L'Augsburg ospita il Freiburg sabato 31 ottobre 2026 alla WWK Arena di Augsburg.

Il bilancio storico degli scontri diretti mostra un confronto complessivamente equilibrato, anche se il Freiburg ha un leggero vantaggio grazie al maggior numero di vittorie in tutte le competizioni. Nell'ultimo incontro di campionato, disputato nel gennaio 2026, le due squadre hanno pareggiato 2-2 alla WWK Arena in una partita ricca di emozioni, dopo che l'Augsburg aveva sprecato il vantaggio conquistato nei primi minuti del secondo tempo.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Augsburg-Freiburg, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Augsburg-Freiburg di Bundesliga?

Augsburg-Freiburg si gioca sabato 31 ottobre 2026 alla WWK Arena di Augsburg.

Bundesliga - Game Week 8 31 ott 2026 - 10:30 WWK Arena

Come acquistare i biglietti per Augsburg-Freiburg di Bundesliga?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Bundesliga tra FC Augsburg e SC Freiburg alla WWK Arena ci sono diverse possibilità, dai canali ufficiali dei club alle piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali dei club

Biglietteria ufficiale dell'FC Augsburg: Acquistare direttamente dal sito ufficiale o dal servizio clienti del club di casa è il modo più affidabile per assicurarsi i biglietti al prezzo originale. Per le singole partite, i prezzi partono generalmente da circa 16 € a 18 € per i settori in piedi e aumentano nelle diverse categorie di posti a sedere (dalla Cat 1 alla Cat 3), a seconda della fascia di prezzo assegnata all'incontro.

Canali ufficiali dello SC Freiburg: Per chi sostiene la squadra ospite, la soluzione migliore è controllare il portale ufficiale della biglietteria del Freiburg per i posti assegnati al settore ospiti.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Augsburg-Freiburg di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra Augsburg e Freiburg variano a seconda che l'acquisto avvenga tramite i canali ufficiali dei club, al prezzo originale, oppure sul mercato della rivendita.

1. Canali ufficiali dei club

Settori in piedi: I biglietti a prezzo intero costano da 16 € a 18 € , mentre quelli a prezzo ridotto sono disponibili da 14 € a 16 € .

Categoria 3 (settori A, Y, Z): I biglietti a prezzo intero costano da 20 € a 49 € a seconda della fascia di prezzo dell'incontro, mentre quelli per bambini e a prezzo ridotto partono da circa 10 € a 46 € .

Categoria 2 (settori B, C, P, Q): I biglietti a prezzo intero costano da 25 € a 58 € , mentre quelli per bambini e a prezzo ridotto vanno da 10 € a 54 € .

Categoria 1b (settori D, H, R, V): I prezzi interi vanno da 31 € a 66 € e quelli ridotti da 20 € a 62 € .

Categoria 1a (settori S, T, U, centrali lungo il campo): I posti centrali di fascia alta costano da 39 € a 75 € , mentre i biglietti a prezzo ridotto o con visuale limitata vanno da 23 € a 71 € .

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali dei club, piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Prezzi di partenza nella rivendita: I biglietti d'ingresso più economici disponibili partono generalmente da circa 30 € a 35 € per posti negli anelli superiori o sui lati corti, dietro le porte.

Prezzi medi nella rivendita: I posti ordinari lungo i lati del campo costano in media da 45 € a 110 € .

Posti di fascia alta o molto richiesti: I prezzi delle aree hospitality, dei posti centrali negli anelli inferiori o dei biglietti molto richiesti all'ultimo minuto possono salire notevolmente con l'avvicinarsi della partita.

Augsburg-Freiburg di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Augsburg e Freiburg

Nelle ultime quattro partite di Bundesliga, l'Augsburg ha ottenuto due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Tra le sue ultime cinque gare figura anche una vittoria in DFB-Pokal contro l'Energie Cottbus. L'ultimo risultato è stato una sconfitta casalinga per 3-2 contro il Werder Bremen, dopo il pareggio per 2-2 con il Bayer Leverkusen e la vittoria per 4-1 in trasferta contro l'Eintracht Frankfurt. In quelle cinque partite l'Augsburg ha segnato 10 goal e ne ha subiti otto.

Il rendimento recente del Freiburg è particolarmente positivo. Nelle ultime quattro gare di Bundesliga ha ottenuto tre vittorie e un pareggio, con il 2-2 sul campo dell'Eintracht Frankfurt come unico risultato senza vittoria. La sua più recente vittoria in campionato è stata il netto 5-0 contro il Borussia Moenchengladbach; in precedenza, nello stesso periodo, aveva battuto anche il Werder Bremen per 4-1. Nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, il Freiburg ha segnato 16 goal e ne ha subiti quattro.

Augsburg-Freiburg: gli ultimi scontri diretti

L'ultimo incontro tra le due squadre si è concluso 2-2 alla WWK Arena nel gennaio 2026. Negli ultimi cinque scontri diretti, l'Augsburg ha vinto due volte, il Freiburg una e due partite sono terminate in parità. L'Augsburg ha vinto 3-1 sul campo del Freiburg nell'agosto 2025, mentre l'unico successo del Freiburg in questa serie è arrivato nell'ottobre 2024, con un 3-1 in casa.