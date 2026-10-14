Der Klassiker tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund è la rivalità per eccellenza del calcio tedesco. All’Allianz Arena di Monaco, celebre in tutto il mondo, questa sfida di cartello mette di fronte due dei club più titolati d’Europa, in lotta per il predominio in patria. I tifosi possono aspettarsi calcio di altissimo livello, grande intensità e un’atmosfera indimenticabile.

GOAL fornisce tutte le informazioni necessarie su data e orario della partita, prezzi e modalità di acquisto dei biglietti.

Quando si gioca Bayern Monaco-Borussia Dortmund in Bundesliga?

Bundesliga - Game Week 8 31 ott 2026 - 13:30 Allianz Arena

Dove acquistare i biglietti per Der Klassiker?

I biglietti ufficiali per le partite casalinghe del Bayern Monaco sono distribuiti attraverso la piattaforma di biglietteria ufficiale del club. L’elevato numero di iscritti ai fan club e la forte richiesta di abbonamenti fanno sì che i biglietti destinati al pubblico sul sito ufficiale vadano esauriti quasi subito dopo la messa in vendita.

Se non riesci ad acquistarli durante la vendita iniziale, StubHubè un’alternativa se quelli sul sito ufficiale sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Der Klassiker?

I prezzi ufficiali fissati dal Bayern Monaco per le normali partite casalinghe di Bundesliga partono da 15 € per i settori in piedi e arrivano fino a 80 € per i posti a sedere della categoria più alta.

Sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i posti a sedere più economici partono da circa 120 €, con prezzi che variano in base alla posizione del posto e alla domanda.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund in Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Bayern Monaco e Borussia Dortmund

Il Bayern Monaco ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, pareggiando soltanto contro lo Schalke 04 in Bundesliga. Nell’ultima gara ha battuto l’Union Berlin 7-0 e, nello stesso periodo, ha ottenuto anche una vittoria per 5-0 contro il Bodø/Glimt in Champions League. In queste cinque partite il Bayern ha segnato 13 goal e non ne ha subiti nelle ultime due.

Il Borussia Dortmund arriva da cinque vittorie nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è l’1-0 in casa del VfB Stoccarda; in questa serie ha battuto anche il Villarreal 3-2 in Champions League. Il Dortmund ha segnato 14 goal in queste cinque gare, subendone soltanto cinque.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale alla Supercoppa del 22 agosto 2026, quando il Bayern Monaco ha battuto il Borussia Dortmund 2-1. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Bayern ha vinto tre volte, con un pareggio e una vittoria del Dortmund. In queste cinque sfide il Bayern ha segnato dieci goal e il Dortmund sette.



