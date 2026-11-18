L’Auxerre ospita il Tolosa venerdì 11 dicembre 2026 allo Stade de l'Abbé-Deschamps di Auxerre.

Nella stagione 2025-26 di Ligue 1, l’Auxerre ha vinto 1-0 in casa nel settembre 2025 grazie a un goal di Danny Namaso, prima di pareggiare 0-0 sul campo del Tolosa nella gara di ritorno del febbraio 2026. Con le due squadre appaiate nella metà bassa della classifica alla vigilia della 14ª giornata, l’Auxerre cercherà di prolungare la sua recente serie di risultati utili in casa, mentre il Tolosa punta alla prima vittoria in Borgogna dal 2023.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per assicurarti i biglietti per Auxerre-Tolosa, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Auxerre-Tolosa di Ligue 1?

Auxerre-Tolosa si gioca allo Stade de l'Abbé-Deschamps di Auxerre venerdì 11 dicembre 2026.

Come acquistare i biglietti per Auxerre-Tolosa di Ligue 1?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Auxerre e Tolosa:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale dell’Auxerre (Billetterie AJ Auxerre): Il modo più diretto e sicuro per assicurarsi un posto è utilizzare la biglietteria online ufficiale dell’Auxerre, soprattutto se cerchi un posto nei settori riservati ai tifosi di casa allo Stade de l'Abbé-Deschamps.

Il modo più diretto e sicuro per assicurarsi un posto è utilizzare la biglietteria online ufficiale dell’Auxerre, soprattutto se cerchi un posto nei settori riservati ai tifosi di casa allo Stade de l'Abbé-Deschamps. Biglietteria ufficiale del Toulouse FC: Se tifi per la squadra ospite o cerchi biglietti per il settore ospiti, il portale ufficiale del Toulouse FC è la soluzione migliore per i tifosi in trasferta.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d’ingresso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Auxerre-Tolosa di Ligue 1?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Auxerre e Tolosa:

1. Canali ufficiali dei club

Settori inferiori standard: Da 15 € a 25 €.

Da 15 € a 25 €. Tribune centrali e posti a bordo campo: Da 35 € a oltre 60 €.

Da 35 € a oltre 60 €. Pacchetti hospitality e VIP: Da 150 € a oltre 250 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

Posti standard / sui lati corti: Prezzi a partire da circa 50-55 €.

Prezzi a partire da circa Posti sui lati lunghi e premium: Prezzi medi intorno a 100-130 € e oltre.

Auxerre-Tolosa di Ligue 1: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Auxerre e Tolosa

Nelle ultime cinque partite di Ligue 1, l’Auxerre ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Il risultato più recente è una sconfitta per 1-0 contro il Paris FC, arrivata dopo il pesante 5-1 subito contro lo Strasburgo. L’unica vittoria in questa serie è arrivata in trasferta contro il Le Havre, battuto 3-1. In queste cinque partite, l’Auxerre ha segnato sette goal e ne ha subiti dieci: numeri che riflettono le difficoltà della squadra nel trovare continuità in difesa.

Il Tolosa ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Nell’ultima gara ha battuto lo Strasburgo 3-1; ha inoltre pareggiato 0-0 con il Troyes e vinto 3-0 in trasferta contro il Le Mans. L’unica sconfitta è arrivata contro il Marsiglia, per 2-0. In queste cinque partite, il Tolosa ha segnato sette goal e ne ha subiti quattro.

Auxerre-Tolosa: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale al 1° febbraio 2026, quando Tolosa e Auxerre hanno pareggiato 0-0 in Ligue 1. Prima di allora, l’Auxerre aveva battuto il Tolosa 1-0 in casa nel settembre 2025, mentre nel febbraio 2025 le due squadre avevano pareggiato 2-2 ad Auxerre. Negli ultimi cinque scontri diretti registrati, Auxerre e Tolosa hanno ottenuto una vittoria ciascuno, con tre pareggi, e in più di un’occasione entrambe le squadre sono andate a segno.