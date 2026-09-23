Come acquistare i biglietti per Austria-Irlanda: prezzi della UEFA Nations League B, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

La UEFA Nations League torna in scena, con l'Austria pronta a ospitare la Repubblica d'Irlanda alla Raiffeisen Arena di Linz. Entrambe le nazionali europee sono in lotta per punti promozione vitali in una fase a gironi competitiva.

GOAL fornisce tutti i dettagli cruciali su date della partita, categorie di prezzo dei biglietti e passaggi diretti su come prenotare il proprio posto.

Quando si gioca Austria-Irlanda di UEFA Nations League B?

L'Austria affronta l'Irlanda alla Raiffeisen Arena di Linz, con i dettagli sull'orario ufficiale del calcio d'inizio che saranno confermati nelle programmazioni locali.

UEFA Nations League B - Game Week 5 14 nov 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

Dove comprare i biglietti per Austria-Irlanda?

I biglietti ufficiali primari per la partita vengono distribuiti attraverso il partner ufficiale per la biglietteria della Federcalcio austriaca, OETicket, che gestisce la normale vendita al pubblico per le partite interne della nazionale. I tifosi dovrebbero registrarsi in anticipo sul portale per assicurarsi i posti standard non appena inizierà la vendita pubblica.

Se le assegnazioni primarie dovessero andare completamente esaurite o specifici settori dello stadio non fossero più disponibili sul sito ufficiale, piattaforme di mercato secondario come Ticombo sono la soluzione da seguire se gli annunci sul sito ufficiale risultano esauriti.

Quanto costano i biglietti per Austria-Irlanda?

I biglietti standard per la singola partita sul portale ufficiale di biglietteria partono da 48 € per i settori standard di ingresso generale della Raiffeisen Arena.

I prezzi d'ingresso sul mercato secondario, come su Ticombo, partono da circa 269 € sulle piattaforme secondarie quando le normali assegnazioni primarie vanno esaurite.

Austria-Irlanda di UEFA Nations League B: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Austria e Irlanda

L'Austria arriva a questa partita con un rendimento recente altalenante, avendo vinto due delle ultime cinque gare, pareggiandone una e perdendone due. La sua uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 3-0 contro la Spagna al Mondiale, e ha perso anche 2-0 contro l'Argentina durante la fase a gironi. Il momento migliore di questa serie è stato il successo per 3-1 contro la Giordania, mentre ha mostrato resilienza nel pareggio per 3-3 con l'Algeria, una partita che ha prodotto sei gol e messo in evidenza sia la sua pericolosità offensiva sia la sua vulnerabilità difensiva.

Le ultime cinque partite dell'Irlanda raccontano una storia più costante. La squadra di Hallgrimsson ha vinto due volte, pareggiato due e perso una in questo arco di gare, con il risultato più recente che è stato un 1-1 contro il Canada in un'amichevole pre-torneo. Il 5-0 contro Grenada spicca come la prestazione più netta, mentre lo 0-0 con la Macedonia del Nord e lo stretto 1-0 sul Qatar rispecchiano una squadra difficile da scardinare.

Austria-Irlanda: i precedenti recenti

Il bilancio recente dei confronti diretti tra queste due squadre è equilibrato. L'ultimo incrocio si è chiuso sull'1-1 a Dublino durante le qualificazioni al Mondiale nel giugno 2017, un risultato che ha rispecchiato la natura competitiva della sfida. Nei quattro confronti più recenti nessuna delle due ha dominato, con l'Austria che ha ottenuto una vittoria, l'Irlanda che ne ha conquistata una e due partite terminate in parità. I gol sono stati distribuiti in modo piuttosto uniforme nell'arco della serie, a conferma del fatto che questa è una sfida che raramente produce uno scarto comodo.