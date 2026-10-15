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UEFA Nations League B
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Come acquistare i biglietti per Austria-Irlanda: prezzi, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro sulla Lega B della UEFA Nations League

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Biglietti
UEFA Nations League B
Austria
Irlanda

L’Austria affronta l’Irlanda nella Lega B della UEFA Nations League. Ecco come assicurarti i biglietti.

La UEFA Nations League torna con l’Austria pronta a ospitare la Repubblica d’Irlanda alla Raiffeisen Arena di Linz. Entrambe le nazionali sono a caccia di punti preziosi per la promozione in un girone competitivo.

GOAL fornisce tutte le informazioni essenziali sulla data della partita, le fasce di prezzo dei biglietti e le modalità per acquistare un posto.

Quando si gioca Austria-Irlanda di UEFA Nations League B?

L’Austria affronta l’Irlanda alla Raiffeisen Arena di Linz. L’orario ufficiale del calcio d’inizio sarà confermato nei palinsesti locali.

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UEFA Nations League B - Game Week 5
Raiffeisen Arena

Dove acquistare i biglietti per Austria-Irlanda?

I biglietti ufficiali vengono distribuiti tramite OETicket, partner ufficiale della federazione calcistica austriaca per la vendita dei tagliandi, che gestisce le vendite ordinarie al pubblico per le partite casalinghe della nazionale. Per assicurarsi un posto nei settori standard non appena apriranno le vendite al pubblico, è consigliabile registrarsi per tempo sul portale.

Se i biglietti ufficiali vanno completamente esauriti o alcuni settori non sono più disponibili sul sito ufficiale, si può ricorrere a piattaforme di rivendita come Ticombo.

Quanto costano i biglietti per Austria-Irlanda?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita nei settori ordinari della Raiffeisen Arena partono da 48 €.

Quando i biglietti ufficiali standard vanno esauriti, sulle piattaforme di rivendita come Ticombo i prezzi partono da circa 269 €.

Austria-Irlanda di UEFA Nations League B: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Austria e Irlanda

L’Austria arriva a questa partita con un bilancio recente altalenante: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. L’ultima si è conclusa con una sconfitta per 3-0 contro la Spagna ai Mondiali; nella fase a gironi aveva perso anche 2-0 contro l’Argentina. Il risultato migliore di questa serie è stato il successo per 3-1 sulla Giordania. L’Austria ha inoltre mostrato capacità di reazione nel 3-3 contro l’Algeria, una partita da sei gol che ha evidenziato sia la sua pericolosità offensiva sia la sua vulnerabilità difensiva.

Le ultime cinque partite dell’Irlanda raccontano una storia più costante. La squadra di Hallgrimsson ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, con l’1-1 contro il Canada in un’amichevole di preparazione come risultato più recente. Il 5-0 su Grenada è stata la prestazione più netta, mentre lo 0-0 con la Macedonia del Nord e la vittoria di misura per 1-0 sul Qatar descrivono una squadra difficile da superare.

AUT

AUT - Forma

SPA
S3-0
ISR
V3-1
KOS
V3-1
IRL
D2-2
KOS
D1-1
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
IRL

IRL - Forma

CAN
D1-1
KOS
S1-0
ISR
V0-3
AUT
D2-2
ISR
D1-1
Gol segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Austria-Irlanda: i precedenti recenti

I precedenti recenti tra le due nazionali sono equilibrati. L’ultimo incontro, disputato a Dublino nel giugno 2017 durante le qualificazioni ai Mondiali, è terminato 1-1, un risultato che riflette l’equilibrio della sfida. Nei quattro confronti più recenti, nessuna delle due ha prevalso: una vittoria per l’Austria, una per l’Irlanda e due pareggi. Anche i gol sono stati distribuiti in modo piuttosto uniforme, a conferma che queste sfide raramente si chiudono con un ampio margine.

Testa a testa

AustriaPareggioIrlanda
1
3
1
UEFA Nations League B
Irlanda badge
Irlanda
IRL
2
Austria badge
Austria
AUT
2
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Irlanda badge
Irlanda
IRL
1
Austria badge
Austria
AUT
1
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Austria badge
Austria
AUT
0
Irlanda badge
Irlanda
IRL
1
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Austria badge
Austria
AUT
1
Irlanda badge
Irlanda
IRL
0
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Irlanda badge
Irlanda
IRL
2
Austria badge
Austria
AUT
2
FIN
6Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

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