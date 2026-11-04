L'Atletico Madrid ospita il Viking mercoledì 25 novembre 2026 al Riyadh Air Metropolitano di Madrid.

La squadra spagnola affronta la fase campionato puntando a sfruttare la sua grande esperienza europea al Riyadh Air Metropolitano. Il club norvegese Viking, invece, deve fare i conti con le impegnative sfide della classifica allargata della Champions League contro le grandi squadre del continente.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Atletico Madrid-Viking, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Atletico Madrid-Viking di Champions League?

Atletico Madrid-Viking si gioca mercoledì 25 novembre 2026 al Riyadh Air Metropolitano di Madrid.

Champions League - Game Week 5 25 nov 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Come acquistare i biglietti di Atletico Madrid-Viking di Champions League?

Ecco le opzioni disponibili per acquistare i biglietti della partita di UEFA Champions League tra Atlético Madrid e Viking:

1. Canali ufficiali del club

Biglietteria ufficiale del club: Puoi consultare il sito ufficiale dell'Atlético Madrid per verificare la vendita generale dei biglietti, l'accesso riservato ai soci e la disponibilità nei settori di casa del Riyadh Air Metropolitano.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Champions League quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Atletico Madrid-Viking di Champions League?

Ecco una stima dei prezzi dei biglietti per la partita di UEFA Champions League tra Atlético Madrid e Viking FK, suddivisi per categoria:

1. Canali ufficiali del club

Posti standard / ingresso generale (categorie 2-4): da 55 a 150 €, a seconda della categoria e del settore dello stadio.

da 55 a 150 €, a seconda della categoria e del settore dello stadio. Posti premium / categoria 1: da 160 a 300 € per i posti con la visuale migliore lungo i lati del campo e negli anelli inferiori.

da 160 a 300 € per i posti con la visuale migliore lungo i lati del campo e negli anelli inferiori. Pacchetti VIP e hospitality: da 320 a oltre 500 €, a seconda del livello dei servizi di hospitality e ristorazione inclusi per la giornata della partita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita primari del club, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi che dipendono dalla domanda di mercato:

Anello superiore / ingresso generale: da 45 a 95 € per i posti nell'anello superiore e quelli con visuale panoramica generale.

da 45 a 95 € per i posti nell'anello superiore e quelli con visuale panoramica generale. Anello intermedio / visuale laterale: da 100 a 240 € per una visuale equilibrata dai lati del campo.

da 100 a 240 € per una visuale equilibrata dai lati del campo. Anello inferiore e settori premium: da 250 a oltre 380 € per i settori vicini al campo e quelli più richiesti.

da 250 a oltre 380 € per i settori vicini al campo e quelli più richiesti. Rivendita VIP e hospitality: da 350 a oltre 550 €, a seconda della domanda sul mercato secondario.

Atletico Madrid-Viking di Champions League: tutto quello che c'è da sapere

Atletico Madrid-Viking: lo stato di forma

L'Atletico Madrid ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato l'1-1 sul campo del VfB Stuttgart in Champions League, dove ha rimontato lo svantaggio conquistando un punto. Prima aveva battuto l'Espanyol 1-0 nella Liga e il Manchester United 2-0 in Europa. In queste cinque partite, l'Atletico ha segnato sei goal e ne ha subiti due.

Il Viking ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite. La gara più recente si è conclusa con una sconfitta per 3-1 contro l'Aston Villa in Champions League. Prima aveva pareggiato 3-3 con il Bayern Monaco in Europa e battuto il Fredrikstad 3-2 in Eliteserien. In queste cinque partite, il Viking ha segnato nove goal e ne ha subiti otto.

Atletico Madrid-Viking: i precedenti recenti

Non risultano precedenti tra Atletico Madrid e Viking. La partita di venerdì al Riyadh Air Metropolitano sarà il primo incontro ufficiale tra i due club.