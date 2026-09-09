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Come acquistare i biglietti per Atletico Madrid-Real Madrid: prezzi della Liga, informazioni sul derby di Madrid, vendite dell'ultimo minuto e altro ancora

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Se stai cercando di acquistare biglietti per Atletico Madrid-Real Madrid per la stagione 2026/27, puoi utilizzare i link qui sotto per assicurarti biglietti e pacchetti.

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Che cos'è il derby di Madrid?

L'Atletico Madrid ospita il Real Madrid al Riyadh Air Metropolitano nel primo derby di Madrid della stagione 2026/27 di Liga, una delle sfide più combattute in assoluto nel calcio mondiale.

L'Atletico arriva a questa sfida dopo una stagione davvero positiva sotto la guida di Diego Simeone, con il raggiungimento sia delle semifinali di Champions League sia della finale di Copa del Rey nella scorsa stagione, mentre il Real Madrid si presenta con il nuovo allenatore Jose Mourinho, di ritorno nella capitale spagnola per una seconda esperienza, mentre il club cerca di riscattarsi dopo un anno senza trofei.

Quando è il calcio d'inizio di Atletico Madrid-Real Madrid in Liga?

crest
LaLiga - Game Week 7
Riyadh Air Metropolitano

Come acquistare i biglietti per Atletico Madrid-Real Madrid di Liga?

I biglietti ufficiali sono generalmente disponibili attraverso il portale biglietteria del club dell'Atletico Madrid, anche se per una partita di questa portata il derby di Madrid è costantemente uno dei due biglietti più difficili da trovare della stagione attraverso i canali ufficiali, insieme a El Clasico. La domanda da parte di entrambe le tifoserie, oltre ai tifosi neutrali che vogliono vedere Mbappe e compagni da vicino, fa sì che le disponibilità tendano a sparire molto rapidamente una volta messe in vendita.

Vista la qualità in campo, dal Real Madrid in ricostruzione di Mourinho a un Atletico che la scorsa stagione è arrivato fino in fondo in Europa, per i tifosi che vogliono garantirsi un posto invece di rischiare di restare fuori è fortemente consigliata una prenotazione anticipata sul mercato secondario.

Quanto costano i biglietti per Atletico Madrid-Real Madrid di Liga?

I biglietti dell'Atletico Madrid sono generalmente tra le opzioni più accessibili per un grande club europeo, ma i prezzi per il derby di Madrid si collocano ben al di sopra della fascia standard, vista la domanda coinvolta.

Per una normale partita di Liga, l'ingresso generale al Riyadh Air Metropolitano può partire da circa 30 euro, con i posti premium e quelli nelle tribune laterali che salgono ben oltre a seconda della categoria. Per una partita di questo livello, però, aspettatevi prezzi iniziali considerevolmente più alti, con i biglietti più economici disponibili che rappresentano il miglior punto d'accesso per i tifosi che vogliono semplicemente essere dentro lo stadio al calcio d'inizio.

Sul mercato secondario, i prezzi per il derby di Madrid in genere aumentano bruscamente nei giorni che precedono il calcio d'inizio man mano che la disponibilità si riduce, quindi prenotare in anticipo tramite StubHub è il modo migliore per assicurarsi il prezzo più basso disponibile e la più ampia scelta di posti. I prezzi degli abbonamenti dell'Atletico Madrid vanno da circa 290 euro nella fascia più economica fino a ben oltre 2.000 euro per le posizioni più esclusive, dando un'idea della portata della domanda per le più grandi partite casalinghe del club.

Atletico Madrid-Real Madrid di Liga: tutto quello che c'è da sapere

Atletico Madrid-Real Madrid: stato di forma

ATM

ATM - Forma

SEV
V1-3
ATH
S3-0
LIV
S2-1
RSO
V0-3
OSA
V4-0
Gol segnato (subito)
11/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
RMA

RMA - Forma

MAL
V4-0
BET
S1-0
INT
V2-1
RAY
V4-1
ELC
V2-3
Gol segnato (subito)
13/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Atletico Madrid-Real Madrid: precedenti recenti

Testa a testa

Atletico MadridPareggioReal Madrid
1
0
4
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
FIN
Supercoppa di Lega
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
LaLiga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
5
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FIN
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FIN
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FIN
9Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

Atletico Madrid-Real Madrid: classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
V
V
V
S
V
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
D
V
V
V
S
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
S
V
V
S
V
5
SivigliaSivigliaSEV
7412109+113
S
V
V
D
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
D
S
S
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
D
S
D
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
S
V
D
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
D
D
V
V
S
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
S
D
D
S
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
D
V
S
V
S
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
D
S
S
S
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
D
D
D
S
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
S
S
V
D
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
S
S
V
S
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
S
S
D
V
D
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
S
D
S
S
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
S
V
S
S
S
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
S
S
D
D
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


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