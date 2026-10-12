L'Auxerre ospita il Le Mans domenica 25 ottobre 2026 allo Stade de l'Abbé-Deschamps di Auxerre.

Il Le Mans arriva alla partita in buona forma dopo la sofferta vittoria per 2-1 contro il Lorient e due pareggi per 2-2 contro il Lens e il Brest. Nei precedenti, l'Auxerre è in vantaggio: ha vinto tre dei cinque incontri registrati contro il Le Mans.

Scopri con GOAL tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di Auxerre-Le Mans, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Auxerre-Le Mans di Ligue 1?

Auxerre-Le Mans si gioca domenica 25 ottobre 2026 allo Stade de l'Abbé-Deschamps di Auxerre.

Ligue 1 - Game Week 8 25 ott 2026 - 12:15 Stade de l'Abbe-Deschamps

Come acquistare i biglietti di Auxerre-Le Mans di Ligue 1?

Ci sono diversi modi per acquistare i biglietti della partita di Ligue 1 tra Auxerre e Le Mans allo Stade de l'Abbé-Deschamps:

1. Biglietteria ufficiale online dell'AJ Auxerre

Il modo più diretto è acquistarli tramite la biglietteria ufficiale online dell'AJ Auxerre. L'acquisto diretto garantisce biglietti validi al prezzo nominale.

2. Biglietteria il giorno della partita

Se la partita non registra il tutto esaurito in anticipo, i biglietti rimasti possono essere acquistati direttamente agli sportelli dello Stade de l'Abbé-Deschamps il giorno della gara, anche se è fortemente consigliato acquistarli prima online.

3. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali vanno esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti messi in vendita da altri venditori. I prezzi sulle piattaforme di rivendita possono variare in base alla posizione del posto e alla domanda.

Quanto costano i biglietti di Auxerre-Le Mans di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Auxerre e Le Mans allo Stade de l'Abbé-Deschamps variano in base al canale d'acquisto e alla posizione del posto:

1. Biglietteria ufficiale e vendita diretta

I biglietti a prezzo nominale acquistati direttamente attraverso i canali ufficiali del club costano generalmente da 15 a 60 € , a seconda della tribuna e del settore: i settori superiori dietro le porte, per esempio, hanno i prezzi più bassi, mentre le tribune laterali centrali sono più costose.

2. Sportelli dello stadio il giorno della partita

Se il giorno della partita rimangono posti invenduti, i biglietti alla biglietteria dello stadio partono generalmente da circa 15 a 45 € .

3. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Sulle piattaforme di rivendita come StubHub , i biglietti più economici partono generalmente da 50 a 55 € , mentre i prezzi medi delle offerte si aggirano intorno a 70-80 € , a seconda della posizione del posto e della domanda.

Auxerre-Le Mans di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Auxerre e Le Mans

Nelle ultime cinque partite di Ligue 1, l'Auxerre ha ottenuto due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte. Nell'ultima gara ha battuto il Brest 2-1 il 20 settembre, dopo aver superato il Nizza 1-0. La precedente serie di sconfitte comprendeva il 5-2 contro il Lens e il 3-1 contro l'Angers: in quelle tre partite l'Auxerre ha subito 11 goal. Le due vittorie recenti indicano una stabilizzazione, anche se il rendimento difensivo nell'arco delle cinque gare resta motivo di preoccupazione.

Il Le Mans ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il successo per 2-1 sul Lorient del 19 settembre; ad agosto ha pareggiato 2-2 sia con il Lens sia con il Brest. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro il Rennes, che ha vinto 3-2. Nelle cinque partite il Le Mans ha segnato otto goal e ne ha subiti sette.

Auxerre-Le Mans: i precedenti recenti

L'ultimo incontro tra i due club risale a gennaio 2020, quando l'Auxerre ha vinto 1-0 sul campo del Le Mans in Ligue 2. Nei cinque precedenti registrati, l'Auxerre è in vantaggio con tre vittorie contro una del Le Mans; una partita è terminata in parità. Le sfide tra le due squadre sono state in gran parte combattute, tra cui la vittoria per 3-1 del Le Mans nell'agosto 2012 e quella casalinga per 2-1 dell'Auxerre nel marzo 2010.