCF
7412169+713
S
S
V
D
V
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
74121612+413
S
V
V
V
D
5
RB LipsiaRB LipsiaRBL
74032011+912
V
S
V
S
V
6
Werder BremaWerder BremaSVW
73311514+112
V
D
D
V
D
7
Magonza 05Magonza 05M05
73131613+310
S
V
S
V
S
8
ElversbergElversbergELV
73131215-310
S
V
S
D
S
9
AugsburgAugsburgFCA
72321713+49
D
S
D
S
D
10
HoffenheimHoffenheimTSG
7304141409
V
V
S
S
V
11
AmburgoAmburgoHSV
7304616-109
S
V
V
V
S
12
FC ColoniaFC ColoniaKOE
7223811-38
D
S
V
S
D
13
PaderbornPaderbornSCP
722369-38
V
D
S
V
S
14
FrancoforteFrancoforteSGE
72231017-78
S
V
S
D
V
15
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
72051013-36
S
S
V
S
S
16
Schalke 04Schalke 04S04
713347-36
D
S
S
D
V
17
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
7133618-126
D
D
V
S
S
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
71061122-113
V
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione


TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google