Il Bayer Leverkusen ospita l'SC Paderborn sabato 21 novembre 2026 alla BayArena di Leverkusen.

Il loro ultimo confronto ufficiale è stato l'emozionante sfida del secondo turno di Coppa di Germania del 29 ottobre 2025, in cui il Leverkusen ha rischiato grosso prima di battere il Paderborn 4-2 dopo i tempi supplementari. Prima di quella partita di coppa, i precedenti tra le due squadre risalivano perlopiù alle precedenti stagioni del Paderborn nella massima serie, con incontri ricchi di gol come il 4-1 del Leverkusen nel gennaio 2020.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Bayer Leverkusen-SC Paderborn, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Bayer Leverkusen-Paderborn in Bundesliga?

Bayer Leverkusen-SC Paderborn si gioca alla BayArena di Leverkusen sabato 21 novembre 2026.

Bundesliga - Game Week 10 21 nov 2026 - 09:30 BayArena

Come acquistare i biglietti per Bayer Leverkusen-Paderborn in Bundesliga?

Ecco le opzioni e i canali generalmente disponibili per acquistare i biglietti della partita casalinga di Bundesliga del Bayer Leverkusen contro l'SC Paderborn alla BayArena:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale del club: Acquistare direttamente dal portale online ufficiale del Bayer Leverkusen è il metodo principale e più sicuro. I soci e gli abbonati hanno accesso prioritario, prima che gli eventuali posti rimasti vengano messi in vendita per il pubblico generale.

Acquistare direttamente dal portale online ufficiale del Bayer Leverkusen è il metodo principale e più sicuro. I soci e gli abbonati hanno accesso prioritario, prima che gli eventuali posti rimasti vengano messi in vendita per il pubblico generale. Settore ospiti tramite il Paderborn: I tifosi ospiti devono generalmente acquistare i biglietti tramite la biglietteria ufficiale dell'SC Paderborn 07, che gestisce la quota riservata ai sostenitori ospiti alla BayArena.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali dei club sono esauriti, è spesso possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità iniziali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Bayer Leverkusen-Paderborn in Bundesliga?

Ecco i prezzi stimati in euro dei biglietti per la prossima partita di Bundesliga tra Bayer Leverkusen e SC Paderborn alla BayArena, suddivisi tra i canali ufficiali dei club e il mercato della rivendita:

1. Canali ufficiali dei club

Posti in piedi / biglietti per i tifosi (categoria 5): Il prezzo ufficiale è di circa 15-20 € per i normali settori in piedi dietro le porte.

Il prezzo ufficiale è di circa per i normali settori in piedi dietro le porte. Posti a sedere standard (categorie 3 e 4): Costano generalmente tra 40 e 50 € per i posti standard nell'anello superiore e negli angoli dello stadio.

Costano generalmente tra per i posti standard nell'anello superiore e negli angoli dello stadio. Posti a sedere premium (categorie 1 e 2): Costano solitamente tra 70 e 80 € per i posti centrali lungo i lati lunghi del campo.

Costano solitamente tra per i posti centrali lungo i lati lunghi del campo. Pacchetti hospitality e VIP: Le esperienze esclusive per il giorno della partita offerte direttamente dal club partono generalmente da circa 250 € in su a persona.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Rivendita di biglietti ordinari: I biglietti standard partono generalmente da circa 42-50 € per l'anello superiore o per posti con visuale limitata, a seconda della domanda di mercato del momento.

I biglietti standard partono generalmente da circa per l'anello superiore o per posti con visuale limitata, a seconda della domanda di mercato del momento. Rivendita di posti a sedere di fascia intermedia: I settori con una visuale migliore lungo le linee laterali costano comunemente tra 90 e 130 € .

I settori con una visuale migliore lungo le linee laterali costano comunemente tra . Rivendita di biglietti VIP e hospitality: I pacchetti hospitality di fascia alta o i posti nei settori premium possono costare da 220 a oltre 350 €, a seconda della categoria esatta e della disponibilità sulla piattaforma.

Bayer Leverkusen-Paderborn in Bundesliga: Tutto quello che c'è da sapere

Bayer Leverkusen-Paderborn: lo stato di forma

Il Bayer Leverkusen ha vinto tutte le ultime cinque partite ufficiali, confermandosi una delle squadre più costanti del campionato in vista di questa sfida. Nell'ultima gara ha battuto 2-1 l'SC Freiburg in Bundesliga e ha anche ottenuto una vittoria per 4-0 in trasferta contro il Lech Poznan in Europa League. In precedenza aveva superato il Mainz 05 per 4-3 e l'RB Leipzig per 2-0 in Bundesliga, oltre a battere l'NK Celje per 2-0 in Europa. In queste cinque partite, il Leverkusen ha segnato 12 gol e ne ha subiti sei.

Il bilancio recente del Paderborn è di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. L'ultima gara si è chiusa sul 2-2 in casa del Werder Bremen, mentre la vittoria per 3-1 sull'Hoffenheim in Bundesliga è il suo miglior risultato del periodo. Nella stessa serie di partite figurano anche una sconfitta per 0-2 contro il VfB Stuttgart e una per 3-0 contro il Borussia Dortmund. Il Paderborn ha segnato cinque gol e ne ha subiti sette in queste cinque partite.

Bayer Leverkusen-Paderborn: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra i due club risale al 29 ottobre 2025 in Coppa di Germania, quando il Paderborn ha ospitato il Leverkusen perdendo 2-4. Prima di allora, il Leverkusen aveva battuto il Paderborn 3-1 in Coppa di Germania nel dicembre 2023 e aveva vinto anche 4-1 in una partita di Bundesliga sul campo del Paderborn nel gennaio 2020. Negli ultimi cinque confronti documentati, il Leverkusen ha vinto quattro volte e il Paderborn una, imponendosi 2-1 in un'amichevole nel luglio 2023.