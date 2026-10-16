Il Barcellona ospita il Deportivo Alavés domenica 1° novembre 2026 allo Spotify Camp Nou di Barcellona.

Il Barcellona vanta un bilancio storico nettamente favorevole contro il Deportivo Alavés nella Liga, avendo vinto la maggior parte degli scontri diretti disputati nei decenni. Nell’ultima sfida di campionato, nel maggio 2026, il Deportivo Alavés ha però ottenuto una vittoria di misura per 1-0 sul Barcellona allo stadio Mendizorrotza.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che devi sapere per acquistare i biglietti di Barcellona-Deportivo Alavés: dove trovarli e quanto costano.

Quando si gioca Barcellona-Deportivo Alavés nella Liga?

Barcellona-Deportivo Alavés si gioca domenica 1° novembre 2026 allo Spotify Camp Nou di Barcellona.

LaLiga - Game Week 11 31 ott 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Come acquistare i biglietti per Barcellona-Deportivo Alavés nella Liga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della prossima partita di Liga tra Barcellona e Deportivo Alavés:

1. Canali ufficiali del club

Sito ufficiale del club: Il modo più diretto e sicuro per acquistare i biglietti ufficiali è attraverso il canale ufficiale del Barcellona. I biglietti per le partite casalinghe allo Spotify Camp Nou vengono solitamente messi a disposizione prima dei soci del club e poi del pubblico generale sul sito.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando quelli dei canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Barcellona-Deportivo Alavés nella Liga?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Barcellona e Deportivo Alavés, suddivisi tra canali ufficiali del club e mercato della rivendita:

1. Canali ufficiali del club

Categoria 3 (settori dietro le porte): Il prezzo nominale va da circa 69,00 € a 90,00 € , mentre i pacchetti delle agenzie autorizzate partono solitamente da circa 150,00 € a 186,00 € .

Categoria 2 (settori laterali e angoli): Il prezzo nominale va all’incirca da 74,00 € a 95,00 € , mentre le offerte delle agenzie che includono altri servizi si aggirano generalmente tra 155,00 € e 180,00 € .

Categoria 1 (anelli centrali e tribuna): Il prezzo nominale è compreso tra 139,00 € e 199,00 € , mentre i pacchetti dei partner ufficiali vanno da 195,00 € a 215,00 € .

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita del club, piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Anello superiore e settori dietro le porte: I biglietti partono da circa 95,00 € a 140,00 € , a seconda della domanda e della posizione esatta del settore.

Posti negli angoli e nei settori laterali: I prezzi vanno generalmente da 160,00 € a 350,00 € per i posti standard nell’anello intermedio e lungo le linee laterali.

Pacchetti VIP e hospitality: I posti VIP partono generalmente da circa 630,00 € .

Barcellona-Deportivo Alavés nella Liga: tutto quello che c’è da sapere

Barcellona-Deportivo Alavés: lo stato di forma

Il Barcellona arriva alla partita in uno stato di forma eccellente, avendo vinto tutte le ultime cinque gare tra Liga e Champions League. L’ultima partita di campionato si è conclusa con una vittoria per 1-3 sul campo del Siviglia e, nello stesso periodo, la squadra ha segnato sette goal al Racing Santander e cinque al Valencia. In queste cinque gare il Barcellona ha segnato 20 reti, subendone soltanto otto. Il 5-1 sul Feyenoord in una competizione europea completa il quadro di una squadra che sta andando forte su tutti i fronti.

Il bilancio recente dell’Alavés è più altalenante: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. La partita più recente è terminata 0-0 contro l’Athletic Bilbao, mentre contro il Valencia è arrivata una sconfitta per 0-1. Nelle gare precedenti, però, l’Alavés ha battuto l’Osasuna 5-2 e il Villarreal 1-0, dimostrando di saper ottenere risultati.

Barcellona-Deportivo Alavés: i precedenti recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre si è concluso con una vittoria casalinga per 1-0 dell’Alavés nel maggio 2026, un risultato in controtendenza rispetto all’andamento generale della sfida. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Barcellona ha vinto tre volte, l’Alavés ha ottenuto una vittoria e un’altra partita è andata al Barcellona. Nel complesso il Barcellona ha dominato, con una vittoria casalinga per 3-1 nel novembre 2025 e un successo per 3-0 sul campo dell’Alavés nell’ottobre 2024.