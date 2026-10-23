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Come acquistare i biglietti per Barcellona-Aston Villa: prezzi per la Champions League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Champions League

Il Barcellona affronta l'Aston Villa in Champions League. Ecco come assicurarti i biglietti.

Il Barcellona arriva alla sfida in un ottimo momento di forma, dopo aver ottenuto vittorie nella Liga e nelle competizioni europee, mentre anche l'Aston Villa ha mostrato segnali positivi sia in Premier League sia in Europa.

L'attesa per la partita è alta: con l'avanzare della fase campionato, i tifosi cercano informazioni su prezzi, disponibilità dei biglietti e dettagli dell'incontro.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Barcellona-Aston Villa, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Barcellona-Aston Villa di Champions League?

Barcellona-Aston Villa si gioca allo Spotify Camp Nou di Barcellona martedì 3 novembre 2026.

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Champions League - Game Week 4
Spotify Camp Nou

Come acquistare i biglietti per Barcellona-Aston Villa di Champions League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di UEFA Champions League tra FC Barcelona e Aston Villa, ci sono alcune opzioni principali, a seconda delle preferenze e della disponibilità:

  • Canali ufficiali del club: puoi acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale del FC Barcelona. È il modo più affidabile per ottenere biglietti al prezzo ufficiale, sia per i soci sia per il pubblico, durante le fasi di vendita previste.
  • Piattaforme di rivendita: se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso standard su piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti per Barcellona-Aston Villa di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la prossima partita di UEFA Champions League tra FC Barcelona e Aston Villa variano a seconda che l'acquisto avvenga tramite i canali ufficiali dei club o sul mercato secondario.

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietti standard per il settore ospiti o per il pubblico: i biglietti delle assegnazioni ufficiali, come quelli indicati nelle informazioni dell'Aston Villa per il settore ospiti, costano generalmente circa 50 € per i tifosi adulti.
  • Pubblico e soci del club: i biglietti al prezzo ufficiale acquistati direttamente sul sito del FC Barcelona partono generalmente da 70-90 € per i settori dell'anello superiore o delle categorie meno richieste, con prezzi che salgono a seconda del settore specifico.

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti ufficiali sono esauriti nei canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono prezzi basati sulla domanda:

  • Anello inferiore / settori dietro la porta: si parte da circa 190-200 € per posti base nell'anello superiore o con vista da dietro la porta.
  • Posti laterali: i biglietti di fascia intermedia lungo i lati del campo o negli angoli costano generalmente tra 350 e 500 €.
  • Pacchetti VIP e hospitality: i biglietti con accesso alle lounge premium e ai servizi di hospitality VIP partono da circa 340-400 € e possono raggiungere prezzi molto più alti a seconda della categoria esatta del posto.

Barcellona-Aston Villa di Champions League: Tutto quello che c'è da sapere

Barcellona-Aston Villa: Lo stato di forma

Il Barcellona ha vinto tutte le ultime cinque partite tra Liga e Champions League, segnando 21 goal e subendone dieci. Nell'ultima gara ha vinto 1-3 sul campo del Siviglia e ha anche segnato sette reti al Racing Santander nel successo per 7-2. La vittoria per 5-1 contro il Feyenoord in Champions League e quella per 5-0 sul Valencia confermano inoltre la continuità della sua produzione offensiva nelle diverse competizioni.

L'Aston Villa ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell'ultima uscita ha vinto 2-3 sul campo del Tottenham Hotspur in Premier League e ha ottenuto anche un successo per 2-3 in casa del Club Brugge in Champions League. La sconfitta per 1-2 contro il Nottingham Forest è l'unica di questa serie, nella quale il Villa ha segnato dieci goal e ne ha subiti nove.

BAR

BAR - Forma

SEV
V1-3
GET
V3-0
GAL
V1-4
BET
V2-5
PSG
S4-2
Gol segnato (subito)
17/8
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
AVL

AVL - Forma

SEV
V1-3
BRE
D2-2
FB
V6-0
NEW
V0-1
VIK
V3-1
Gol segnato (subito)
15/4
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Barcellona-Aston Villa: I precedenti recenti

Per questa sfida non sono stati forniti dati sui precedenti tra Barcellona e Aston Villa. Ulteriori informazioni storiche saranno aggiunte quando saranno disponibili.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
8
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
S
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
14
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
3120105+55
D
D
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
S
V
D
18
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
InterInterINT
310256-13
V
S
S
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
S
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
S
S
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
S
V
S
27
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
29
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
35
LilleLilleLIL
3003410-60
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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