L’Atletico Madrid ospita il Valencia domenica 13 dicembre 2026 al Riyadh Air Metropolitano di Madrid.

I loro incontri più recenti in Liga sono stati sfide tattiche equilibrate, spesso decise da un solo goal, che hanno messo in evidenza l’organizzazione difensiva tipica di Diego Simeone. Con entrambe le squadre costantemente a caccia della qualificazione alle competizioni europee, ogni confronto in campionato ha un peso enorme per le loro ambizioni nelle zone alte della classifica.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto ciò che serve sapere per assicurarti i biglietti di Atletico Madrid-Valencia, da dove acquistarli a quanto costano.

Quando si gioca Atletico Madrid-Valencia in Liga?

Atletico Madrid-Valencia si gioca domenica 13 dicembre 2026 al Riyadh Air Metropolitano di Madrid.

LaLiga - Game Week 16 13 dic 2026 - 09:00 Riyadh Air Metropolitano

Come acquistare i biglietti per Atletico Madrid-Valencia in Liga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della prossima partita di Liga tra Atletico Madrid e Valencia:

1. Canali ufficiali dei club

Canali ufficiali dei club (sito ufficiale dell’Atletico Madrid): Per le partite casalinghe al Riyadh Air Metropolitano, acquistare direttamente dal portale ufficiale dei biglietti dell’Atletico Madrid è il metodo più sicuro e affidabile.

Per le partite casalinghe al Riyadh Air Metropolitano, acquistare direttamente dal portale ufficiale dei biglietti dell’Atletico Madrid è il metodo più sicuro e affidabile. Canali ufficiali dei club (sito ufficiale del Valencia CF): Se la partita si gioca al Mestalla, in casa del Valencia, i biglietti possono essere acquistati direttamente sul sito ufficiale del Valencia CF. Di norma viene riservato un settore specifico ai tifosi ospiti, con modalità di acquisto da concordare con la biglietteria di uno dei due club.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, quelli per i settori ordinari si trovano spesso su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando quelli dei canali ufficiali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti per Atletico Madrid-Valencia in Liga?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Atletico Madrid e Valencia:

1. Canali ufficiali dei club

Posti ordinari (anelli superiori e tribune laterali): I prezzi partono generalmente da circa 40-55 € .

I prezzi partono generalmente da circa . Posti di categoria standard (Fondo / tribune dietro le porte): Costano generalmente 50-85 € .

Costano generalmente . Posti ufficiali sui lati lunghi e premium: Costano generalmente 90-150 € .

Costano generalmente . Pacchetti VIP e hospitality: I prezzi partono da circa 120 € e possono superare i 250 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti venduti direttamente dai club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHub. propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Prezzi di partenza nella rivendita: Partono generalmente da circa 45-60 € .

Partono generalmente da circa . Prezzo medio nella rivendita: In media 80-130 € .

In media . Posti VIP e sui lati lunghi nella rivendita: I prezzi possono andare da 120 € a oltre 300 €.

Atletico Madrid-Valencia in Liga: Tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Atletico Madrid e Valencia

L’Atletico Madrid ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è una sconfitta casalinga per 1-2 contro il Barcellona in Liga, preceduta dallo 0-2 contro il Bayern Monaco in Champions League. Tra i risultati positivi di questa serie ci sono la vittoria esterna per 2-0 sul campo del Levante e quella casalinga per 1-0 contro il Deportivo de A Coruna. In queste cinque partite l’Atletico ha segnato quattro goal e ne ha subiti sei.

Nelle ultime cinque partite il Valencia ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L’ultima gara si è conclusa con un 6-0 sul Tavernes de la Valldigna in Copa del Rey, ma il rendimento in campionato racconta una storia diversa. Prima di quella partita, ha perso 0-3 contro il Real Madrid al Mestalla, vinto 1-0 in trasferta contro l’Elche, perso 1-2 contro il Villarreal e pareggiato 0-0 con l’Athletic Bilbao. In queste cinque gare il Valencia ha segnato otto goal e ne ha subiti sei, anche se il suo bilancio in campionato nello stesso periodo è decisamente meno ricco di risultati positivi.

Atletico Madrid-Valencia: I precedenti recenti

L’ultimo confronto tra i due club risale al 2 maggio 2026 in Liga, quando il Valencia ha ospitato l’Atletico Madrid perdendo 0-2. Negli ultimi cinque scontri diretti l’Atletico Madrid ha un netto vantaggio: quattro vittorie, nessuna del Valencia e un pareggio. L’ultima sfida al Riyadh Air Metropolitano, giocata nel dicembre 2025, si è conclusa 2-1 per l’Atletico.