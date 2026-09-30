Come acquistare i biglietti per Bayer Leverkusen-Freiburg: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Bayer Leverkusen affronta lo SC Freiburg domenica 18 ottobre 2026 alla BayArena di Leverkusen.
Il Leverkusen è stato particolarmente dominante in casa negli ultimi anni, compresa una netta vittoria per 5-1 in Bundesliga contro il Freiburg alla BayArena nel dicembre 2024. Tuttavia, il Freiburg ha dimostrato di poter mettere in difficoltà la Werkself, come testimonia il combattuto pareggio per 2-2 in casa nel maggio 2025.
Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c’è da sapere su come assicurarti i biglietti per Bayer Leverkusen-SC Freiburg, compresi dove acquistarli e quanto costano.
Quando si gioca Bayer Leverkusen-Freiburg in Bundesliga?
Bayer Leverkusen-SC Freiburg si gioca alla BayArena di Leverkusen domenica 18 ottobre 2026.
Come acquistare i biglietti per Bayer Leverkusen-Freiburg in Bundesliga?
Per acquistare i biglietti per la partita di Bundesliga tra Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg alla BayArena, puoi seguire queste opzioni principali:
1. Ticket Shop ufficiale del Bayer 04 (metodo principale)
I biglietti vengono messi in vendita inizialmente durante una finestra di accesso anticipato esclusiva per i membri del Bayer 04 Club e gli abbonati stagionali. Gli eventuali biglietti rimanenti vengono poi messi a disposizione del pubblico generale dopo la chiusura della finestra di priorità riservata ai membri.
2. Cambio biglietti ufficiale (Ticketbörse)
Se la partita è esaurita sullo shop principale, controlla il cambio biglietti ufficiale del Bayer 04. Gli abbonati che non possono partecipare rimettono qui in vendita i propri singoli posti al prezzo nominale corretto.
3. Pacchetti ufficiali hospitality & VIP
Per posti garantiti con cibo, bevande e accesso a lounge premium, sono disponibili pacchetti hospitality ufficiali tramite partner autorizzati come P1 Travel o direttamente sul web shop del Bayer 04.
4. Mercati secondari di biglietti
Se i biglietti sono completamente esauriti attraverso i canali ufficiali, piattaforme secondarie come StubHub mettono in vendita biglietti rivenduti da altri tifosi, anche se i prezzi sono spesso più alti del valore nominale.
Quanto costano i biglietti per Bayer Leverkusen-Freiburg in Bundesliga?
I prezzi dei biglietti per la partita tra Bayer Leverkusen vs. SC Freiburg alla BayArena variano a seconda di dove li acquisti e della categoria del posto:
- Prezzi ufficiali al valore nominale (mercato primario): I biglietti standard per adulti acquistati direttamente dal Bayer Leverkusen vanno in genere da 15 € a 55 €, a seconda della categoria.
- Settore in piedi (Stehplatz): Circa 15 € a 20 €
- Settore con posti a sedere (Sitzplatz): Circa 30 € a 55 €
- Mercati secondari / di rivendita: Se i biglietti sono esauriti attraverso i canali ufficiali del club, sulle piattaforme secondarie come StubHub i prezzi per questa partita partono attualmente da circa 55 € a 79 €, con opzioni medie di posti a sedere comprese tra 80 € e 150 €+.
Bayer Leverkusen-Freiburg in Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere
Forma di Bayer Leverkusen e Freiburg
Il Bayer Leverkusen ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il 4-0 in Bundesliga contro l’Union Berlin del 5 settembre, arrivato dopo la sconfitta casalinga per 2-3 contro l’Elversberg nel weekend di apertura della Bundesliga. In precedenza sono arrivati anche il 4-0 in DFB-Pokal sul campo del Wehen Wiesbaden e il 2-1 in amichevole contro il Newcastle United. Il Leverkusen ha segnato nove gol e ne ha subiti sette in queste cinque uscite.
Il Freiburg ha vinto tutte le ultime cinque partite in tutte le competizioni. L’uscita più recente è stata la vittoria per 1-0 in Bundesliga sul campo del Paderborn il 5 settembre, e ha anche battuto il Werder Brema 4-1 in Bundesliga il 30 agosto. La striscia comprende anche due vittorie nelle qualificazioni di Conference League contro il Motherwell e un successo per 5-1 in DFB-Pokal sul campo del Fortuna Düsseldorf. Il Freiburg ha segnato 13 gol e ne ha subiti appena due in queste cinque partite, mantenendo la porta inviolata nella sfida contro il Paderborn.
Bayer Leverkusen-Freiburg: i precedenti recenti
L’ultimo confronto tra queste due squadre si è giocato il 7 marzo 2026, quando Freiburg e Leverkusen hanno pareggiato 3-3 in Bundesliga sul campo del Freiburg. Prima di allora, il Leverkusen aveva vinto 2-0 in casa nell’ottobre 2025. Nelle ultime cinque sfide di Bundesliga, il Leverkusen ha vinto tre volte contro una del Freiburg, con un pareggio, un bilancio che include il 5-1 casalingo del Leverkusen nel dicembre 2024 e la vittoria del Leverkusen per 2-3 a Friburgo nel marzo 2024.
Testa a testa
|#
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|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|4
|4
|0
|0
|9
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|+7
|12
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V
|2
|4
|3
|1
|0
|14
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|+12
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V
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|+5
|7
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|+5
|7
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|+1
|7
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|2
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|+4
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|2
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|5
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|3
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|-3
|3
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|4
|1
|0
|3
|2
|13
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|3
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|0
|1
|3
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|-13
|1
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|0
|4
|6
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|-10
|0
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