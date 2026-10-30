Torna la UEFA Nations League: l'Austria si prepara a ospitare la Repubblica d'Irlanda alla Raiffeisen Arena di Linz. Entrambe le nazionali sono a caccia di punti preziosi per la promozione in un girone competitivo.

GOAL fornisce tutte le informazioni essenziali sulla data della partita, le fasce di prezzo dei biglietti e i passaggi da seguire per prenotare un posto.

A che ora inizia Austria-Irlanda di Lega B della UEFA Nations League?

L'Austria affronta l'Irlanda alla Raiffeisen Arena di Linz. L'orario ufficiale del calcio d'inizio sarà confermato nei palinsesti locali.

UEFA Nations League B - Game Week 5 14 nov 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

Dove acquistare i biglietti per Austria-Irlanda?

I biglietti ufficiali sono distribuiti tramite OETicket, partner ufficiale per la biglietteria della Federazione calcistica austriaca, che gestisce la vendita ordinaria al pubblico per le partite casalinghe della nazionale. I tifosi dovrebbero registrarsi per tempo sul portale per assicurarsi i posti nei settori standard non appena aprirà la vendita al pubblico.

Se i biglietti sui canali ufficiali si esauriscono completamente o determinati settori non sono più disponibili sul sito ufficiale, piattaforme di rivendita come Ticombo rappresentano un'alternativa.

Quanto costano i biglietti per Austria-Irlanda?

Sul portale ufficiale, i biglietti standard per la singola partita partono da 48 € per i posti a sedere nei settori standard della Raiffeisen Arena.

Quando i biglietti sui canali ufficiali si esauriscono, i prezzi di partenza sulle piattaforme di rivendita come Ticombo si aggirano intorno ai 269 €.

Austria-Irlanda di Lega B della UEFA Nations League: tutto quello che c'è da sapere

Austria-Irlanda: lo stato di forma

L'Austria arriva a questa partita con un bilancio recente altalenante: nelle ultime cinque gare ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'ultima partita si è conclusa con una sconfitta per 3-0 contro la Spagna ai Mondiali; nella fase a gironi aveva perso anche 2-0 contro l'Argentina. Il risultato migliore di questa serie è stato il successo per 3-1 sulla Giordania. La squadra ha mostrato carattere anche nel 3-3 contro l'Algeria, una partita da sei goal che ha messo in evidenza sia la sua pericolosità offensiva sia le sue fragilità difensive.

Le ultime cinque partite dell'Irlanda delineano un quadro più costante. La squadra di Hallgrimsson ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, con l'1-1 contro il Canada in un'amichevole pre-torneo come risultato più recente. Spicca il 5-0 su Grenada, la sua prestazione più convincente, mentre il pareggio senza reti con la Macedonia del Nord e la vittoria di misura per 1-0 sul Qatar descrivono una squadra difficile da superare.

Austria-Irlanda: i precedenti recenti

I precedenti recenti tra le due nazionali mostrano un grande equilibrio. L'ultimo incontro, disputato a Dublino nel giugno 2017 durante le qualificazioni ai Mondiali, si è concluso sull'1-1, un risultato che rispecchia la natura combattuta di questa sfida. Nelle ultime quattro partite nessuna delle due ha prevalso: una vittoria per l'Austria, una per l'Irlanda e due pareggi. Anche i goal sono stati distribuiti in modo piuttosto equilibrato, a conferma che questa sfida raramente si chiude con un ampio margine.