Il Bayer Leverkusen ospita il VfB Stuttgart sabato 31 ottobre 2026 alla BayArena di Leverkusen.

Nel precedente confronto di campionato, disputato a maggio 2026, lo Stuttgart ha ottenuto una netta vittoria per 3-1 in trasferta alla MHP Arena, confermando il vantaggio avuto dagli ospiti nei recenti scontri diretti. Entrambe le squadre dispongono di giocatori offensivi di talento e di flessibilità tattica: questa sfida rappresenta quindi un appuntamento importante nella fase iniziale-intermedia della stagione nazionale 2026/27.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere sui biglietti per Bayer Leverkusen-VfB Stuttgart, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Bayer Leverkusen-VfB Stuttgart di Bundesliga?

Bayer Leverkusen-VfB Stuttgart si gioca sabato 31 ottobre 2026 alla BayArena di Leverkusen.

Bundesliga - Game Week 8 31 ott 2026 - 10:30 BayArena

Come acquistare i biglietti per Bayer Leverkusen-VfB Stuttgart di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la prossima sfida di Bundesliga tra Bayer Leverkusen e VfB Stuttgart alla BayArena, hai diverse possibilità, a seconda che tu preferisca i canali ufficiali dei club o le piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Puoi consultare i siti ufficiali di Bayer Leverkusen e VfB Stuttgart per la vendita diretta, le prevendite riservate ai soci e le piattaforme ufficiali di scambio dei biglietti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Bayer Leverkusen-VfB Stuttgart di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la prossima sfida di Bundesliga tra Bayer Leverkusen e VfB Stuttgart alla BayArena variano a seconda che vengano acquistati attraverso i canali ufficiali dei club o sul mercato della rivendita.

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti per i settori in piedi e dei tifosi: Per i normali settori in piedi, i prezzi sono generalmente compresi tra 20 € e 30 € .

Posti a sedere standard (categorie 2 e 3): I prezzi sono generalmente compresi tra 35 € e 60 € , a seconda dell’anello e del settore.

Posti a sedere premium (categoria 1): I prezzi sono solitamente compresi tra 70 € e 95 € per i posti con visuale centrale lungo i lati lunghi del campo.

Pacchetti hospitality e VIP: Le opzioni VIP standard o dei club executive partono da circa 250 € a oltre 300 € a persona.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso la vendita diretta dei club, piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Opzioni più economiche e posti nell’anello superiore: I biglietti meno costosi sulle piattaforme di rivendita partono generalmente da circa 40 €-45 € .

Fascia intermedia e posti lungo i lati lunghi: I posti standard nei settori con buona visuale costano generalmente tra 90 € e 150 € .

Premium e categoria 1 Silver: I prezzi dei ricercati posti nell’anello inferiore o nei settori centrali oscillano tra circa 150 € e 310 € .

Rivendita di pacchetti VIP e hospitality: Sul mercato della rivendita, i pacchetti hospitality di fascia alta possono costare da 260 € a oltre 500 € , a seconda della piattaforma e dei servizi inclusi.

Bayer Leverkusen-VfB Stuttgart di Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Bayer Leverkusen e VfB Stuttgart

Il Leverkusen arriva a questa sfida con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite, nelle quali ha segnato dieci goal e ne ha subiti cinque. Nell’ultima gara ha battuto 2-0 l’RB Leipzig in Bundesliga; nello stesso periodo ha ottenuto anche un successo per 4-0 contro l’Union Berlin. L’unica macchia è stata la sconfitta per 3-2 contro l’Elversberg, anche se il Leverkusen ha mostrato continuità in attacco nell’arco di queste partite.

Le ultime cinque partite dello Stuttgart raccontano una storia più altalenante: due vittorie, nessun pareggio e due sconfitte, con dieci goal segnati e nove subiti. Il risultato più recente è la sconfitta per 1-2 contro l’Hoffenheim in Bundesliga, arrivata dopo lo 0-1 contro il Borussia Dortmund della settimana precedente. La vittoria per 4-1 contro l’FC Köln e il successo per 3-1 contro il Viking FK in Champions League sono stati i momenti migliori, mentre la pesante sconfitta per 1-5 contro il Bayern Monaco, arrivata in precedenza, mostra l’incostanza che lo Stuttgart non è riuscito a lasciarsi alle spalle.

Bayer Leverkusen-VfB Stuttgart: i precedenti recenti

Il confronto più recente tra i due club si è giocato in Bundesliga il 9 maggio 2026, quando lo Stuttgart ha vinto 3-1 in casa. Nelle ultime cinque sfide, lo Stuttgart ha ottenuto tre vittorie e il Leverkusen una, oltre a un pareggio, il 2-2 in Supercoppa nell’agosto 2024. L’unico successo del Leverkusen in questo periodo è stato l’1-0 casalingo del gennaio 2026, anche se nello stesso mese lo Stuttgart ha risposto vincendo 4-1 alla BayArena. Gli scontri diretti sono stati ricchi di goal e, negli ultimi tempi, il bilancio è nettamente favorevole agli ospiti.