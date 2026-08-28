Come acquistare i biglietti per Augsburg-Bayer Leverkusen: prezzi della Bundesliga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Augsburg affronta il Bayer Leverkusen sabato 12 settembre 2026 alla WWK Arena di Augsburg.

L'Augsburg cercherà di replicare i recenti successi contro il Leverkusen, dopo aver ottenuto vittorie in entrambi gli scontri diretti di Bundesliga nella stagione 2025-26. Nel frattempo, il Bayer Leverkusen punterà a far valere la propria qualità in trasferta e a conquistare tre punti cruciali lontano da casa nelle prime fasi della stagione di campionato.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Augsburg-Bayer Leverkusen, compreso dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Augsburg-Bayer Leverkusen in Bundesliga?

Augsburg-Bayer Leverkusen si gioca alla WWK Arena di Augsburg, con l'orario del calcio d'inizio che sarà confermato più vicino alla data della partita.

Bundesliga - Game Week 3 12 set 2026 - 09:30 WWK Arena

Come acquistare i biglietti per Augsburg-Bayer Leverkusen di Bundesliga?

I biglietti per FC Augsburg e Bayer 04 Leverkusen possono essere acquistati direttamente attraverso i portali ufficiali dei club e i partner autorizzati:

Ticket Shop ufficiale dell'FC Augsburg: Disponibile sul sito ufficiale dell'FC Augsburg (fcaugsburg.de) nella sezione ticketing, che rappresenta il canale principale e più affidabile per le partite ospitate alla WWK Arena.

Portale biglietti trasferta del Bayer 04 Leverkusen: Accessibile tramite il sito ufficiale del Bayer 04 Leverkusen (bayer04.de) specificamente per i membri verificati del club Leverkusen e i tifosi del settore ospiti.

Biglietteria della WWK Arena: Sportelli in loco allo stadio di Augsburg, soggetti a disponibilità il giorno della partita se l'incontro non è completamente esaurito.

Piattaforme di rivendita secondaria: Marketplace secondari di biglietti come StubHub, che aggregano biglietti da venditori terzi se l'allocazione ufficiale è esaurita.

Quanto costano i biglietti per Augsburg-Bayer Leverkusen di Bundesliga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Bundesliga tra FC Augsburg e Bayer Leverkusen variano a seconda della categoria e del canale di acquisto:

Prezzi ufficiali dei club (valore nominale)

Posti in piedi (Ultras / tifosi locali): Circa 12-15 £ (15-17 €)

Tribuna Sud / dietro la porta: Circa 21-38 £ (25-45 €)

Categoria 2 e 3 (tribune laterali / curve): Circa 27-44 £ (32-52 €)

Categoria 1 (Gegengerade / tribuna centrale laterale): Circa 38-58 £ (45-69 €)

Prezzi del mercato secondario di rivendita

Prezzo di partenza: Disponibili da 30 £ sui marketplace secondari di rivendita come StubHub.

Prezzo medio di rivendita: Compreso tra 45 e 110 £ a seconda della vicinanza del posto, della posizione del settore e della domanda dell'ultimo momento.

Augsburg-Bayer Leverkusen di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Augsburg e Bayer Leverkusen

L'Augsburg arriva a questa partita con un bilancio di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare. L'uscita più recente è stata la vittoria per 2-0 in DFB-Pokal sul campo dell'Energie Cottbus il 22 agosto, arrivata dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro il Leeds United in un'amichevole precampionato. In precedenza, durante l'estate, l'Augsburg ha battuto il Sassuolo 3-2 e travolto la formazione di categoria inferiore SC Schwaz 15-0, anche se in questo filotto figura pure una sconfitta per 5-2 contro il Bournemouth. In queste cinque partite, l'Augsburg ha segnato 20 gol e ne ha subiti 11.

Nelle ultime cinque partite del Leverkusen sono arrivate quattro vittorie e una sconfitta. La più recente è stata il netto successo per 4-0 in DFB-Pokal sul campo del Wehen Wiesbaden il 22 agosto. Ha anche battuto Newcastle United e Siviglia per 2-1 nel precampionato, mentre l'unica sconfitta è arrivata contro il Nottingham Forest, vincitore per 2-1 il 12 agosto. Il Leverkusen ha segnato nove gol in queste cinque partite e ne ha subiti quattro, comprese due gare senza subire reti.

Augsburg-Bayer Leverkusen: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra questi due club risale al 18 aprile 2026, quando l'Augsburg ha vinto 2-1 sul campo del Leverkusen in una partita di Bundesliga. Prima di allora, l'Augsburg aveva vinto anche la gara di ritorno nel dicembre 2025, battendo il Leverkusen 2-0 alla WWK Arena. Nelle ultime cinque sfide di Bundesliga, l'Augsburg ne ha vinte due, il Leverkusen due e una partita si è chiusa con una vittoria casalinga del Leverkusen per 2-0 nell'aprile 2025. Il bilancio dei precedenti in queste cinque gare è in perfetto equilibrio, con entrambe le squadre che hanno dimostrato di poter vincere sul campo dell'altra.