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UEFA Nations League B
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Come acquistare i biglietti per Austria-Irlanda: prezzi, informazioni sulla partita di Lega B della UEFA Nations League, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
UEFA Nations League B
Austria
Irlanda

L’Austria affronta l’Irlanda nella Lega B della UEFA Nations League. Ecco come acquistare i biglietti.

Torna la UEFA Nations League: l'Austria si prepara a ospitare la Repubblica d'Irlanda alla Raiffeisen Arena di Linz. Entrambe le nazionali sono a caccia di punti preziosi per la promozione in un girone competitivo.

GOAL fornisce tutte le informazioni essenziali sulla data della partita, le fasce di prezzo dei biglietti e i passaggi da seguire per prenotare un posto.

Quando si gioca Austria-Irlanda di UEFA Nations League B?

Austria e Irlanda si affrontano alla Raiffeisen Arena di Linz. L'orario ufficiale del calcio d'inizio deve ancora essere confermato nei programmi locali.

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UEFA Nations League B - Game Week 5
Raiffeisen Arena

Dove acquistare i biglietti per Austria-Irlanda?

I biglietti ufficiali per la partita sono distribuiti tramite OETicket, partner ufficiale della Federcalcio austriaca per la biglietteria, che gestisce le vendite ordinarie al pubblico per le partite casalinghe della nazionale. I tifosi dovrebbero registrarsi per tempo sul portale per assicurarsi i posti nei settori standard non appena apriranno le vendite al pubblico.

Se i biglietti ufficiali si esauriscono del tutto o alcuni settori non sono più disponibili sul sito ufficiale, piattaforme di rivendita come StubHub rappresentano un'alternativa.

Quanto costano i biglietti per Austria-Irlanda?

Sul portale ufficiale, i biglietti per la singola partita partono da 48 € per i posti nei settori standard della Raiffeisen Arena.

Sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i prezzi partono da circa 269 € quando i biglietti ufficiali standard sono esauriti.

Austria-Irlanda di UEFA Nations League B: Tutto quello che c'è da sapere

Austria-Irlanda: Lo stato di forma

L'Austria arriva a questa partita con un bilancio recente altalenante: due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. L'ultima uscita si è conclusa con una sconfitta per 3-0 contro la Spagna ai Mondiali; nella fase a gironi è arrivato anche un 2-0 subito contro l'Argentina. Il risultato migliore di questa serie è stato il successo per 3-1 sulla Giordania. L'Austria ha inoltre mostrato capacità di reazione nel 3-3 contro l'Algeria, una partita da sei gol che ha messo in luce sia il suo potenziale offensivo sia le sue fragilità difensive.

Le ultime cinque partite dell'Irlanda raccontano una storia più costante. La squadra di Hallgrimsson ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, con l'1-1 contro il Canada in un'amichevole pre-torneo come risultato più recente. Spicca il 5-0 su Grenada, la prestazione più convincente di questa serie, mentre lo 0-0 con la Macedonia del Nord e la vittoria di misura per 1-0 sul Qatar descrivono una squadra difficile da scardinare.

AUT

AUT - Forma

SPA
S3-0
ISR
V3-1
KOS
V3-1
IRL
D2-2
KOS
D1-1
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
IRL

IRL - Forma

CAN
D1-1
KOS
S1-0
ISR
V0-3
AUT
D2-2
ISR
D1-1
Gol segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Austria-Irlanda: I precedenti recenti

I precedenti recenti tra le due nazionali sono equilibrati. L'ultimo incontro si è concluso sull'1-1 a Dublino durante le qualificazioni ai Mondiali, nel giugno 2017, un risultato che rispecchia l'equilibrio della sfida. Nelle ultime quattro partite nessuna delle due ha prevalso: una vittoria per l'Austria, una per l'Irlanda e due pareggi. Anche i gol segnati si distribuiscono in modo piuttosto uniforme, a conferma di una sfida che raramente si chiude con un ampio margine.

Testa a testa

AustriaPareggioIrlanda
1
3
1
UEFA Nations League B
Irlanda badge
Irlanda
IRL
2
Austria badge
Austria
AUT
2
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Irlanda badge
Irlanda
IRL
1
Austria badge
Austria
AUT
1
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Austria badge
Austria
AUT
0
Irlanda badge
Irlanda
IRL
1
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Austria badge
Austria
AUT
1
Irlanda badge
Irlanda
IRL
0
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Irlanda badge
Irlanda
IRL
2
Austria badge
Austria
AUT
2
FIN
6Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

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