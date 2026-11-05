La UEFA Nations League torna con l'Austria pronta a ospitare la Repubblica d'Irlanda alla Raiffeisen Arena di Linz. Entrambe le nazionali europee sono a caccia di punti importanti per la promozione in una fase a gironi competitiva.

GOAL fornisce tutte le informazioni essenziali sulla data della partita, le fasce di prezzo dei biglietti e i passaggi da seguire per prenotare un posto.

A che ora inizia Austria-Irlanda di UEFA Nations League B?

L'Austria affronta l'Irlanda alla Raiffeisen Arena di Linz. L'orario ufficiale del calcio d'inizio sarà confermato nei palinsesti locali.

UEFA Nations League B - Game Week 5 14 nov 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

Dove acquistare i biglietti per Austria-Irlanda?

I biglietti ufficiali per la partita sono distribuiti tramite OETicket, partner ufficiale della Federcalcio austriaca per la biglietteria, che gestisce la vendita ordinaria al pubblico per le gare casalinghe della nazionale. I tifosi dovrebbero registrarsi per tempo sul portale per assicurarsi i posti ordinari non appena apriranno le vendite al pubblico.

Se i biglietti ufficiali si esauriscono del tutto o determinati settori non sono più disponibili sul sito ufficiale, piattaforme del mercato secondario come StubHub rappresentano un'alternativa.

Quanto costano i biglietti per Austria-Irlanda?

Sul portale ufficiale, i biglietti ordinari per la singola partita nei settori con posti a sedere della Raiffeisen Arena partono da 48 €.

Quando i biglietti ordinari sul canale ufficiale si esauriscono, i prezzi d'ingresso su piattaforme del mercato secondario come StubHub partono da circa 269 €.

Austria-Irlanda di UEFA Nations League B: Tutto quello che c'è da sapere

Lo stato di forma di Austria e Irlanda

L'Austria arriva a questa partita con un bilancio recente altalenante: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Nell'ultima uscita ha perso 3-0 contro la Spagna ai Mondiali, dopo essere stata sconfitta 2-0 anche dall'Argentina nella fase a gironi. Il risultato migliore di questa serie è stato il successo per 3-1 sulla Giordania. L'Austria ha inoltre mostrato carattere nel 3-3 contro l'Algeria, una partita da sei gol che ha messo in evidenza sia la sua pericolosità offensiva sia le sue fragilità difensive.

Le ultime cinque partite dell'Irlanda raccontano una storia più regolare. La squadra di Hallgrimsson ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Il risultato più recente è l'1-1 contro il Canada in un'amichevole prima del torneo. Spicca il 5-0 su Grenada, la sua prestazione più convincente, mentre lo 0-0 con la Macedonia del Nord e la vittoria di misura per 1-0 sul Qatar descrivono una squadra difficile da scardinare.

Austria-Irlanda: I precedenti recenti

I precedenti recenti tra le due nazionali sono equilibrati. L'ultimo incontro, disputato a Dublino nel giugno 2017 durante le qualificazioni ai Mondiali, è finito 1-1, un risultato che rispecchia l'equilibrio della sfida. Nei quattro confronti più recenti nessuna delle due ha prevalso: una vittoria per l'Austria, una per l'Irlanda e due pareggi. Anche i gol sono stati distribuiti in modo piuttosto uniforme, a conferma che raramente questa sfida si chiude con un ampio margine.