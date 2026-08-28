Come acquistare i biglietti per Atletico Madrid-Osasuna: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

L'Atletico Madrid affronta l'Osasuna mercoledì 16 settembre 2026 al Riyadh Air Metropolitano di Madrid.

Storicamente, l'Atlético Madrid vanta un netto vantaggio in questa sfida, avendo vinto 20 dei precedenti confronti diretti contro l'Osasuna. L'ultimo incontro, nel maggio 2026, si è concluso con una combattuta vittoria per 2-1 dell'Atlético Madrid all'El Sadar Stadium.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutto quello che c'è da sapere su come assicurarsi i biglietti per Atletico Madrid-Osasuna, compresi dove acquistarli e quanto costano.

Quando si gioca Atletico Madrid-Osasuna di Liga?

Atletico Madrid-Osasuna si gioca al Riyadh Air Metropolitano di Madrid, con i dettagli sull'orario ufficiale del calcio d'inizio riportati sopra.

LaLiga - Game Week 6 16 set 2026 - 13:00 Riyadh Air Metropolitano

Come acquistare i biglietti per Atletico Madrid-Osasuna di Liga?

È possibile acquistare i biglietti per la partita di Liga tra Atlético Madrid e Osasuna al Riyadh Air Metropolitano attraverso diverse opzioni:

Sito ufficiale del club: L'opzione principale e più sicura è il sito ufficiale dell'Atlético Madrid. In genere, i biglietti vengono messi in vendita per i non soci dopo una finestra di prelazione riservata ai socio-members.

Marketplace secondari e aggregatori: Piattaforme come StubHub raccolgono biglietti di rivendita da diversi venditori.

Agenzie di viaggio autorizzate: Aziende come P1 Travel offrono pacchetti ufficiali per il giorno della partita, inclusi biglietti e hospitality.

Biglietteria dello stadio: Il giorno della partita, in base alla disponibilità, gli eventuali biglietti rimanenti possono essere acquistati direttamente presso le biglietterie situate al Riyadh Air Metropolitano di Madrid.

Quanto costano i biglietti per Atletico Madrid-Osasuna di Liga?

I prezzi dei biglietti per la partita di Liga tra Atlético Madrid e Osasuna al Riyadh Air Metropolitano variano in base alla categoria del posto e alla piattaforma di acquisto:

Posti entry-level / anello superiore: I biglietti standard d'ingresso generale partono da circa 30 € a 45 € .

Fascia intermedia / posti d'angolo e dietro la porta: I posti di categoria media costano in genere tra 50 € e 85 € .

Posti premium e tribuna principale: I posti inferiori lungo il lato lungo e quelli con visuale premium vanno da 90 € a 160 €+ .

Pacchetti VIP e hospitality: L'accesso ufficiale hospitality per il giorno della partita parte generalmente da circa 220 €+ per biglietto.

Marketplace secondari e aggregatori

Principali piattaforme secondarie di scambio biglietti come StubHub. I prezzi di rivendita sono soggetti alla domanda di mercato. Per le partite ad alta richiesta, i prezzi su queste piattaforme possono collocarsi sensibilmente al di sopra del valore nominale, anche se per le normali partite non derby in genere ci sono opzioni di partenza intorno a 35 € a 50 €.

Atletico Madrid-Osasuna di Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Atletico Madrid e Osasuna

L'Atletico Madrid ha ottenuto una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite, con due di questi risultati arrivati in amichevole precampionato. L'uscita più recente è stata il pareggio per 2-2 in Liga contro il Villarreal del 23 agosto, mentre il precedente risultato in campionato era stato la vittoria per 2-0 sul Malaga del 19 agosto. L'Atletico ha battuto il Marsiglia 2-1 in amichevole, ma ha perso 3-1 contro il Manchester City e 2-1 contro il Manchester United durante il precampionato. In queste cinque partite ha segnato otto gol e ne ha subiti sette.

L'Osasuna ha ottenuto due vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque, con un pareggio. L'ultimo risultato è stato lo 0-0 in Liga contro il Levante del 24 agosto. Ha perso 0-2 contro l'Al-Ain e 2-1 contro l'SSC Napoli in amichevole, ma ha raccolto due vittorie consecutive contro Norwich City e Ipswich Town durante la preparazione precampionato. L'Osasuna ha segnato tre gol e ne ha subiti quattro in queste cinque partite.

Atletico Madrid-Osasuna: i precedenti recenti

L'incontro più recente tra queste due squadre si è giocato in Liga il 12 maggio 2026, quando l'Osasuna ha ospitato l'Atletico Madrid perdendo 1-2. Prima di allora, l'Atletico aveva vinto 1-0 in casa contro l'Osasuna nell'ottobre 2025. Negli ultimi cinque confronti in Liga, l'Atletico Madrid ha vinto tre volte, con l'Osasuna che ha ottenuto una vittoria e un ulteriore successo sempre per l'Osasuna nel maggio 2025, quando ha battuto l'Atletico 2-0 in casa. La sconfitta più pesante dell'Atletico in questa serie è arrivata nel maggio 2024, quando l'Osasuna lo ha battuto 4-1 al Metropolitano.