L'Augsburg ospita l'Union Berlin sabato 24 ottobre 2026 alla WWK Arena di Augsburg.

Nei 20 precedenti in tutte le competizioni, l'Augsburg è leggermente avanti sull'Union Berlin con 7 vittorie contro 5, oltre a 8 pareggi. Nell'ultimo confronto in campionato, nel maggio 2026, l'Union Berlin ha battuto nettamente l'Augsburg per 4-0 allo Stadion An der Alten Försterei.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Augsburg-Union Berlin, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Augsburg-Union Berlin di Bundesliga?

Bundesliga - Game Week 7 24 ott 2026 - 09:30 WWK Arena

Come acquistare i biglietti per Augsburg-Union Berlin di Bundesliga?

Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti della partita Augsburg-Union Berlin alla WWK Arena:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale dell'FC Augsburg: Acquistare direttamente dal portale online dell'FC Augsburg è il metodo più immediato. La vendita libera apre generalmente alcune settimane prima della partita.

Biglietteria ufficiale dell'Union Berlin: I tifosi dell'Union Berlin che vogliono sedersi nel settore ospiti (Gastbereich) devono acquistare i biglietti attraverso i canali ufficiali del club, poiché questi posti sono riservati ai soci del club ospite e distribuiti tramite i suoi fan club.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Augsburg-Union Berlin di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per FC Augsburg-1. FC Union Berlin nelle normali partite di Bundesliga rientrano generalmente nelle seguenti fasce:

1. Prezzi ufficiali dei biglietti (valore nominale)

Posti in piedi (ultras / curva di casa): da 14 a 17 €

Posti a sedere negli angoli e negli anelli superiori: da 24 a 35 €

Tribune laterali e tribuna principale: da 37 a 59 €

Bambini e biglietti ridotti: da 13 a 32 € (a seconda del settore)

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali dei club, piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti delle categorie più economiche / ingresso ordinario : i prezzi partono generalmente da circa 30-50 € .

Posti a centrocampo o nelle zone migliori : i prezzi possono variare tra 60 e oltre 120 € , a seconda della domanda del momento.

Augsburg-Union Berlin di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

Il momento di forma di Augsburg e Union Berlin

L'Augsburg arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Nell'impegno più recente ha perso 3-2 in casa contro il Werder Bremen in Bundesliga, dopo il 2-2 con il Bayer Leverkusen della settimana precedente. Nelle gare precedenti, la squadra di Baum aveva ottenuto una netta vittoria per 4-1 sul campo dell'Eintracht Frankfurt e un successo casalingo per 3-0 sullo Schalke. In queste cinque partite, l'Augsburg ha segnato dieci goal e ne ha subiti sette.

Le ultime cinque partite dell'Union Berlin raccontano una storia molto diversa. La squadra di Lustrinelli ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte in questo periodo. Il risultato più recente è la sconfitta per 7-0 sul campo del Bayern Munich; in campionato ha perso anche 3-1 contro lo Schalke e 4-0 contro il Bayer Leverkusen. L'unica vittoria è arrivata in DFB-Pokal, con il 4-2 in trasferta contro l'Eintracht Braunschweig. In queste cinque gare, l'Union ha segnato nove goal e ne ha subiti diciassette.

Augsburg-Union Berlin: i precedenti più recenti

L'ultimo confronto tra i due club è stato a senso unico: nel maggio 2026 l'Union Berlin ha battuto in casa l'Augsburg per 4-0 in Bundesliga. Prima ancora, Augsburg e Union avevano pareggiato 1-1 nel gennaio 2026, mentre nel maggio 2025 l'Augsburg aveva vinto 2-1 sul campo dell'Union. Negli ultimi cinque scontri diretti, ciascuna squadra ha ottenuto due vittorie e un pareggio, anche se spicca la netta affermazione dell'Union nell'incontro più recente.