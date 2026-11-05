L'Auxerre ospita il Marsiglia domenica 29 novembre 2026 allo Stade de l'Abbé-Deschamps di Auxerre.

Il loro ultimo confronto in campionato risale a marzo 2026, quando il Marsiglia ha ottenuto una vittoria di misura per 1-0 in trasferta. Prima di quella partita molto combattuta, il Marsiglia aveva battuto l'Auxerre per 1-0 senza subire gol allo Stade de l'Abbé-Deschamps nel novembre 2025.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Auxerre-Marsiglia, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Auxerre-Marsiglia di Ligue 1?

Auxerre-Marsiglia si gioca allo Stade de l'Abbé-Deschamps di Auxerre domenica 29 novembre 2026.

Ligue 1 - Game Week 12 29 nov 2026 - 09:00 Stade de l'Abbe-Deschamps

Come acquistare i biglietti per Auxerre-Marsiglia di Ligue 1?

Ecco i canali e le modalità disponibili per acquistare i biglietti della partita di Ligue 1 tra Auxerre e Marsiglia:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: È il canale principale e più sicuro. Puoi consultare il portale ufficiale della biglietteria dell'AJ Auxerre per acquistare direttamente i biglietti per la singola partita. Potrebbe essere necessario creare un account del club o aderire a un programma di iscrizione, soprattutto perché per le partite molto richieste contro grandi squadre ospiti come il Marsiglia sono spesso previste finestre di vendita prioritaria per gli iscritti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso standard su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Ligue 1 quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Auxerre-Marsiglia di Ligue 1?

Ecco le fasce di prezzo dei biglietti per la prossima partita di Ligue 1 tra Auxerre e Marsiglia:

1. Canali ufficiali del club

Tribune dietro le porte: I prezzi partono da circa 15-30 € per le partite standard, anche se per gli incontri molto richiesti contro grandi squadre ospiti come il Marsiglia i biglietti più economici possono costare più vicino ai 35-50 € .

I prezzi partono da circa per le partite standard, anche se per gli incontri molto richiesti contro grandi squadre ospiti come il Marsiglia i biglietti più economici possono costare più vicino ai . Settori d'angolo e intermedi: I prezzi vanno generalmente da 40 a 75 € , a seconda del settore preciso e della visuale.

I prezzi vanno generalmente da , a seconda del settore preciso e della visuale. Posti nelle tribune laterali: I prezzi di listino vanno da 80 a oltre 120 € .

I prezzi di listino vanno da . Pacchetti VIP e hospitality: I prezzi vanno generalmente da 150 a oltre 250 € a persona.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti attraverso la vendita diretta del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Anello superiore e rivendita generale: I prezzi partono da circa 50-110 € , a seconda della rapidità con cui si esauriscono le disponibilità dei canali primari.

I prezzi partono da circa , a seconda della rapidità con cui si esauriscono le disponibilità dei canali primari. Annunci di rivendita per posti standard nelle tribune laterali e nei settori d'angolo: I prezzi vanno generalmente da 110 a 160 € .

I prezzi vanno generalmente da . Anello inferiore premium e settori molto richiesti: I prezzi vanno da 160 a oltre 250 €.

Auxerre-Marsiglia di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Auxerre e Marsiglia

L'Auxerre ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite ufficiali. L'ultima gara si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro il Le Mans, dopo una vittoria per 3-1 in trasferta contro il Le Havre. In precedenza, la sconfitta per 4-1 contro il Rennes è stata il punto più basso di questa serie, anche se le vittorie contro Clermont Foot e Brest dimostrano che la squadra è in grado di ottenere risultati. In queste cinque partite, l'Auxerre ha segnato 12 gol e ne ha subiti 11.

Il Marsiglia ha ottenuto tre vittorie e subito due sconfitte nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stata una vittoria per 4-3 sul Le Havre in Ligue 1, in una gara in cui era avanti 4-0 prima di rischiare nel finale. In precedenza era arrivata una sconfitta per 1-0 contro lo Sturm Graz in Europa League, anche se la vittoria per 5-2 in trasferta contro l'Angers aveva messo in mostra le qualità offensive della squadra. Il Marsiglia ha segnato 14 gol e ne ha subiti otto in queste cinque partite.

Auxerre-Marsiglia: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre risale a marzo 2026, quando il Marsiglia ha vinto 1-0 in casa in Ligue 1. Negli ultimi cinque confronti diretti, il Marsiglia ha ottenuto tre vittorie contro una dell'Auxerre, con un pareggio. Il successo casalingo dell'Auxerre per 3-0 nel febbraio 2025 ricorda però che, allo Stade de l'Abbé-Deschamps, questa sfida è tutt'altro che scontata.