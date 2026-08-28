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Come acquistare i biglietti per Auxerre-Brest: prezzi della Ligue 1, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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Ligue 1

L'Auxerre affronta il Brest in Ligue 1. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

L'Auxerre affronta il Brest sabato 19 settembre 2026 allo Stade de l'Abbé-Deschamps di Auxerre.

L'Auxerre arriva a questa sfida con un momento positivo in casa dopo aver battuto il Brest 3-0 nello stesso stadio nell'ultimo precedente, nel marzo 2026. Il Brest cercherà di invertire il recente andamento esterno ad Auxerre, dopo aver subito due sconfitte consecutive per 3-0 nelle ultime due trasferte allo Stade de l'Abbé-Deschamps.

Lascia che GOAL ti fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarti i biglietti per Auxerre-Brest, incluso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Auxerre-Brest di Ligue 1?

Auxerre-Brest si gioca allo Stade de l'Abbé-Deschamps di Auxerre, con calcio d'inizio fissato all'orario confermato indicato qui sotto.

crest
Ligue 1 - Game Week 5
Stade de l'Abbe-Deschamps

Come acquistare i biglietti per Auxerre-Brest di Ligue 1?

Per acquistare i biglietti per la partita di Ligue 1 tra Auxerre e Brest del 19 settembre allo Stade de l'Abbé-Deschamps, hai a disposizione alcune opzioni standard:

  • Piattaforma ufficiale online di biglietteria dell'AJ Auxerre: Il modo più sicuro e diretto per acquistare i biglietti per il settore di casa è attraverso il portale di biglietteria del sito ufficiale dell'AJ Auxerre. In genere i biglietti vengono messi in vendita al pubblico alcune settimane prima della partita, con i titolari di abbonamento che hanno priorità anticipata.
  • Biglietteria dello stadio: Se i biglietti non vengono esauriti online in anticipo, puoi acquistare quelli rimanenti direttamente alle biglietterie dello Stade de l'Abbé-Deschamps di Auxerre nei giorni precedenti o nel giorno della partita.
  • Servizi ufficiali VIP & hospitality: Per posti premium o pacchetti hospitality, l'AJ Auxerre offre biglietti hospitality ufficiali, come l'accesso al Club Europe o al Club Yonne, direttamente tramite il proprio canale ufficiale di biglietteria corporate.
  • Rivenditori secondari di biglietti: Piattaforme secondarie come StubHub mettono in vendita biglietti di rivendita, anche se i prezzi sono spesso più alti del valore nominale e la disponibilità dipende da venditori terzi.

Quanto costano i biglietti per Auxerre-Brest di Ligue 1?

I prezzi dei biglietti per la partita di Ligue 1 tra Auxerre e Brest del 19 settembre allo Stade de l'Abbé-Deschamps variano a seconda di dove e quando li acquisti:

  • Vendita diretta ufficiale (biglietteria / sito ufficiale): I prezzi standard al valore nominale per le partite casalinghe allo Stade de l'Abbé-Deschamps in genere partono da circa 10 €-25 € per l'ingresso generale o per i settori dietro la porta, e vanno da 35 € a 60 € per i posti centrali in tribuna principale.
  • Piattaforme secondarie di rivendita: Sui marketplace secondari dei biglietti e presso rivenditori terzi come StubHub, i prezzi per questa partita attualmente partono da 66 € a 102 € per l'ingresso standard, mentre le opzioni premium o i posti centrali possono arrivare a 120 €-150 €+ a seconda della domanda e delle commissioni del venditore.

Auxerre-Brest di Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Auxerre e Brest

L'Auxerre ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata una pesante sconfitta per 5-2 contro il Lens in Ligue 1 il 22 agosto, arrivata dopo un successo per 1-0 in amichevole contro il Werder Bremen. I due risultati precedenti erano stati due pareggi per 1-1 contro Troyes e Sochaux, con una sconfitta per 2-1 contro l'Orleans a completare la serie. L'Auxerre ha segnato cinque gol e ne ha subiti dieci in queste cinque partite, con il risultato contro il Lens che rappresenta la maggior parte dei danni sul piano difensivo.

Il Brest ha vinto una partita, ne ha pareggiate due e perse due nelle ultime cinque. Il risultato più recente è stato il 2-2 con il Le Mans in Ligue 1 il 22 agosto, la prima uscita ufficiale della nuova stagione. Prima di allora, ha perso 2-0 contro il Nottingham Forest in amichevole e pareggiato 2-2 con il Venezia in un altro test di preparazione. Il Brest ha segnato otto gol in queste cinque partite e ne ha subiti nove, con il 3-3 contro il Guingamp che riflette una tendenza a partite aperte e ricche di gol per tutto il precampionato.

AJA

AJA - Forma

SVW
V0-1
RCL
S5-2
SCO
S1-3
OL
S3-1
NCE
V1-0
Gol segnato (subito)
6/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
B29

B29 - Forma

NFO
S2-0
LEM
D2-2
TFC
D2-2
LEH
V1-2
PSG
S0-1
Gol segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Auxerre-Brest: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale al 21 marzo 2026, quando l'Auxerre ha battuto il Brest 3-0 allo Stade de l'Abbé-Deschamps in Ligue 1. Negli ultimi cinque incroci, l'Auxerre ha un chiaro vantaggio con tre vittorie contro una del Brest e un pareggio. L'Auxerre ha segnato dieci gol in queste cinque partite, comprese due vittorie casalinghe consecutive per 3-0, mentre l'unico successo del Brest in questa serie è arrivato con un 2-0 nel gennaio 2026.

Testa a testa

AuxerrePareggioBrest
2
1
2
Ligue 1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
3
Brest badge
Brest
B29
0
FIN
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
2
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
FIN
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
2
Auxerre badge
Auxerre
AJA
2
FIN
Ligue 1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
3
Brest badge
Brest
B29
0
FIN
Ligue 1
Brest badge
Brest
B29
1
Auxerre badge
Auxerre
AJA
0
FIN
8Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

Classifica di Auxerre-Brest

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
541083+513
V
D
V
V
V
2
LioneLioneOL
5320102+811
V
D
V
D
V
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
V
D
V
V
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
S
V
V
D
V
5
RennesRennesREN
531189-110
S
V
V
V
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
V
V
S
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
V
D
S
V
S
8
StrasburgoStrasburgoSTR
5212101007
S
D
V
V
S
9
Le MansLe MansLEM
51319906
V
D
D
S
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
V
V
S
S
S
11
BrestBrestB29
512278-15
S
S
V
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
S
D
V
S
D
13
TolosaTolosaTFC
512279-25
V
D
S
D
S
14
NizzaNizzaNCE
512236-35
V
S
D
S
D
15
LensLensRCL
51139904
S
D
S
S
V
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
S
S
S
V
D
17
MarsigliaMarsigliaOM
510478-13
S
S
S
S
V
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
S
D
S
D
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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