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Come acquistare i biglietti per Atletico Madrid-Real Betis: prezzi della LaLiga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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L’Atletico Madrid affronta il Real Betis in LaLiga: ecco come assicurarti i biglietti.

L'Atletico Madrid ospita il Real Betis domenica 6 dicembre 2026 al Riyadh Air Metropolitano di Madrid.

Il recente predominio dell'Atletico Madrid in questa sfida comprende il convincente 4-1 casalingo in Liga del maggio 2025 e il netto 5-0 in Coppa del Re del febbraio 2026. Tra i successi precedenti del Real Betis in questo confronto figura invece la sofferta vittoria per 1-0 in trasferta dell'ottobre 2024.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Atletico Madrid-Real Betis, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Atletico Madrid-Real Betis di Liga?

Atletico Madrid-Real Betis si gioca domenica 6 dicembre 2026 al Riyadh Air Metropolitano di Madrid.

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LaLiga - Game Week 15
Riyadh Air Metropolitano

Come acquistare i biglietti di Atletico Madrid-Real Betis di Liga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della prossima sfida di Liga tra Atletico Madrid e Real Betis:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietterie ufficiali dei club: Puoi acquistare i biglietti direttamente sul sito ufficiale dell'Atlético Madrid (Club Atlético de Madrid) o su quello del Real Betis, i canali principali e più sicuri per l'acquisto.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per i settori ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando quelli disponibili attraverso i canali principali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di Atletico Madrid-Real Betis di Liga?

Ecco i prezzi dei biglietti per la prossima sfida di Liga tra Atletico Madrid e Real Betis:

1. Canali ufficiali dei club

  • Fondo Sur (tribuna dietro la porta): A partire da 40 €.
  • Fondo Norte (tribuna dietro la porta): A partire da 60 €.
  • Lateral Oeste (tribuna laterale ovest): A partire da 60 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali messi in vendita dai club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Anello superiore / settori ordinari: Da circa 52 € a 75 €.
  • Posti nell'anello intermedio delle tribune laterali: Generalmente da 200 € a 310 €.

Atletico Madrid-Real Betis di Liga: Tutto quello che c'è da sapere

La forma di Atletico Madrid e Real Betis

L'Atletico Madrid ha ottenuto tre vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L'unica sconfitta di questa serie è arrivata contro il Bayern Monaco in Champions League, per 0-2. In Liga ha mostrato continuità, battendo il Levante 2-0 in trasferta e il Deportivo de A Coruna 1-0 in casa. Nelle cinque partite l'Atletico ha segnato cinque goal e ne ha subiti quattro, mentre la sua vittoria più recente in campionato è arrivata contro l'Espanyol.

Il Real Betis ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'impegno più recente si è concluso con una sconfitta per 2-1 contro il Borussia Dortmund in Champions League il 4 novembre, mentre il passivo più pesante di questo periodo è stato il 5-2 subito in casa del Barcellona in Liga. Il Betis ha battuto il Feyenoord 1-0 in Europa e poi il Malaga 2-1 in Liga, segnando in totale sei goal nelle cinque partite e subendone nove.

ATM

ATM - Forma

VFB
D1-1
COR
V1-0
LEV
V0-2
FCB
S0-2
BAR
S1-2
Gol segnato (subito)
5/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
BET

BET - Forma

FEY
V1-0
CEL
D0-0
MAL
V2-1
BVB
S2-1
ELC
V0-2
Gol segnato (subito)
6/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Atletico Madrid-Real Betis: I precedenti recenti

L'ultimo incontro tra le due squadre si è disputato in Liga l'8 febbraio 2026, quando il Real Betis ha vinto 1-0 al Riyadh Air Metropolitano. Negli ultimi cinque confronti diretti l'Atletico Madrid è in vantaggio con tre vittorie contro le due del Betis, tra cui il netto 5-0 in Coppa del Re nel febbraio 2026 e il 4-1 casalingo in Liga nel maggio 2025. Il Betis ha vinto due volte in questo periodo, compreso l'1-0 in casa dell'ottobre 2024.

Testa a testa

Atletico MadridPareggioReal Betis
3
0
2
LaLiga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
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Real Betis
BET
1
FIN
Coppa del Rey
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Real Betis
BET
0
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Atletico Madrid
ATM
5
FIN
LaLiga
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Real Betis
BET
0
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Atletico Madrid
ATM
2
FIN
LaLiga
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Atletico Madrid
ATM
4
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Real Betis
BET
1
FIN
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
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Atletico Madrid
ATM
0
FIN
11Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

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