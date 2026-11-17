L’AZ Alkmaar ospita lo Sturm Graz giovedì 10 dicembre 2026 all’AFAS Stadion di Alkmaar.

Entrambe le squadre vantano una lunga storia nelle competizioni europee per club, ma questa sfida inaugurerà un capitolo ancora inesplorato per ciascuna delle due. L’AZ Alkmaar e lo Sturm Graz non si sono mai affrontati in gare ufficiali: il prossimo incontro di UEFA Europa League sarà il primo confronto diretto tra i due club.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di AZ Alkmaar-Sturm Graz, compresi i punti vendita e i prezzi.

Quando si gioca AZ Alkmaar-Sturm Graz di Europa League?

AZ Alkmaar-Sturm Graz si gioca all’AFAS Stadion di Alkmaar giovedì 10 dicembre 2026.

Europa League - Game Week 6 10 dic 2026 - 12:45 AFAS Stadion

Come acquistare i biglietti per AZ Alkmaar-Sturm Graz di Europa League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della prossima partita di Europa League tra AZ Alkmaar e Sturm Graz:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Acquistare direttamente sui siti ufficiali o presso le biglietterie dell’AZ Alkmaar o dello Sturm Graz è il modo principale e più affidabile per ottenere posti a prezzo standard.

2. Mercato secondario dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Europa League quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per AZ Alkmaar-Sturm Graz di Europa League?

Ecco i prezzi dei biglietti per la partita di Europa League tra AZ Alkmaar e Sturm Graz:

1. Canali ufficiali dei club

Posti standard: Generalmente costano da circa 25 € a 60 € .

Generalmente costano da circa . Settore ospiti: Il prezzo si aggira generalmente sui 35 €.

2. Mercato secondario dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti nell’anello superiore o biglietti d’ingresso: Partono da circa 90 € a 115 € .

Partono da circa . Posti premium: Arrivano a 680 € o più.

AZ Alkmaar-Sturm Graz di Europa League: tutto quello che c’è da sapere

AZ Alkmaar-Sturm Graz: lo stato di forma

L’AZ Alkmaar ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Nell’ultima gara ha battuto 4-3 l’FC Groningen in Eredivisie, dopo due sconfitte consecutive in campionato contro Ajax e FC Twente. In Europa ha vinto 4-0 in trasferta contro l’Ararat Armenia, ma ha perso 2-1 in casa contro la Juventus. In queste cinque partite, l’AZ ha segnato dieci goal e ne ha subiti dieci.

Lo Sturm Graz non ha ottenuto vittorie nelle ultime cinque partite, raccogliendo due pareggi e subendo tre sconfitte. L’ultimo risultato è una sconfitta per 3-4 contro il Salisburgo in Bundesliga; la squadra ha perso anche 3-2 contro l’NK Celje in Europa League. Un pareggio per 1-1 con il Wolfsberger AC e uno per 2-2 con il Ried aprono e chiudono una serie in cui ha segnato undici goal e ne ha subiti tredici.

AZ Alkmaar-Sturm Graz: i precedenti

Non sono disponibili dati su precedenti incontri tra AZ Alkmaar e Sturm Graz. Questo sembra essere il primo confronto tra i due club in una competizione europea.