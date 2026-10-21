Il FC Barcelona vanta un bilancio storico nettamente favorevole contro il Deportivo Alavés in Liga: ha vinto la maggior parte degli scontri diretti disputati nel corso di decenni di competizioni nazionali.

Nell'ultimo incontro di campionato, nel maggio 2026, il Deportivo Alavés ha ottenuto una vittoria di misura per 1-0 sul Barcelona allo stadio Mendizorrotza.

Quando si gioca Barcelona-Deportivo Alavés in Liga?

Barcelona-Deportivo Alavés si gioca domenica 1° novembre 2026 allo Spotify Camp Nou di Barcellona.

LaLiga - Game Week 11 31 ott 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Come acquistare i biglietti per Barcelona-Deportivo Alavés in Liga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti per la prossima partita di Liga tra FC Barcelona e Deportivo Alavés:

1. Canali ufficiali del club

Sito ufficiale del club: Il modo più diretto e sicuro per acquistare i biglietti ufficiali è attraverso il canale ufficiale del FC Barcelona. I biglietti per le partite casalinghe allo Spotify Camp Nou vengono generalmente messi a disposizione prima dei soci del club e poi del pubblico sul sito.

Quanto costano i biglietti per Barcelona-Deportivo Alavés in Liga?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Liga tra FC Barcelona e Deportivo Alavés, suddivisi tra canali ufficiali del club e mercato secondario:

1. Canali ufficiali del club

Categoria 3 (settori dietro le porte): Il prezzo nominale va da circa 69,00 € a 90,00 € , mentre i prezzi dei pacchetti delle agenzie autorizzate partono generalmente da circa 150,00 € a 186,00 € .

Categoria 2 (settori laterali e angoli): Il prezzo nominale va da circa 74,00 € a 95,00 € , mentre le offerte comprensive di pacchetti delle agenzie si collocano generalmente intorno a 155,00 €-180,00 € .

Categoria 1 (anelli centrali e tribuna): Il prezzo nominale è compreso tra 139,00 € e 199,00 € , mentre i pacchetti dei partner ufficiali vanno da 195,00 € a 215,00 € .

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita del club, le piattaforme del mercato secondario come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Anello superiore e settori dietro le porte: I prezzi dei biglietti partono da circa 95,00 € a 140,00 € , a seconda della domanda e dell'esatta posizione del settore.

Posti negli angoli e nei settori laterali: I prezzi vanno generalmente da 160,00 € a 350,00 € per posti standard nell'anello intermedio e lungo le linee laterali.

Pacchetti VIP e hospitality: Le opzioni per i posti VIP partono generalmente da circa 630,00 € .

Barcelona-Deportivo Alavés in Liga: Tutto quello che c'è da sapere

Barcelona-Deportivo Alavés: Lo stato di forma

Il Barcelona arriva in uno stato di forma eccellente, avendo vinto tutte le ultime cinque partite tra Liga e Champions League. L'ultima gara di campionato si è conclusa con una vittoria per 1-3 sul campo del Sevilla; nella stessa serie di incontri ha inoltre segnato sette goal al Racing Santander e cinque al Valencia. In queste cinque partite il Barcelona ha realizzato 20 goal e ne ha subiti soltanto otto. Anche il successo per 5-1 sul Feyenoord in Europa conferma il rendimento della squadra su tutti i fronti.

L'Alavés ha ottenuto risultati più altalenanti nelle ultime cinque partite: due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'ultima gara si è chiusa sullo 0-0 contro l'Athletic Bilbao e la squadra ha anche perso 0-1 contro il Valencia. Nelle partite precedenti della serie aveva però battuto l'Osasuna per 5-2 e il Villarreal per 1-0, dimostrando di essere in grado di ottenere risultati.

Barcelona-Deportivo Alavés: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre, disputato nel maggio 2026, si è concluso con una vittoria casalinga per 1-0 dell'Alavés, un risultato in controtendenza rispetto al bilancio complessivo. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Barcelona ha vinto tre volte, l'Alavés una, mentre anche un'altra partita si è conclusa a favore del Barcelona. Nel complesso, il Barcelona è stato la squadra dominante: tra i risultati figurano la vittoria casalinga per 3-1 nel novembre 2025 e quella per 3-0 sul campo dell'Alavés nell'ottobre 2024.