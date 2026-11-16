Il Barcellona ospita il Manchester City martedì 8 dicembre 2026 allo Spotify Camp Nou di Barcellona.

I due club si sono affrontati più volte in partite ufficiali, soprattutto nella fase a gironi della UEFA Champions League 2016-17, quando il Manchester City vinse 3-1 in casa prima che il Barcellona rispondesse con un netto 4-0 al Camp Nou. Oltre agli incontri ufficiali nelle competizioni europee, le due squadre si sono affrontate anche in amichevoli di alto profilo negli ultimi anni, chiuse con pareggi ricchi di gol: 2-2 nel luglio 2024 e 3-3 nell’agosto 2022.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per assicurarti i biglietti per Barcellona-Manchester City, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Barcellona-Manchester City in Champions League?

Barcellona-Manchester City si gioca allo Spotify Camp Nou di Barcellona martedì 8 dicembre 2026.

Champions League - Game Week 6 8 dic 2026 - 15:00 Spotify Camp Nou

Come acquistare i biglietti per Barcellona-Manchester City in Champions League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti per la prossima partita di Champions League tra Barcellona e Manchester City:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Acquistare direttamente dal portale ufficiale del club è il modo più sicuro e diretto per assicurarsi posti autorizzati allo Spotify Camp Nou.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti ufficiali del club sono completamente esauriti, quelli per l’ingresso ordinario si possono spesso trovare su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Barcellona-Manchester City in Champions League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Champions League tra Barcellona e Manchester City:

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard per la partita: In genere costano tra 120 € e oltre 250 € .

In genere costano tra . Pacchetti VIP e hospitality: Generalmente partono da circa 450 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dal club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Annunci di rivendita standard: Prezzi a partire da circa 200 € fino a 470 € .

Prezzi a partire da circa . Fascia di prezzo della rivendita e del mercato premium: In media tra 750 € e 1.050 €.

Barcellona-Manchester City in Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Barcellona e Manchester City

Il Barcellona ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. La più recente è stata una vittoria per 2-1 sul campo dell’Atletico Madrid nella Liga, con una doppietta di Fermin Lopez. In precedenza aveva battuto il Deportivo Alaves 6-1 e l’Aston Villa 3-0 in Champions League. L’unica sconfitta è arrivata contro il Real Madrid, per 2-1 nella Liga. Il Barcellona ha segnato 14 gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.

Il Manchester City ha vinto una e perso tre delle ultime cinque partite, pareggiando l’altra in Carabao Cup. La gara più recente si è conclusa con una sconfitta per 3-1 contro il Nottingham Forest in Premier League. Prima aveva battuto l’RB Lipsia 3-2 in trasferta in Champions League. Il City ha subito gol in quattro delle ultime cinque partite e ha incassato sconfitte consecutive in Premier League contro Aston Villa, Brighton e ora Forest: un calo significativo dopo aver vinto le prime sette gare di campionato.

Barcellona-Manchester City: i precedenti più recenti

L’incontro più recente tra i due club è stato un pareggio per 2-2 in amichevole nel luglio 2024. Prima, le squadre avevano pareggiato 3-3 in un’amichevole nell’agosto 2022. L’ultimo confronto ufficiale risale alla fase a gironi della Champions League 2016-17: il Manchester City vinse 3-1 in casa, prima del successo del Barcellona per 4-0 nella gara di ritorno al Camp Nou. Nei cinque incontri più recenti di cui si ha notizia, nessuna delle due squadre ha stabilito una netta supremazia nei confronti diretti.