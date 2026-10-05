Come acquistare i biglietti per Bayern Monaco-Borussia Dortmund: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Der Klassiker tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund è la rivalità simbolo del calcio tedesco. Disputata nella celebre Allianz Arena di Monaco, questa sfida di cartello mette di fronte due dei club più titolati d’Europa nella corsa al predominio nazionale. I tifosi possono aspettarsi qualità di livello mondiale, grande intensità e un’atmosfera da partita indimenticabile.

GOAL fornisce tutti i dettagli necessari su programmazione della partita, prezzi e su come acquistare i biglietti oggi stesso.

Quando si gioca Bayern Monaco-Borussia Dortmund di Bundesliga?

Bundesliga - Game Week 8 31 ott 2026 - 13:30 Allianz Arena

Dove acquistare i biglietti per Der Klassiker?

I biglietti ufficiali per le partite casalinghe del Bayern Monaco vengono distribuiti attraverso la piattaforma ufficiale di biglietteria dell’FC Bayern Monaco. L’elevato numero di iscritti ai fan club e la domanda di abbonamenti fanno sì che i tagliandi messi a disposizione del pubblico generale sul sito ufficiale vadano esauriti quasi immediatamente dopo la messa in vendita.

Se non riesci ad acquistarli durante la vendita primaria, StubHubè la soluzione da seguire se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Der Klassiker?

I prezzi ufficiali fissati dall’FC Bayern Monaco per le normali partite casalinghe di Bundesliga partono da 15 € per i settori in piedi e arrivano fino a 80 € per i posti a sedere di categoria top.

Sulle piattaforme secondarie come StubHub, le opzioni d’ingresso partono da circa 120 € per i posti standard, con prezzi che oscillano in base alla posizione del posto e alla domanda.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund di Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Bayern Monaco e Borussia Dortmund

Il Bayern Monaco ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, pareggiandone soltanto una, contro lo Schalke 04 in Bundesliga. L’uscita più recente si è chiusa con una vittoria per 7-0 contro l’Union Berlino, e in questa serie è arrivato anche un successo per 5-0 sul Bodø/Glimt in Champions League. In queste cinque partite il Bayern ha segnato 13 gol e non ne ha subiti nelle due gare più recenti.

Il Borussia Dortmund è in forma perfetta, avendo vinto tutte le ultime cinque partite senza sconfitte. Il risultato più recente è stato un successo per 1-0 sul campo del VfB Stuttgart, e in questa sequenza ha anche battuto il Villarreal per 3-2 in Champions League. Il Dortmund ha segnato 14 gol in queste cinque partite, subendone appena cinque.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: precedenti recenti

L’incrocio più recente tra queste due squadre risale alla Supercoppa del 22 agosto 2026, quando il Bayern Monaco ha vinto 2-1 contro il Borussia Dortmund. Negli ultimi cinque precedenti diretti, il Bayern ha vinto tre volte, con un pareggio e una vittoria del Dortmund. Il Bayern ha segnato dieci gol in questi cinque confronti, mentre il Dortmund ne ha realizzati sette.



