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Come acquistare i biglietti per Bayer Leverkusen-Freiburg: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Il Bayer Leverkusen affronta il Friburgo in Bundesliga. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Bayer Leverkusen affronta lo SC Freiburg domenica 18 ottobre 2026 alla BayArena di Leverkusen.

Il Leverkusen è stato particolarmente dominante in casa negli ultimi anni, compresa una netta vittoria per 5-1 in Bundesliga contro il Freiburg alla BayArena nel dicembre 2024. Tuttavia, il Freiburg ha dimostrato di poter mettere in difficoltà la Werkself, come testimonia il combattuto pareggio per 2-2 in casa nel maggio 2025.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Bayer Leverkusen-SC Freiburg, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Bayer Leverkusen-Freiburg in Bundesliga?

Bayer Leverkusen-SC Freiburg si gioca alla BayArena di Leverkusen domenica 18 ottobre 2026.

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Bundesliga - Game Week 6
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Come acquistare i biglietti per Bayer Leverkusen-Freiburg in Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga tra Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg alla BayArena, puoi seguire queste opzioni principali:

1. Ticket Shop ufficiale del Bayer 04 (metodo principale)

I biglietti vengono messi in vendita inizialmente durante una finestra di accesso anticipato esclusiva per i membri del Bayer 04 Club e gli abbonati stagionali. Gli eventuali biglietti rimanenti vengono poi messi a disposizione del pubblico generale dopo la chiusura della finestra di priorità riservata ai membri.

2. Cambio biglietti ufficiale (Ticketbörse)

Se la partita è esaurita sullo shop principale, controlla il cambio biglietti ufficiale del Bayer 04. Gli abbonati che non possono partecipare rimettono qui in vendita i propri singoli posti al prezzo nominale corretto.

3. Pacchetti ufficiali hospitality & VIP

Per posti garantiti con cibo, bevande e accesso a lounge premium, sono disponibili pacchetti hospitality ufficiali tramite partner autorizzati come P1 Travel o direttamente sul web shop del Bayer 04.

4. Mercati secondari di biglietti

Se i biglietti sono completamente esauriti attraverso i canali ufficiali, piattaforme secondarie come StubHub mettono in vendita biglietti rivenduti da altri tifosi, anche se i prezzi sono spesso più alti del valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Bayer Leverkusen-Freiburg in Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita tra Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg alla BayArena variano a seconda di dove li acquisti e della categoria del posto:

  • Prezzi ufficiali al valore nominale (mercato primario): I biglietti standard per adulti acquistati direttamente dal Bayer Leverkusen vanno in genere da 15 € a 55 €, a seconda della categoria.
    • Settore in piedi (Stehplatz): Circa 15 € a 20 €
    • Settore con posti a sedere (Sitzplatz): Circa 30 € a 55 €
  • Mercati secondari / di rivendita: Se i biglietti sono esauriti attraverso i canali ufficiali del club, sulle piattaforme secondarie come StubHub i prezzi per questa partita partono attualmente da circa 55 € a 79 €, con opzioni medie di posti a sedere comprese tra 80 € e 150 €+.

Bayer Leverkusen-Freiburg in Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

Forma di Bayer Leverkusen e Freiburg

Il Bayer Leverkusen ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il 4-0 in Bundesliga contro l’Union Berlin del 5 settembre, arrivato dopo la sconfitta casalinga per 2-3 contro l’Elversberg nel weekend di apertura della Bundesliga. In precedenza sono arrivati anche il 4-0 in DFB-Pokal sul campo del Wehen Wiesbaden e il 2-1 in amichevole contro il Newcastle United. Il Leverkusen ha segnato nove gol e ne ha subiti sette in queste cinque uscite.

Il Freiburg ha vinto tutte le ultime cinque partite in tutte le competizioni. L’uscita più recente è stata la vittoria per 1-0 in Bundesliga sul campo del Paderborn il 5 settembre, e ha anche battuto il Werder Brema 4-1 in Bundesliga il 30 agosto. La striscia comprende anche due vittorie nelle qualificazioni di Conference League contro il Motherwell e un successo per 5-1 in DFB-Pokal sul campo del Fortuna Düsseldorf. Il Freiburg ha segnato 13 gol e ne ha subiti appena due in queste cinque partite, mantenendo la porta inviolata nella sfida contro il Paderborn.

B04

B04 - Forma

ELV
S3-2
FCU
V4-0
FCA
D2-2
CEL
V2-0
RBL
V2-0
Gol segnato (subito)
12/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
SCF

SCF - Forma

MOT
V4-1
SVW
V4-1
SCP
V0-1
BMG
V5-0
SGE
D2-2
Gol segnato (subito)
16/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Bayer Leverkusen-Freiburg: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra queste due squadre si è giocato il 7 marzo 2026, quando Freiburg e Leverkusen hanno pareggiato 3-3 in Bundesliga sul campo del Freiburg. Prima di allora, il Leverkusen aveva vinto 2-0 in casa nell’ottobre 2025. Nelle ultime cinque sfide di Bundesliga, il Leverkusen ha vinto tre volte contro una del Freiburg, con un pareggio, un bilancio che include il 5-1 casalingo del Leverkusen nel dicembre 2024 e la vittoria del Leverkusen per 2-3 a Friburgo nel marzo 2024.

Testa a testa

Bayer LeverkusenPareggioFriburgo
3
2
0
Bundesliga
Friburgo badge
Friburgo
SCF
3
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
FIN
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
Friburgo badge
Friburgo
SCF
0
FIN
Bundesliga
Friburgo badge
Friburgo
SCF
2
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
FIN
Bundesliga
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
5
Friburgo badge
Friburgo
SCF
1
FIN
Bundesliga
Friburgo badge
Friburgo
SCF
2
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
3
FIN
15Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
440092+712
V
V
V
V
2
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
4310142+1210
V
V
D
V
3
FriburgoFriburgoSCF
4310123+910
D
V
V
V
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
S
D
V
V
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
V
D
V
S
6
Magonza 05Magonza 05M05
4211106+47
V
S
V
D
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
D
S
V
V
8
Werder BremaWerder BremaSVW
42118807
V
D
V
S
9
RB LipsiaRB LipsiaRBL
420295+46
S
V
S
V
10
FrancoforteFrancoforteSGE
4121910-15
D
V
S
D
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
D
V
D
S
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
V
S
S
D
13
FC ColoniaFC ColoniaKOE
411269-34
S
D
S
V
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
S
V
S
S
15
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
410369-33
S
S
V
S
16
AmburgoAmburgoHSV
4103213-113
V
S
S
S
17
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
4013417-131
S
S
S
D
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
4004616-100
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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