Il Bayer Leverkusen ospita il Borussia Mönchengladbach sabato 5 dicembre 2026 alla BayArena di Leverkusen.

Negli ultimi scontri diretti, le sfide tra le due squadre sono state spesso equilibrate, compresi i due pareggi consecutivi per 1-1 nella stagione 2025-26 di Bundesliga. Prima di quei pareggi, il Leverkusen aveva ottenuto risultati migliori in questo confronto, conquistando vittorie ricche di gol come il 3-1 al Borussia-Park nel gennaio 2025.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach di Bundesliga?

Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach si gioca sabato 5 dicembre 2026 alla BayArena di Leverkusen.

Bundesliga - Game Week 12 5 dic 2026 - 09:30 BayArena

Come acquistare i biglietti di Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach di Bundesliga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della sfida di Bundesliga tra Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi acquistare i biglietti direttamente attraverso le piattaforme ufficiali di vendita di Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach, il canale principale e più affidabile per comprarli al prezzo nominale.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare quelli per l’ingresso ordinario su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach di Bundesliga?

Ecco le stime dei prezzi dei biglietti per la sfida di Bundesliga tra Bayer Leverkusen e Borussia Mönchengladbach:

1. Canali ufficiali dei club

Posti in piedi / biglietti per i tifosi: Prezzi compresi tra 15 e 20 €.

Prezzi compresi tra Posti a sedere standard (anello superiore e angoli): Costano generalmente tra 40 e 50 €.

Costano generalmente tra Posti a sedere premium (settori centrali delle tribune laterali): Costano solitamente tra 70 e 80 €.

Costano solitamente tra Pacchetti hospitality e VIP: Partono da circa 250 € in su.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita primari dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Rivendita per l’anello superiore / ingresso ordinario: I prezzi partono generalmente da circa 35-55 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Rivendita dei posti a sedere nell’anello intermedio: I prezzi sono comunemente compresi tra 90 e 130 € .

I prezzi sono comunemente compresi tra . Rivendita dei pacchetti VIP e hospitality: I prezzi vanno da 220 a oltre 350 €.

Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach di Bundesliga: Tutto quello che c’è da sapere

Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach: Lo stato di forma

Il Leverkusen ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. La più recente si è conclusa con una sconfitta per 0-1 contro il Marsiglia in Europa League, dopo il 2-4 subito contro il VfB Stuttgart in Bundesliga. Il miglior risultato di questa serie è stato il 5-2 sul Nürnberg in DFB-Pokal. Nelle cinque partite, il Leverkusen ha segnato dieci gol e ne ha subiti sette. Tra i risultati figura anche la sconfitta per 0-3 sul campo dell’Hoffenheim.

Il Gladbach ha vinto due delle ultime cinque partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse due. Nell’ultima è stato sconfitto per 3-1 sul campo dell’Hamburger SV. Ha inoltre pareggiato 0-0 con il Paderborn e battuto 3-2 in trasferta il VfB Stuttgart. Nelle cinque partite, la squadra di Blessin ha segnato otto gol e ne ha subiti sette. Le sconfitte contro Hoffenheim e Amburgo sono state i punti più bassi di questa serie.

Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra i due club, disputato a Mönchengladbach nel febbraio 2026 in Bundesliga, si è concluso 1-1. Anche il precedente incontro, sempre in Bundesliga, era terminato 1-1 alla BayArena nel settembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Leverkusen ha vinto due volte, il Gladbach una e due partite sono finite in parità.