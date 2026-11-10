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Come acquistare i biglietti per Bayer Leverkusen-RB Leipzig: prezzi per la Coppa di Germania, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Il Bayer Leverkusen affronta l’RB Lipsia in Coppa di Germania. Ecco come assicurarti i biglietti.

Il Bayer Leverkusen ospita l'RB Leipzig martedì 1° dicembre 2026 alla BayArena di Leverkusen.

Le due squadre si sono affrontate più recentemente in Bundesliga il 20 settembre 2026, quando il Bayer Leverkusen ha vinto 2-0 alla BayArena. Entrambi i club hanno superato i turni precedenti della DFB-Pokal di questa stagione, guadagnandosi l'accesso a questa importante sfida di coppa.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Bayer Leverkusen-RB Leipzig, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Bayer Leverkusen-RB Leipzig di DFB-Pokal?

Bayer Leverkusen-RB Leipzig si gioca martedì 1° dicembre 2026 alla BayArena di Leverkusen.

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DFB Pokal - 1/8
BayArena

Come acquistare i biglietti per Bayer Leverkusen-RB Leipzig di DFB-Pokal?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di DFB-Pokal tra Bayer Leverkusen e RB Leipzig:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali dei club: Potete consultare i portali ufficiali di vendita dei biglietti del Bayer Leverkusen e dell'RB Leipzig. Di norma, i club danno la precedenza agli abbonati e ai propri soci prima di mettere a disposizione del pubblico gli eventuali biglietti rimasti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di DFB-Pokal quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Bayer Leverkusen-RB Leipzig di DFB-Pokal?

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti per la partita di DFB-Pokal tra Bayer Leverkusen e RB Leipzig:

1. Canali ufficiali dei club

  • Posti in piedi / settori tifosi: Prezzo ufficiale di circa 15-20 €.
  • Posti a sedere standard (categorie 3 e 4): Costano generalmente tra 40 e 50 €.
  • Posti a sedere premium (categorie 1 e 2): I prezzi variano di solito tra 70 e 80 €.
  • Pacchetti hospitality e VIP: Partono generalmente da circa 250 € in su.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Anello inferiore / settori tifosi: I prezzi partono generalmente da circa 45-75 €.
  • Posti a sedere di fascia intermedia: I prezzi variano comunemente tra 90 e 130 €.
  • VIP e hospitality: I prezzi possono variare da 220 € a oltre 350 €.

Bayer Leverkusen-RB Leipzig di DFB-Pokal: Tutto quello che c'è da sapere

La forma di Bayer Leverkusen e RB Leipzig

Il Bayer Leverkusen ha ottenuto tre vittorie e subito due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Nell'ultima gara ha perso 2-4 in casa contro il VfB Stuttgart in Bundesliga. In precedenza, il Leverkusen aveva battuto il Norimberga 5-2 in DFB-Pokal e perso 0-3 contro l'Hoffenheim in campionato. Ha anche vinto in trasferta contro l'OFI Crete in Europa League e battuto il Friburgo 2-1 in Bundesliga. In queste cinque partite, il Leverkusen ha segnato 12 goal e ne ha subiti 10.

L'RB Leipzig arriva da tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è una vittoria per 2-0 sul campo dello Schalke in Bundesliga. Prima, il Lipsia aveva battuto il Rot-Weiss Essen 2-1 in DFB-Pokal e l'Elversberg 4-0 in campionato. Ha perso 1-4 contro il Real Madrid in Champions League e 1-6 contro il Bayern Monaco in Bundesliga. Il Lipsia ha segnato otto goal e ne ha subiti 13 in queste cinque partite.

B04

B04 - Forma

TSG
S3-0
FCN
V5-2
VFB
S2-4
OM
S0-1
KOE
V1-2
Gol segnato (subito)
9/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
RBL

RBL - Forma

ELV
V4-0
ESN
V1-2
S04
V0-2
MCI
S2-3
FCA
V5-2
Gol segnato (subito)
15/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Bayer Leverkusen-RB Leipzig: I precedenti più recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre risale al 20 settembre 2026, quando il Bayer Leverkusen ha battuto l'RB Leipzig 2-0 alla BayArena in Bundesliga. Negli ultimi cinque confronti tra i club, il Leverkusen ha vinto tre volte e il Lipsia una, con un pareggio. Il bilancio dei goal in queste cinque partite è di 12 per il Leverkusen e sette per il Lipsia.

Testa a testa

Bayer LeverkusenPareggioRB Lipsia
3
1
1
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
0
FIN
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
4
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
1
FIN
Bundesliga
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
FIN
Bundesliga
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
2
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FIN
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
3
FIN
13Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

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