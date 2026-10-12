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Come acquistare i biglietti per Auxerre-Le Mans: prezzi per la Ligue 1, dettagli sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
Auxerre
Le Mans
Ligue 1

L’Auxerre affronta il Le Mans in Ligue 1. Ecco come acquistare i biglietti.

L'Auxerre ospita il Le Mans domenica 25 ottobre 2026 allo Stade de l'Abbé-Deschamps di Auxerre.

Il Le Mans arriva alla partita in buona forma dopo la sofferta vittoria per 2-1 contro il Lorient e due pareggi per 2-2 contro il Lens e il Brest. Nei precedenti, l'Auxerre è in vantaggio: ha vinto tre dei cinque incontri registrati contro il Le Mans.

Scopri con GOAL tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Auxerre-Le Mans, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Auxerre-Le Mans di Ligue 1?

Auxerre-Le Mans si gioca domenica 25 ottobre 2026 allo Stade de l'Abbé-Deschamps di Auxerre.

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Ligue 1 - Game Week 8
Stade de l'Abbe-Deschamps

Come acquistare i biglietti di Auxerre-Le Mans di Ligue 1?

Ci sono diversi modi per acquistare i biglietti della partita di Ligue 1 tra Auxerre e Le Mans allo Stade de l'Abbé-Deschamps:

1. Biglietteria ufficiale online dell'AJ Auxerre

  • Il modo più diretto è acquistarli tramite la biglietteria ufficiale online dell'AJ Auxerre. L'acquisto diretto garantisce biglietti validi al prezzo nominale.

2. Biglietteria il giorno della partita

  • Se la partita non registra il tutto esaurito in anticipo, i biglietti rimasti possono essere acquistati direttamente agli sportelli dello Stade de l'Abbé-Deschamps il giorno della gara, anche se è fortemente consigliato acquistarli prima online.

3. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Se i biglietti sui canali ufficiali vanno esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti messi in vendita da altri venditori. I prezzi sulle piattaforme di rivendita possono variare in base alla posizione del posto e alla domanda.

Quanto costano i biglietti di Auxerre-Le Mans di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Auxerre e Le Mans allo Stade de l'Abbé-Deschamps variano in base al canale d'acquisto e alla posizione del posto:

1. Biglietteria ufficiale e vendita diretta

  • I biglietti a prezzo nominale acquistati direttamente attraverso i canali ufficiali del club costano generalmente da 15 a 60 €, a seconda della tribuna e del settore: i settori superiori dietro le porte, per esempio, hanno i prezzi più bassi, mentre le tribune laterali centrali sono più costose.

2. Sportelli dello stadio il giorno della partita

  • Se il giorno della partita rimangono posti invenduti, i biglietti alla biglietteria dello stadio partono generalmente da circa 15 a 45 €.

3. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Sulle piattaforme di rivendita comeStubHub, i biglietti più economici partono generalmente da 50 a 55 €, mentre i prezzi medi delle offerte si aggirano intorno a 70-80 €, a seconda della posizione del posto e della domanda.

Auxerre-Le Mans di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Auxerre e Le Mans

Nelle ultime cinque partite di Ligue 1, l'Auxerre ha ottenuto due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte. Nell'ultima gara ha battuto il Brest 2-1 il 20 settembre, dopo aver superato il Nizza 1-0. La precedente serie di sconfitte comprendeva il 5-2 contro il Lens e il 3-1 contro l'Angers: in quelle tre partite l'Auxerre ha subito 11 goal. Le due vittorie recenti indicano una stabilizzazione, anche se il rendimento difensivo nell'arco delle cinque gare resta motivo di preoccupazione.

Il Le Mans ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il successo per 2-1 sul Lorient del 19 settembre; ad agosto ha pareggiato 2-2 sia con il Lens sia con il Brest. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro il Rennes, che ha vinto 3-2. Nelle cinque partite il Le Mans ha segnato otto goal e ne ha subiti sette.

AJA

AJA - Forma

OL
S3-1
NCE
V1-0
B29
V2-1
CLE
V4-3
REN
S4-1
Gol segnato (subito)
9/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
LEM

LEM - Forma

NCE
D1-1
RCL
D2-2
FCL
V2-1
EAG
S2-1
PSG
S3-1
Gol segnato (subito)
7/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5

Auxerre-Le Mans: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale a gennaio 2020, quando l'Auxerre ha vinto 1-0 sul campo del Le Mans in Ligue 2. Nei cinque precedenti registrati, l'Auxerre è in vantaggio con tre vittorie contro una del Le Mans; una partita è terminata in parità. Le sfide tra le due squadre sono state in gran parte combattute, tra cui la vittoria per 3-1 del Le Mans nell'agosto 2012 e quella casalinga per 2-1 dell'Auxerre nel marzo 2010.

Testa a testa

AuxerrePareggioLe Mans
3
1
1
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
FIN
Ligue 2
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
FIN
Ligue 2
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
FIN
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
3
Auxerre badge
Auxerre
AJA
1
FIN
Ligue 1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
FIN
7Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

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