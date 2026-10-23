Il Barcellona arriva alla sfida in un ottimo momento di forma, dopo aver ottenuto vittorie nella Liga e nelle competizioni europee, mentre anche l'Aston Villa ha mostrato segnali positivi sia in Premier League sia in Europa.

L'attesa per la partita è alta: con l'avanzare della fase campionato, i tifosi cercano informazioni su prezzi, disponibilità dei biglietti e dettagli dell'incontro.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Barcellona-Aston Villa, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Barcellona-Aston Villa di Champions League?

Barcellona-Aston Villa si gioca allo Spotify Camp Nou di Barcellona martedì 3 novembre 2026.

Champions League - Game Week 4 3 nov 2026 - 15:00 Spotify Camp Nou

Come acquistare i biglietti per Barcellona-Aston Villa di Champions League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di UEFA Champions League tra FC Barcelona e Aston Villa, ci sono alcune opzioni principali, a seconda delle preferenze e della disponibilità:

Canali ufficiali del club: puoi acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale del FC Barcelona. È il modo più affidabile per ottenere biglietti al prezzo ufficiale, sia per i soci sia per il pubblico, durante le fasi di vendita previste.

Piattaforme di rivendita: se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso standard su piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Barcellona-Aston Villa di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la prossima partita di UEFA Champions League tra FC Barcelona e Aston Villa variano a seconda che l'acquisto avvenga tramite i canali ufficiali dei club o sul mercato secondario.

1. Canali ufficiali dei club

Biglietti standard per il settore ospiti o per il pubblico: i biglietti delle assegnazioni ufficiali, come quelli indicati nelle informazioni dell'Aston Villa per il settore ospiti, costano generalmente circa 50 € per i tifosi adulti.

Pubblico e soci del club: i biglietti al prezzo ufficiale acquistati direttamente sul sito del FC Barcelona partono generalmente da 70-90 € per i settori dell'anello superiore o delle categorie meno richieste, con prezzi che salgono a seconda del settore specifico.

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti ufficiali sono esauriti nei canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono prezzi basati sulla domanda:

Anello inferiore / settori dietro la porta: si parte da circa 190-200 € per posti base nell'anello superiore o con vista da dietro la porta.

Posti laterali: i biglietti di fascia intermedia lungo i lati del campo o negli angoli costano generalmente tra 350 e 500 € .

Pacchetti VIP e hospitality: i biglietti con accesso alle lounge premium e ai servizi di hospitality VIP partono da circa 340-400 € e possono raggiungere prezzi molto più alti a seconda della categoria esatta del posto.

Barcellona-Aston Villa di Champions League: Tutto quello che c'è da sapere

Barcellona-Aston Villa: Lo stato di forma

Il Barcellona ha vinto tutte le ultime cinque partite tra Liga e Champions League, segnando 21 goal e subendone dieci. Nell'ultima gara ha vinto 1-3 sul campo del Siviglia e ha anche segnato sette reti al Racing Santander nel successo per 7-2. La vittoria per 5-1 contro il Feyenoord in Champions League e quella per 5-0 sul Valencia confermano inoltre la continuità della sua produzione offensiva nelle diverse competizioni.

L'Aston Villa ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell'ultima uscita ha vinto 2-3 sul campo del Tottenham Hotspur in Premier League e ha ottenuto anche un successo per 2-3 in casa del Club Brugge in Champions League. La sconfitta per 1-2 contro il Nottingham Forest è l'unica di questa serie, nella quale il Villa ha segnato dieci goal e ne ha subiti nove.

Barcellona-Aston Villa: I precedenti recenti

Per questa sfida non sono stati forniti dati sui precedenti tra Barcellona e Aston Villa. Ulteriori informazioni storiche saranno aggiunte quando saranno disponibili.