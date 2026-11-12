L'Augsburg ospita il Colonia sabato 5 dicembre 2026 alla WWK Arena di Augsburg.

Le sfide recenti tra le due squadre si sono spesso concluse in parità: tre delle ultime cinque sono terminate 1-1. Il loro più recente incontro di campionato si è disputato nel febbraio 2026 alla WWK Arena, dove l'Augsburg ha vinto 2-0 contro il Colonia senza subire reti.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c'è da sapere sui biglietti per Augsburg-Colonia, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Augsburg-Colonia di Bundesliga?

Augsburg-Colonia si gioca alla WWK Arena di Augsburg sabato 5 dicembre 2026.

Bundesliga - Game Week 12 5 dic 2026 - 09:30 WWK Arena

Come acquistare i biglietti per Augsburg-Colonia di Bundesliga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della partita di Bundesliga tra Augsburg e Colonia:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi acquistare i biglietti direttamente sui siti ufficiali dell'Augsburg e del Colonia, nelle rispettive sezioni dedicate. Soci e tifosi possono trovare biglietti al prezzo nominale in base alla disponibilità.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Bundesliga quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Augsburg-Colonia di Bundesliga?

Ecco i prezzi indicativi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra Augsburg e Colonia:

1. Canali ufficiali dei club

Posti in piedi (settore dei tifosi di casa): da 16 a 18 € per i biglietti a prezzo intero.

da 16 a 18 € per i biglietti a prezzo intero. Categoria 3 (angoli e anelli superiori): da 27 a 49 € per gli adulti.

da 27 a 49 € per gli adulti. Categoria 2 (tribune laterali e settori per famiglie): da 37 a 58 € per i posti a prezzo intero.

da 37 a 58 € per i posti a prezzo intero. Categoria 1 (tribuna principale e posti migliori): da 43 a 75 €, a seconda della posizione esatta del settore.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che variano in base alla domanda:

Posti rivenduti più economici: da 40 a 60 €.

da 40 a 60 €. Posti rivenduti all'altezza del centrocampo e con visuale privilegiata: da 80 a 170 €.

da 80 a 170 €. Pacchetti molto richiesti o VIP: da 200 a oltre 450 €.

Augsburg-Colonia di Bundesliga: Tutto quello che c'è da sapere

La forma di Augsburg e Colonia

L'Augsburg arriva a questa partita con una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare ufficiali, in cui ha segnato dieci goal e ne ha subiti otto. Nell'ultima uscita ha perso 1-2 in casa contro il Friburgo. In precedenza aveva pareggiato 2-2 sul campo del Bayern Monaco e 1-1 contro l'Union Berlino, ma le due sconfitte consecutive, tra cui il 3-4 contro l'Elversberg, mettono in evidenza la fragilità difensiva a cui la squadra di Baum deve porre rimedio.

Nelle ultime cinque gare ufficiali, il Colonia ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, con nove goal segnati e tre subiti. Nell'ultima partita ha pareggiato 1-1 sul campo dell'Union Berlino, dopo aver battuto lo stesso avversario con un netto 5-0 in Coppa di Germania. L'unica sconfitta in questo periodo è arrivata sul campo dell'Eintracht Francoforte, dove il Colonia ha perso 0-1. In queste partite il Colonia è apparso più solido in difesa rispetto all'Augsburg.

Augsburg-Colonia: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando l'Augsburg ha vinto 2-0 in casa in Bundesliga. Negli ultimi cinque precedenti, Augsburg e Colonia hanno ottenuto una vittoria ciascuno, mentre tre partite sono finite in parità. Tre di quelle cinque sfide si sono concluse 1-1, a conferma di una serie di incontri equilibrati e combattuti tra i due club.