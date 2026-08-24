Come acquistare i biglietti per Auxerre-Nizza: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Auxerre affronta il Nizza sabato 12 settembre 2026 allo Stade de l'Abbé-Deschamps di Auxerre.

Le due squadre si sono affrontate l'ultima volta a maggio 2026, verso la fine della precedente stagione di campionato, quando l'Auxerre ha ottenuto una sofferta vittoria casalinga per 2-1. In vista di questa sfida, entrambe le squadre cercheranno di far valere le proprie ambizioni nella parte alta della classifica dopo una serie di confronti diretti equilibrati nelle ultime stagioni.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Auxerre-Nizza, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Auxerre-Nizza di Ligue 1?

Auxerre-Nizza si gioca allo Stade de l'Abbé-Deschamps di Auxerre. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione di questa partita.

Ligue 1 - Game Week 4 12 set 2026 - 14:45 Stade de l'Abbe-Deschamps

Come comprare i biglietti per Auxerre-Nizza di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra AJ Auxerre e OGC Nice del 12 settembre 2026, puoi seguire queste opzioni principali:

Biglietteria ufficiale del club: Il modo più diretto e affidabile per assicurarsi biglietti a prezzo nominale è attraverso il sito ufficiale dell'AJ Auxerre. Poiché lo Stade de l'Abbé-Deschamps ha una capienza relativamente contenuta, i biglietti per i tifosi di casa tendono a esaurirsi rapidamente a seconda della disponibilità per il pubblico e della fase di vendita.

Piattaforme di rivendita e comparazione biglietti: Se i biglietti ufficiali sono esauriti o se stai cercando settori specifici, puoi consultare siti di comparazione biglietti e marketplace secondari come StubHub . Questi siti aggregano i biglietti ancora disponibili da vari venditori, consentendoti di filtrare per prezzo, visuale e settore.

Quanto costano i biglietti per Auxerre-Nizza di Ligue 1?

Per la prossima partita di Ligue 1 tra Auxerre e Nizza del 12 settembre 2026, i prezzi dei biglietti variano generalmente a seconda del luogo di acquisto, della categoria del posto e del fatto che l'acquisto venga effettuato direttamente dal club o tramite marketplace secondari.

Prezzo nominale / Biglietteria ufficiale: I biglietti acquistati direttamente dal club partono in genere da circa 45-55 £ (55-65 €) per i posti standard, anche se la disponibilità varia rapidamente in base alle finestre di vendita riservate ai membri.

Piattaforme di rivendita e comparazione biglietti: Su siti secondari di comparazione biglietti come StubHub , i prezzi attuali partono da circa 47-63 £ per biglietti nei settori laterali corti o negli anelli superiori, mentre i posti sul lato lungo o con visuale premium si attestano in media più vicino a 80-95 £+ a biglietto, prima di eventuali costi di consegna o commissioni della piattaforma.

Auxerre-Nizza di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Stato di forma di Auxerre e Nizza

Nelle ultime cinque partite, l'Auxerre ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 5-2 contro il Lens in Ligue 1 il 22 agosto, arrivata dopo l'amichevole vinta 1-0 contro il Werder Brema. I due risultati precedenti erano stati due pareggi per 1-1 contro Troyes e Sochaux, mentre il ko per 1-2 contro l'Orleans completa la serie. L'Auxerre ha segnato cinque gol in queste cinque partite e ne ha subiti dieci, con il risultato contro il Lens che rappresenta la maggior parte di questo passivo difensivo.

Il Nizza arriva da tre partite consecutive senza subire gol, dopo lo 0-0 con il Lorient all'esordio in Ligue 1 e altri due pareggi senza reti contro Hull City e Cagliari nel pre-campionato. L'unica sconfitta nelle ultime cinque è arrivata contro la Juventus, vincente per 2-0. Il Nizza ha battuto il Marsiglia 3-0 nella sua prima amichevole, per un bilancio complessivo di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nel periodo considerato. In totale ha segnato tre gol e ne ha subiti due.

Auxerre-Nizza: precedenti recenti

L'incrocio più recente tra questi club risale a maggio 2026, quando l'Auxerre ha battuto il Nizza 2-1 allo Stade de l'Abbé-Deschamps in Ligue 1. Prima di allora, il Nizza aveva vinto 3-1 in casa contro l'Auxerre nell'agosto 2025. Nelle ultime cinque sfide in tutte le competizioni, il bilancio dice due vittorie dell'Auxerre, due del Nizza e un pareggio, con le due squadre che hanno chiuso sullo 0-0 in Coupe de France nel gennaio 2024.

Classifica di Auxerre e Nizza

Nell'attuale classifica di Ligue 1, l'Auxerre è 17° mentre il Nizza è 11° dopo la prima giornata.