Il Barcellona ospita il Celta Vigo domenica 6 dicembre 2026 allo Spotify Camp Nou di Barcellona.

Nell’ultimo confronto in campionato, disputato nell’aprile 2026, il Barcellona ha ottenuto una vittoria di misura per 1-0 allo Spotify Camp Nou. Negli ultimi cinque scontri diretti in tutte le competizioni, il Barcellona è in vantaggio con tre vittorie e un pareggio, mentre il Celta Vigo ha ottenuto un solo successo.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Barcellona-Celta Vigo, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Barcellona-Celta Vigo di Liga?

Barcellona-Celta Vigo si gioca allo Spotify Camp Nou di Barcellona domenica 6 dicembre 2026.

LaLiga - Game Week 15 6 dic 2026 - 09:00 Spotify Camp Nou

Come acquistare i biglietti per Barcellona-Celta Vigo di Liga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della prossima partita di Liga tra Barcellona e Celta Vigo:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale dei club: Puoi acquistare i biglietti per i settori dei tifosi di casa direttamente sul sito ufficiale o presso la biglietteria del Barcellona, oppure tramite i canali ufficiali del Celta Vigo se cerchi posti nel settore ospiti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità sui canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Barcellona-Celta Vigo di Liga?

Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Barcellona e Celta Vigo:

1. Canali ufficiali dei club

Categoria 3 (curve e settori dietro le porte): Circa 195 € per gli anelli standard delle tribune.

Circa per gli anelli standard delle tribune. Categoria 2 (angoli e settori laterali vicini agli angoli): Circa 200 € nel primo e nel secondo anello.

Circa nel primo e nel secondo anello. Categoria 1 (posti centrali e posti standard di fascia alta): Circa 240 € per i posti con la visuale migliore dello stadio.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso i canali di vendita primari dei club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

Posti più economici e nelle curve: A partire da circa 130-150 € .

A partire da circa . Posti negli angoli e di fascia intermedia: Generalmente tra 170 e 250 € .

Generalmente tra . Prezzo medio di mercato: Si colloca regolarmente tra 290 e oltre 400 €.

Barcellona-Celta Vigo di Liga: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Barcellona e Celta Vigo

Il Barcellona ha vinto tre delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, perdendone due. Nell’ultima gara ha battuto 3-0 l’Aston Villa in Champions League, mentre il 6-1 sul Deportivo Alaves è il risultato più netto ottenuto in campionato in questo periodo. In queste cinque partite ha segnato 17 goal e ne ha subiti otto: numeri che rispecchiano un approccio offensivo che a volte lo ha lasciato scoperto. La sconfitta per 2-1 contro il Real Madrid in Liga e quella per 4-2 contro il Paris Saint-Germain in Champions League sono le due battute d’arresto di un periodo recente per il resto positivo.

Il Celta Vigo ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell’ultima gara ha perso 3-0 contro il Rayo Vallecano in Liga, dopo la sconfitta per 1-2 contro l’Union St. Gilloise in Europa League. La vittoria per 1-2 sul Celtic in Europa League e quella per 2-1 sul Deportivo Alaves in Liga offrono qualche motivo di fiducia, ma nelle ultime settimane il rendimento in campionato è peggiorato. Nel mezzo è arrivato lo 0-0 contro il Real Betis, l’unica partita senza goal subiti in questa serie di cinque incontri.

Barcellona-Celta Vigo: Gli ultimi scontri diretti

L’ultimo incontro tra i due club risale all’aprile 2026, quando il Barcellona ha vinto 1-0 allo Spotify Camp Nou in Liga. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Barcellona ha ottenuto tre vittorie e un pareggio, mentre il Celta Vigo ha vinto una volta. In queste cinque partite il Barcellona ha segnato 13 goal contro gli otto del Celta e, tra gli incontri considerati, gli ospiti non hanno mai vinto al Camp Nou.