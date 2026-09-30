Come acquistare i biglietti per Bayer Leverkusen-Freiburg: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Bayer Leverkusen affronta lo SC Freiburg domenica 18 ottobre 2026 alla BayArena di Leverkusen.

Il Leverkusen è stato particolarmente dominante in casa negli ultimi anni, compresa una netta vittoria per 5-1 in Bundesliga contro il Freiburg alla BayArena nel dicembre 2024. Tuttavia, il Freiburg ha dimostrato di poter mettere in difficoltà la Werkself, come testimonia il combattuto pareggio per 2-2 in casa nel maggio 2025.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Bayer Leverkusen-SC Freiburg, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Bayer Leverkusen-Freiburg in Bundesliga?

Bayer Leverkusen-SC Freiburg si gioca alla BayArena di Leverkusen domenica 18 ottobre 2026.

Bundesliga - Game Week 6 18 ott 2026 - 09:30 BayArena

Come acquistare i biglietti per Bayer Leverkusen-Freiburg in Bundesliga?

Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga tra Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg alla BayArena, puoi seguire queste opzioni principali:

1. Ticket Shop ufficiale del Bayer 04 (metodo principale)

I biglietti vengono messi in vendita inizialmente durante una finestra di accesso anticipato esclusiva per i membri del Bayer 04 Club e gli abbonati stagionali. Gli eventuali biglietti rimanenti vengono poi messi a disposizione del pubblico generale dopo la chiusura della finestra di priorità riservata ai membri.

2. Cambio biglietti ufficiale (Ticketbörse)

Se la partita è esaurita sullo shop principale, controlla il cambio biglietti ufficiale del Bayer 04. Gli abbonati che non possono partecipare rimettono qui in vendita i propri singoli posti al prezzo nominale corretto.

3. Pacchetti ufficiali hospitality & VIP

Per posti garantiti con cibo, bevande e accesso a lounge premium, sono disponibili pacchetti hospitality ufficiali tramite partner autorizzati come P1 Travel o direttamente sul web shop del Bayer 04.

4. Mercati secondari di biglietti

Se i biglietti sono completamente esauriti attraverso i canali ufficiali, piattaforme secondarie come StubHub mettono in vendita biglietti rivenduti da altri tifosi, anche se i prezzi sono spesso più alti del valore nominale.

Quanto costano i biglietti per Bayer Leverkusen-Freiburg in Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita tra Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg alla BayArena variano a seconda di dove li acquisti e della categoria del posto:

Prezzi ufficiali al valore nominale (mercato primario): I biglietti standard per adulti acquistati direttamente dal Bayer Leverkusen vanno in genere da 15 € a 55 € , a seconda della categoria.

Settore in piedi (Stehplatz): Circa 15 € a 20 € Settore con posti a sedere (Sitzplatz): Circa 30 € a 55 €

Mercati secondari / di rivendita: Se i biglietti sono esauriti attraverso i canali ufficiali del club, sulle piattaforme secondarie come StubHub i prezzi per questa partita partono attualmente da circa 55 € a 79 € , con opzioni medie di posti a sedere comprese tra 80 € e 150 €+ .

Bayer Leverkusen-Freiburg in Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

Forma di Bayer Leverkusen e Freiburg

Il Bayer Leverkusen ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il 4-0 in Bundesliga contro l’Union Berlin del 5 settembre, arrivato dopo la sconfitta casalinga per 2-3 contro l’Elversberg nel weekend di apertura della Bundesliga. In precedenza sono arrivati anche il 4-0 in DFB-Pokal sul campo del Wehen Wiesbaden e il 2-1 in amichevole contro il Newcastle United. Il Leverkusen ha segnato nove gol e ne ha subiti sette in queste cinque uscite.

Il Freiburg ha vinto tutte le ultime cinque partite in tutte le competizioni. L’uscita più recente è stata la vittoria per 1-0 in Bundesliga sul campo del Paderborn il 5 settembre, e ha anche battuto il Werder Brema 4-1 in Bundesliga il 30 agosto. La striscia comprende anche due vittorie nelle qualificazioni di Conference League contro il Motherwell e un successo per 5-1 in DFB-Pokal sul campo del Fortuna Düsseldorf. Il Freiburg ha segnato 13 gol e ne ha subiti appena due in queste cinque partite, mantenendo la porta inviolata nella sfida contro il Paderborn.

Bayer Leverkusen-Freiburg: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra queste due squadre si è giocato il 7 marzo 2026, quando Freiburg e Leverkusen hanno pareggiato 3-3 in Bundesliga sul campo del Freiburg. Prima di allora, il Leverkusen aveva vinto 2-0 in casa nell’ottobre 2025. Nelle ultime cinque sfide di Bundesliga, il Leverkusen ha vinto tre volte contro una del Freiburg, con un pareggio, un bilancio che include il 5-1 casalingo del Leverkusen nel dicembre 2024 e la vittoria del Leverkusen per 2-3 a Friburgo nel marzo 2024.