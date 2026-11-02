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Come acquistare i biglietti per Augsburg-Mainz 05: prezzi per la Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro

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L’Augsburg affronta il Mainz 05 in Bundesliga. Ecco come acquistare i biglietti.

L’Augsburg ospita il Mainz 05 domenica 22 novembre 2026 alla WWK Arena di Augsburg.

Il loro confronto ufficiale più recente risale al 7 febbraio 2026, quando il Mainz ha battuto agevolmente l’Augsburg per 2-0 alla Mewa Arena. Anche nella sfida precedente, disputata nel settembre 2025, il Mainz aveva avuto la meglio sull’Augsburg in trasferta, imponendosi con un netto 4-1.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Augsburg-Mainz 05, compresi i prezzi e i canali di vendita.

Quando si gioca Augsburg-Mainz 05 di Bundesliga?

Augsburg-Mainz 05 si gioca domenica 22 novembre 2026 alla WWK Arena di Augsburg.

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Bundesliga - Game Week 10
WWK Arena

Come acquistare i biglietti per Augsburg-Mainz 05 di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Bundesliga tra Augsburg e Mainz 05, puoi scegliere tra diversi canali in base alla disponibilità e alle tue preferenze:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali dei club: Puoi acquistare i biglietti standard direttamente dal sito ufficiale dell’FC Augsburg oppure tramite il 1. FSV Mainz 05 se seguirai la squadra in trasferta.

2. Mercati secondari dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, è spesso possibile trovare biglietti d’ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Augsburg-Mainz 05 di Bundesliga?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Bundesliga tra FC Augsburg e Mainz 05, suddivisi tra canali ufficiali dei club e mercati secondari:

1. Canali ufficiali dei club

  • Posti in piedi (settore dei tifosi di casa / settori ultras): da 14 a 18 €
  • Categoria 3 (angoli e anelli superiori): da 49 a 55 €
  • Categoria 2 (tribune laterali e settori per famiglie): 58 €
  • Categoria 1 (tribuna principale e posti migliori): da 66 a 75 €
  • Biglietti ridotti (bambini, studenti e anziani): da 13 a 46 € a seconda della categoria del posto

2. Mercati secondari dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Posti rivenduti più economici e biglietti d’ingresso: da 40 a 60 €
  • Posti rivenduti a centrocampo e con visuale privilegiata: da 80 a oltre 150 €
  • Pacchetti VIP e biglietti rivenduti molto richiesti: da 200 a oltre 500 € a seconda della disponibilità sul mercato e della posizione esatta del posto

Augsburg-Mainz 05 di Bundesliga: Tutto quello che c’è da sapere

Augsburg-Mainz 05: Lo stato di forma

L’Augsburg arriva a questa partita con una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali. Nell’ultima uscita ha perso 4-3 contro l’Elversberg in Bundesliga e, in questo periodo, è stato sconfitto anche in casa per 3-2 dal Werder Brema. Tra i risultati positivi figurano il 2-2 sul campo del Bayern Monaco e il 2-2 contro il Bayer Leverkusen. In queste cinque partite l’Augsburg ha segnato dieci goal e ne ha subiti otto: una squadra capace di segnare, ma non ancora affidabile in difesa.

Il Mainz 05 ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare ufficiali. L’ultima partita si è conclusa con una sconfitta per 3-4 contro il Bayer Leverkusen, ma prima aveva vinto 0-1 sul campo dello Schalke 04 e 4-3 in trasferta contro il Borussia Moenchengladbach. In questo periodo il Mainz ha segnato 13 goal e ne ha subiti otto, risultando una delle squadre più prolifiche del campionato nell’arco di queste partite.

FCA

FCA - Forma

FCB
D2-2
ELV
S4-3
FCU
D1-1
SHG
V2-4
SCF
S1-2
Gol segnato (subito)
11/11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
M05

M05 - Forma

B04
S3-4
S04
V0-1
SVW
S2-3
BOC
S2-0
ELV
S4-1
Gol segnato (subito)
7/13
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Augsburg-Mainz 05: I precedenti recenti

Il confronto più recente tra i due club risale al febbraio 2026, quando il Mainz 05 ha vinto 2-0 in casa in Bundesliga. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Mainz ha il bilancio migliore, con tre vittorie, tra cui il 4-1 ad Augsburg nel settembre 2025 e il 3-2, sempre ad Augsburg, nel settembre 2024. L’unica vittoria dell’Augsburg in questa serie è arrivata con il risultato di 1-0, mentre una partita si è conclusa senza reti.

Testa a testa

AugsburgPareggioMagonza 05
0
1
4
Bundesliga
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
2
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
FIN
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
1
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
4
FIN
Bundesliga
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
0
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
FIN
Bundesliga
Augsburg badge
Augsburg
FCA
2
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
3
FIN
Bundesliga
Magonza 05 badge
Magonza 05
M05
1
Augsburg badge
Augsburg
FCA
0
FIN
3Gol segnati10
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

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