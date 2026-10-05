Come acquistare i biglietti per Bayern Monaco-Arsenal: prezzi della Champions League, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Bayern Monaco affronta l'Arsenal mercoledì 21 ottobre 2026 all'Allianz Arena di Monaco.

Il loro più recente incrocio europeo si è concluso con una vittoria per 3-1 dell'Arsenal a Londra durante la fase campionato della stagione precedente. Nonostante questa recente sconfitta, il Bayern Monaco vanta il vantaggio complessivo nei precedenti storici, con 8 vittorie nelle 15 sfide disputate nelle competizioni europee.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Bayern Monaco-Arsenal, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Bayern Monaco-Arsenal di Champions League?

Il Bayern Monaco affronta l'Arsenal all'Allianz Arena di Monaco in UEFA Champions League mercoledì 21 ottobre 2026.

Champions League - Game Week 3 21 ott 2026 - 15:00 Allianz Arena

Come acquistare i biglietti per Bayern Monaco-Arsenal di Champions League?

Per acquistare i biglietti per la partita di UEFA Champions League Bayern Monaco-Arsenal all'Allianz Arena, hai alcune opzioni principali a seconda della disponibilità, del budget e dello status di membro:

1. Canali ufficiali del Bayern

Portale richieste biglietti FC Bayern: I biglietti ufficiali per il pubblico generale vengono distribuiti tramite un sistema di richiesta/ballottaggio sul sito ufficiale del Bayern Monaco. Le richieste aprono in anticipo e i biglietti vengono assegnati se disponibili.

Quanto costano i biglietti per Bayern Monaco-Arsenal di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League Bayern Monaco-Arsenal all'Allianz Arena variano notevolmente a seconda che si acquistino biglietti a prezzo nominale direttamente dal FC Bayern o tramite mercati secondari.

1. Prezzi ufficiali a prezzo nominale

Il FC Bayern pubblica una griglia prezzi strutturata per le partite casalinghe di Champions League. Sono previsti sconti per i membri del club, in genere 2,50 € in meno rispetto al prezzo intero, per i bambini sotto i 14 anni e per i senior.

Categoria 1 (tribuna centrale principale): 130 € (Membri: 127,50 €)

Categoria 2 (tribune laterali): 110 € (Membri: 107,50 €)

Categoria 3 (angoli e settori esterni): 90 € (Membri: 87,50 €)

Categoria 4 (anello superiore dietro le porte): 60 € (Membri: 57,50 €)

Categoria 5 (posti in piedi Südkurve): 19 €

2. Mercati secondari dei biglietti

Se i biglietti ufficiali vanno esauriti, piattaforme secondarie come StubHub propongono prezzi nelle seguenti fasce a seconda della domanda e della posizione del posto:

Prezzo iniziale / fascia d'ingresso: ~290 € a 390 €

Posti standard medi: ~400 € a 600 €

Posti premium / centrali: 700 €+

Bayern Monaco-Arsenal di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Bayern Monaco-Arsenal, il momento delle due squadre

Il Bayern Monaco arriva in ottima forma, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'uscita più recente si è chiusa con un netto 7-0 sull'Union Berlin in Bundesliga, e in questo filotto è arrivato anche il 5-0 sul Bodoe/Glimt in Champions League. Gli unici punti lasciati per strada sono arrivati nello 0-0 con lo Schalke 04. In queste cinque gare, il Bayern ha segnato 17 gol e non ne ha subiti nelle partite vinte.

Il momento recente dell'Arsenal presenta un quadro più complicato. La squadra di Arteta ha vinto tre delle ultime cinque partite, ma l'impegno più recente si è concluso con una sconfitta per 3-0 contro il Brighton in Premier League. Prima di quel ko, aveva battuto il Sunderland 0-2 in campionato e conquistato un successo esterno per 0-1 sul campo dell'SSC Napoli in Champions League, dimostrando di poter fare bene sul palcoscenico europeo.

Bayern Monaco-Arsenal: precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è concluso con una vittoria casalinga per 3-1 dell'Arsenal in Champions League nel novembre 2025, un risultato che darà fiducia alla squadra di Arteta nonostante le difficili circostanze con cui arriva alla partita. Prima di allora, il Bayern aveva ottenuto una vittoria casalinga per 1-0 nell'aprile 2024, una partita che faceva parte di un doppio confronto che aveva prodotto anche un pareggio per 2-2 all'Emirates. Il bilancio dei cinque precedenti registrati è stato molto equilibrato, anche se gli incroci precedenti erano stati fortemente a senso unico in favore del Bayern, compresi due risultati complessivi di 5-1.