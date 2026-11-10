Il Bayer Leverkusen ospita l'RB Leipzig martedì 1° dicembre 2026 alla BayArena di Leverkusen.

Le due squadre si sono affrontate più recentemente in Bundesliga il 20 settembre 2026, quando il Bayer Leverkusen ha vinto 2-0 alla BayArena. Entrambi i club hanno superato i turni precedenti della DFB-Pokal di questa stagione, guadagnandosi l'accesso a questa importante sfida di coppa.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Bayer Leverkusen-RB Leipzig, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Bayer Leverkusen-RB Leipzig di DFB-Pokal?

Bayer Leverkusen-RB Leipzig si gioca martedì 1° dicembre 2026 alla BayArena di Leverkusen.

DFB Pokal - 1/8 2 dic 2026 - 12:00 BayArena

Come acquistare i biglietti per Bayer Leverkusen-RB Leipzig di DFB-Pokal?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di DFB-Pokal tra Bayer Leverkusen e RB Leipzig:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Potete consultare i portali ufficiali di vendita dei biglietti del Bayer Leverkusen e dell'RB Leipzig. Di norma, i club danno la precedenza agli abbonati e ai propri soci prima di mettere a disposizione del pubblico gli eventuali biglietti rimasti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di DFB-Pokal quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Bayer Leverkusen-RB Leipzig di DFB-Pokal?

Ecco il dettaglio dei prezzi dei biglietti per la partita di DFB-Pokal tra Bayer Leverkusen e RB Leipzig:

1. Canali ufficiali dei club

Posti in piedi / settori tifosi: Prezzo ufficiale di circa 15-20 € .

Prezzo ufficiale di circa . Posti a sedere standard (categorie 3 e 4): Costano generalmente tra 40 e 50 € .

Costano generalmente tra . Posti a sedere premium (categorie 1 e 2): I prezzi variano di solito tra 70 e 80 € .

I prezzi variano di solito tra . Pacchetti hospitality e VIP: Partono generalmente da circa 250 € in su.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Anello inferiore / settori tifosi: I prezzi partono generalmente da circa 45-75 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Posti a sedere di fascia intermedia: I prezzi variano comunemente tra 90 e 130 € .

I prezzi variano comunemente tra . VIP e hospitality: I prezzi possono variare da 220 € a oltre 350 €.

Bayer Leverkusen-RB Leipzig di DFB-Pokal: Tutto quello che c'è da sapere

La forma di Bayer Leverkusen e RB Leipzig

Il Bayer Leverkusen ha ottenuto tre vittorie e subito due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Nell'ultima gara ha perso 2-4 in casa contro il VfB Stuttgart in Bundesliga. In precedenza, il Leverkusen aveva battuto il Norimberga 5-2 in DFB-Pokal e perso 0-3 contro l'Hoffenheim in campionato. Ha anche vinto in trasferta contro l'OFI Crete in Europa League e battuto il Friburgo 2-1 in Bundesliga. In queste cinque partite, il Leverkusen ha segnato 12 goal e ne ha subiti 10.

L'RB Leipzig arriva da tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è una vittoria per 2-0 sul campo dello Schalke in Bundesliga. Prima, il Lipsia aveva battuto il Rot-Weiss Essen 2-1 in DFB-Pokal e l'Elversberg 4-0 in campionato. Ha perso 1-4 contro il Real Madrid in Champions League e 1-6 contro il Bayern Monaco in Bundesliga. Il Lipsia ha segnato otto goal e ne ha subiti 13 in queste cinque partite.

Bayer Leverkusen-RB Leipzig: I precedenti più recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre risale al 20 settembre 2026, quando il Bayer Leverkusen ha battuto l'RB Leipzig 2-0 alla BayArena in Bundesliga. Negli ultimi cinque confronti tra i club, il Leverkusen ha vinto tre volte e il Lipsia una, con un pareggio. Il bilancio dei goal in queste cinque partite è di 12 per il Leverkusen e sette per il Lipsia.