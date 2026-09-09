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Che cos'è il derby di Madrid?

L'Atletico Madrid ospita il Real Madrid al Riyadh Air Metropolitano nel primo derby di Madrid della stagione 2026/27 di Liga, una delle sfide più combattute in assoluto nel calcio mondiale.

L'Atletico arriva a questa sfida dopo una stagione davvero positiva sotto la guida di Diego Simeone, con il raggiungimento sia delle semifinali di Champions League sia della finale di Copa del Rey nella scorsa stagione, mentre il Real Madrid si presenta con il nuovo allenatore Jose Mourinho, di ritorno nella capitale spagnola per una seconda esperienza, mentre il club cerca di riscattarsi dopo un anno senza trofei.

Quando è il calcio d'inizio di Atletico Madrid-Real Madrid in Liga?

LaLiga - Game Week 7 20 set 2026 - 10:15 Riyadh Air Metropolitano

Come acquistare i biglietti per Atletico Madrid-Real Madrid di Liga?

I biglietti ufficiali sono generalmente disponibili attraverso il portale biglietteria del club dell'Atletico Madrid, anche se per una partita di questa portata il derby di Madrid è costantemente uno dei due biglietti più difficili da trovare della stagione attraverso i canali ufficiali, insieme a El Clasico. La domanda da parte di entrambe le tifoserie, oltre ai tifosi neutrali che vogliono vedere Mbappe e compagni da vicino, fa sì che le disponibilità tendano a sparire molto rapidamente una volta messe in vendita.

Vista la qualità in campo, dal Real Madrid in ricostruzione di Mourinho a un Atletico che la scorsa stagione è arrivato fino in fondo in Europa, per i tifosi che vogliono garantirsi un posto invece di rischiare di restare fuori è fortemente consigliata una prenotazione anticipata sul mercato secondario.

Quanto costano i biglietti per Atletico Madrid-Real Madrid di Liga?

I biglietti dell'Atletico Madrid sono generalmente tra le opzioni più accessibili per un grande club europeo, ma i prezzi per il derby di Madrid si collocano ben al di sopra della fascia standard, vista la domanda coinvolta.

Per una normale partita di Liga, l'ingresso generale al Riyadh Air Metropolitano può partire da circa 30 euro, con i posti premium e quelli nelle tribune laterali che salgono ben oltre a seconda della categoria. Per una partita di questo livello, però, aspettatevi prezzi iniziali considerevolmente più alti, con i biglietti più economici disponibili che rappresentano il miglior punto d'accesso per i tifosi che vogliono semplicemente essere dentro lo stadio al calcio d'inizio.

Sul mercato secondario, i prezzi per il derby di Madrid in genere aumentano bruscamente nei giorni che precedono il calcio d'inizio man mano che la disponibilità si riduce, quindi prenotare in anticipo tramite StubHub è il modo migliore per assicurarsi il prezzo più basso disponibile e la più ampia scelta di posti. I prezzi degli abbonamenti dell'Atletico Madrid vanno da circa 290 euro nella fascia più economica fino a ben oltre 2.000 euro per le posizioni più esclusive, dando un'idea della portata della domanda per le più grandi partite casalinghe del club.

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