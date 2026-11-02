Il Barcellona ospita il Villarreal domenica 22 novembre 2026 allo Spotify Camp Nou di Barcellona.

Nell’ultimo confronto di Liga, disputato nel febbraio 2026, il Barcellona ha battuto nettamente il Sottomarino Giallo per 4-1 allo Spotify Camp Nou. Prima di quella sfida, il Barcellona aveva vinto anche in trasferta contro il Villarreal, imponendosi per 2-0 nel dicembre 2025 senza subire gol.

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Quando si gioca Barcellona-Villarreal di Liga?

Barcellona-Villarreal si gioca allo Spotify Camp Nou di Barcellona domenica 22 novembre 2026.

LaLiga - Game Week 13 22 nov 2026 - 08:00 Spotify Camp Nou

Come acquistare i biglietti per Barcellona-Villarreal di Liga?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Liga tra Barcellona e Villarreal, puoi valutare diverse opzioni:

1. Canali ufficiali dei club

Sito ufficiale del FC Barcelona: Il modo più diretto e affidabile per acquistare biglietti autentici è il portale ufficiale del Barcellona, dove i soci e il pubblico possono acquistare posti per le partite allo Spotify Camp Nou.

Il modo più diretto e affidabile per acquistare biglietti autentici è il portale ufficiale del Barcellona, dove i soci e il pubblico possono acquistare posti per le partite allo Spotify Camp Nou. Biglietteria ufficiale del Villarreal CF: Se cerchi biglietti per il settore ospiti o vuoi sederti nell’area riservata ai tifosi in trasferta, puoi verificare la disponibilità dei biglietti assegnati agli ospiti attraverso i canali ufficiali del Villarreal.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Barcellona-Villarreal di Liga?

Ecco i prezzi dei biglietti per Barcellona-Villarreal di Liga:

1. Canali ufficiali dei club

Categoria 3 (anelli superiori / dietro le porte): A partire da circa 180 €

A partire da circa Categoria 2 (angoli / visuale intermedia): Circa 190 €

Circa Categoria 1 (tribune laterali / migliori posti negli anelli inferiori): Circa 225 €

Circa Opzioni VIP e hospitality: Generalmente a partire da 400 €, con prezzi crescenti a seconda della lounge e dei servizi inclusi nel pacchetto.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

Posti dietro le porte e negli angoli degli anelli superiori: Da circa 185 a 290 € , a seconda della disponibilità nelle singole file.

Da circa , a seconda della disponibilità nelle singole file. Posti nelle tribune laterali: Da circa 300 a 380 € .

Da circa . Posti in Tribuna (tribuna principale): Da circa 360 a 450 € .

Da circa . Pacchetti VIP in rivendita: Spesso oltre 800 € per i posti centrali più richiesti.

Barcellona-Villarreal di Liga: Tutto quello che c’è da sapere

Barcellona-Villarreal: Lo stato di forma

Il Barcellona ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L’unica sconfitta è arrivata contro il PSG in Champions League, con il risultato di 4-2. Prima di allora, ha vinto 2-5 in casa del Real Betis e 1-4 contro il Galatasaray in Europa. Completano la serie il successo casalingo per 3-0 sul Getafe e la vittoria per 1-3 a Siviglia, risultati che confermano la sua continuità in campionato. In queste cinque partite il Barcellona ha segnato 15 gol e ne ha subiti nove, anche se il dato difensivo risente della sconfitta contro il PSG.

Le ultime cinque partite del Villarreal hanno prodotto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. La più recente si è conclusa con una sconfitta per 4-3 contro il Liverpool in Champions League; prima, il Villarreal aveva pareggiato 0-0 con l’Elche in Liga. L’unica vittoria della serie è arrivata contro il SSC Napoli in Europa, per 3-1, mentre in campionato ha perso anche 1-0 contro il Real Madrid. Nelle cinque partite il Villarreal ha segnato otto gol e ne ha subiti nove.

Barcellona-Villarreal: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre si è concluso con una vittoria casalinga del Barcellona per 4-1 nel febbraio 2026. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Barcellona ha vinto tre volte e il Villarreal due, con due successi ottenuti dalla squadra in trasferta. Il bilancio complessivo dei gol nelle cinque sfide è di 15 per il Barcellona e 11 per il Villarreal, a conferma della propensione offensiva mostrata dalle due squadre nei confronti recenti.