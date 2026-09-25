Come acquistare i biglietti per Barcellona-Getafe: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il Barcellona affronta il Getafe domenica 11 ottobre 2026 allo Spotify Camp Nou di Barcellona.

In casa, il vantaggio del Barcellona è particolarmente netto, avendo subito zero sconfitte in campionato contro il Getafe al Camp Nou. Negli ultimi tempi, il Getafe ha spesso cercato di frenare i giganti catalani con assetti difensivi molto bassi, portando a diversi pareggi con pochi gol nelle ultime stagioni.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Barcellona-Getafe, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Barcellona-Getafe di Liga?

Barcellona-Getafe si gioca allo Spotify Camp Nou di Barcellona, domenica 11 ottobre 2026.

LaLiga - Game Week 8 10 ott 2026 - 12:30 Spotify Camp Nou

Come acquistare i biglietti per Barcellona-Getafe di Liga?

Ecco come acquistare i biglietti per FC Barcelona-Getafe attraverso le vendite principali per i tifosi di casa, le assegnazioni del settore ospiti e le piattaforme del mercato secondario:

1. Mercato primario (tifosi di casa)

Sito ufficiale dell'FC Barcelona : i biglietti standard per i settori di casa vengono venduti direttamente tramite lo store online ufficiale del club. I membri del club ( socios ) hanno accesso anticipato prima che i posti rimanenti vengano messi in vendita al pubblico generale.

Hospitality ufficiale e agenzie autorizzate : le agenzie offrono pacchetti hospitality ufficiali per il giorno della partita, inclusi posti nei box VIP, accesso alle lounge e posti accoppiati garantiti.

2. Settore tifosi ospiti

Assegnazione ufficiale del Getafe CF : se vuoi sederti nel settore ospiti ( Zona Visitante ), i biglietti sono gestiti direttamente dal Getafe CF e non dall'FC Barcelona.

Membri del club e fan club del Getafe : i biglietti per il settore ospiti vengono solitamente assegnati agli abbonati ufficiali del Getafe ( abonados ) o ai gruppi di tifosi registrati ( peñas ). Tieni d'occhio il sito ufficiale del Getafe CF o i suoi canali social in prossimità della partita per gli annunci ufficiali sull'assegnazione del settore ospiti.

Quanto costano i biglietti per Barcellona-Getafe di Liga?

I prezzi dei biglietti per FC Barcelona-Getafe CF in Liga variano a seconda che vengano acquistati direttamente al prezzo nominale o tramite rivenditori del mercato secondario, oltre che in base al settore dello stadio:

Biglietti ufficiali a prezzo nominale (mercato primario) : i biglietti standard per adulti acquistati direttamente tramite l'FC Barcelona generalmente partono da circa 40 €-70 € per i posti del settore superiore dietro la porta ( Gol ), da circa 70 €-110 € per i posti laterali ( Lateral ) e arrivano fino a 120 €-180 €+ per i posti in tribuna ( Tribuna ). I membri ufficiali del club ( socios ) ricevono uno sconto su queste tariffe nominali.

Pacchetti hospitality e VIP : le esperienze premium per il giorno della partita, che includono posti nei box VIP, catering e accesso alle lounge, vanno generalmente da 350 € a 850 €+ a persona.

Barcellona-Getafe di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Barcellona e Getafe

Il Barcellona ha vinto tutte le ultime cinque partite in tutte le competizioni, il che lo rende una delle squadre più in forma d'Europa in questa fase della stagione. Il risultato più recente è stato il 5-0 contro il Valencia in Liga, e in questa striscia sono arrivate anche le vittorie per 5-2 sul Rayo Vallecano e per 5-0 sull'Elche. Nel corso di queste cinque partite, il Barcellona ha segnato 19 gol e ne ha subiti quattro. La produzione offensiva è stata eccezionale, con la squadra di Flick che in questa stagione non ha ancora perso una partita in nessuna competizione.

Le ultime cinque partite del Getafe raccontano di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata l'1-1 con il Celta Vigo in Liga, mentre nella precedente gara di campionato è arrivata la sconfitta per 1-0 contro l'Osasuna. Il Getafe ha però battuto il Racing Santander per 1-0 e il Partizan Beograd per 3-1 nello stesso periodo, ma le sconfitte consecutive contro Osasuna e Partizan nel turno di qualificazione di Conference League mostrano una squadra che ha faticato a trovare continuità.

Barcellona-Getafe: i precedenti recenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale ad aprile 2026, quando il Barcellona ha vinto 2-0 sul campo del Getafe in Liga. Prima di allora, il Barcellona aveva battuto il Getafe 3-0 allo Spotify Camp Nou nel settembre 2025. Nelle ultime cinque sfide dirette, il Barcellona ne ha vinte tre, ne ha pareggiata una e non ne ha persa nessuna, con l'unico punto del Getafe arrivato grazie all'1-1 casalingo del gennaio 2025.