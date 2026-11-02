Come acquistare i biglietti per Auxerre-Paris FC: prezzi di Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite dell'ultimo minuto e altro

L'Auxerre ospita il Paris FC sabato 7 novembre 2026 allo Stade de l'Abbé-Deschamps di Auxerre.

Nell'ultimo incontro di campionato, disputato l'8 febbraio 2026 allo Stade de l'Abbé-Deschamps, le due squadre hanno pareggiato 0-0 al termine di una sfida molto equilibrata. Anche il bilancio storico dei precedenti è equilibrato, con un leggero vantaggio del Paris FC nell'arco dei decenni.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per trovare i biglietti di Auxerre-Paris FC, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Auxerre-Paris FC di Ligue 1?

Auxerre-Paris FC si gioca sabato 7 novembre 2026 allo Stade de l'Abbé-Deschamps di Auxerre.

Ligue 1 - Game Week 10 7 nov 2026 - 11:15 Stade de l'Abbe-Deschamps

Come acquistare i biglietti per Auxerre-Paris FC di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Ligue 1 tra AJ Auxerre e Paris FC allo Stade de l'Abbé-Deschamps, puoi valutare le seguenti opzioni:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: L'opzione più diretta e affidabile è consultare il portale ufficiale della biglietteria dell'AJ Auxerre per la vendita ordinaria dei biglietti della partita, le vendite riservate ai soci e la disponibilità verificata al botteghino.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Auxerre-Paris FC di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra AJ Auxerre e Paris FC variano a seconda che l'acquisto avvenga attraverso i canali ufficiali del club o le piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali del club

Ingresso ordinario / curve: I biglietti al prezzo nominale partono generalmente da una fascia compresa tra 10 e 25 € .

I biglietti al prezzo nominale partono generalmente da una fascia compresa tra . Posti centrali in tribuna principale: I biglietti standard con visuale privilegiata costano tra 35 e 60 € .

I biglietti standard con visuale privilegiata costano tra . Pacchetti VIP e hospitality: Le esperienze premium allo stadio, con servizio di ristorazione e accesso esclusivo alle lounge, partono da oltre 2.508 € per i pacchetti stagionali, mentre il prezzo varia per le opzioni aggiuntive relative alle singole partite.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Ingresso standard / anelli superiori: I prezzi partono generalmente da circa 50-66 € , a seconda della disponibilità di biglietti.

I prezzi partono generalmente da circa , a seconda della disponibilità di biglietti. Prezzo medio di mercato: Le inserzioni si attestano generalmente su una media di circa 65-75 € .

Le inserzioni si attestano generalmente su una media di circa . Posti premium / centrali: I posti nei settori centrali più richiesti o negli anelli inferiori vicino alla linea di metà campo possono costare da 100 a oltre 150 €.

Auxerre-Paris FC di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Auxerre e Paris FC

L'Auxerre ha vinto tre delle ultime cinque partite, perdendo le altre due. Il risultato più recente è una vittoria per 1-0 contro il Nizza il 12 settembre, seguita da un successo per 2-1 sul Brest il 20 settembre. In precedenza, nella stessa serie di incontri, ha perso contro il Lione e l'Angers, rispettivamente per 3-1 e 1-3, ma l'amichevole vinta 4-3 contro il Clermont Foot il 2 ottobre avrà dato fiducia alla squadra. In queste cinque partite, l'Auxerre ha segnato 11 goal e ne ha subiti otto.

Il Paris FC arriva da una buona serie di risultati: tre vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta nelle ultime quattro partite di Ligue 1. Il risultato più recente è una vittoria per 2-1 contro lo Strasburgo il 19 settembre, a cui si aggiunge il significativo successo per 2-3 in trasferta sul campo del Marsiglia il 6 settembre. La squadra ha mantenuto la porta inviolata due volte in cinque partite e, nell'arco di questa serie, ha segnato otto goal subendone soltanto due.

Auxerre-Paris FC: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre in Ligue 1 risale all'8 febbraio 2026, quando la partita allo Stade de l'Abbé-Deschamps è terminata 0-0. Prima di allora, anche la gara d'andata del novembre 2025 si era chiusa in parità, sull'1-1. Negli ultimi cinque confronti in tutte le competizioni, il Paris FC e l'Auxerre hanno ottenuto due vittorie ciascuno, con un pareggio. Le sfide tra le due squadre sono state equilibrate sia in Ligue 1 sia in Ligue 2.