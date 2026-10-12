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Come acquistare i biglietti per Atletico Madrid-Deportivo de A Coruna: prezzi per la LaLiga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Deportivo de A Coruna
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L’Atletico Madrid affronta il Deportivo de A Coruna in LaLiga. Ecco come assicurarsi i biglietti.

L’Atletico Madrid ospita il Deportivo de A Coruna sabato 24 ottobre 2026 al Riyadh Air Metropolitano di Madrid.

Le due squadre si sono affrontate di recente in Coppa del Re, nel gennaio 2026, quando Antoine Griezmann ha segnato il goal decisivo nella vittoria per 1-0 dell’Atlético. La prossima sfida di Liga al Riyadh Air Metropolitano sarà un nuovo capitolo di questa storica rivalità, con entrambi i club a caccia di punti importanti nella stagione 2026-27.

Lasciate che GOAL vi spieghi tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Atletico Madrid-Deportivo de A Coruna, da dove trovarli a quanto costano.

Quando si gioca Atletico Madrid-Deportivo de A Coruna di Liga?

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LaLiga - Game Week 10
Riyadh Air Metropolitano

Come acquistare i biglietti di Atletico Madrid-Deportivo de A Coruna di Liga?

Ecco le principali opzioni per acquistare i biglietti di Atlético Madrid-Deportivo de La Coruña al Riyadh Air Metropolitano:

1. Canali ufficiali del club

  • Sito ufficiale dell’Atlético Madrid: è l’opzione più sicura e diretta. I soci del club hanno solitamente accesso prioritario, dopodiché i posti rimasti vengono messi in vendita per tutti.
  • Biglietteria dello stadio (Taquillas): nei giorni che precedono la partita è possibile acquistare i biglietti rimasti direttamente alla biglietteria del Riyadh Air Metropolitano di Madrid.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovarne sulle piattaforme di rivendita, come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando quelli messi in vendita attraverso i canali principali sono esauriti.

Quanto costano i biglietti di Atletico Madrid-Deportivo de A Coruna di Liga?

I prezzi dei biglietti per questa partita al Riyadh Air Metropolitano variano in base al settore e al canale di acquisto:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietti standard (prezzo nominale): i biglietti standard per la singola partita partono generalmente da circa 35-45 € per i posti nell’anello superiore dietro le porte (Fondo Norte / Fondo Sur).
  • Posti nelle tribune laterali: i prezzi nelle tribune laterali superiori e inferiori (Lateral Este / Lateral Oeste) sono solitamente compresi tra 60 e 110 €.
  • Posti premium: i prezzi delle file centrali inferiori vicine al campo sono compresi tra 120 e 180 €.
  • Sconto per i soci del club: i soci ufficiali ricevono generalmente uno sconto dal 10% al 20% sui prezzi nominali standard.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • I più economici disponibili: sulle piattaforme di rivendita i prezzi di partenza sono generalmente compresi tra 40 e 75 €.
  • Prezzo medio: il prezzo medio dei biglietti standard non VIP in vendita è compreso tra 150 e 185 €.
  • VIP e hospitality: le opzioni ufficiali di hospitality e accesso alle lounge partono da circa 250-450 € o più.

Atletico Madrid-Deportivo de A Coruna di Liga: tutto quello che c’è da sapere

La forma di Atletico Madrid e Deportivo de A Coruna

L’Atletico Madrid arriva a questa partita in un buon momento nelle competizioni nazionali, dopo aver vinto tre delle ultime cinque gare in tutte le competizioni. Nell’ultima uscita ha ottenuto una combattuta vittoria per 2-1 sul Real Madrid nel derby di Liga, un risultato che ne ha confermato le qualità nei momenti decisivi. In precedenza, nello stesso periodo, la squadra di Simeone era stata ancora più convincente, segnando quattro goal senza subirne contro l’Osasuna e vincendo 3-0 in casa della Real Sociedad. Quelle due vittorie consecutive in campionato, tra le quali si colloca il risultato del derby, indicano una squadra che ha trovato una vera continuità sotto porta. Le uniche sconfitte nel periodo sono arrivate contro il Liverpool in Champions League e l’Athletic Bilbao in Liga. Nell’arco delle cinque partite, l’Atletico ha dimostrato di saper segnare molto e di poter competere ai massimi livelli.

Il Deportivo arriva a questa partita con un bilancio più altalenante: due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. L’ultima si è conclusa con un pareggio per 1-1 in casa del Real Betis, confermando la tendenza a conquistare punti con fatica più che a vincere nettamente. Il risultato migliore del periodo è stato il successo esterno per 2-3 contro il Villarreal, che ha mostrato la pericolosità della squadra in contropiede. Nel frattempo ha perso 1-0 contro il Siviglia e pareggiato 1-1 con il Getafe, risultati che suggeriscono una squadra incapace di dominare le partite, ma difficile da battere.

ATM

ATM - Forma

LIV
S2-1
RSO
V0-3
OSA
V4-0
RMA
V2-1
ALA
V1-2
Gol segnato (subito)
12/4
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
COR

COR - Forma

GET
D1-1
SEV
S0-1
BET
D1-1
POR
S1-3
RSO
S3-2
Gol segnato (subito)
5/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Atletico Madrid-Deportivo de A Coruna: i precedenti recenti

L’ultimo incontro tra i due club risale alla Coppa del Re del gennaio 2026, quando l’Atletico Madrid vinse 1-0 in casa del Deportivo de A Coruna. Negli ultimi cinque precedenti registrati, l’Atletico ha prevalso con quattro vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta. Il Deportivo non ha ancora battuto l’Atletico in questi incontri e il punteggio complessivo delle partite rispecchia la differenza di qualità tra le due squadre.

Testa a testa

Atletico MadridPareggioDeportivo de A Coruna
4
1
0
Coppa del Rey
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FIN
LaLiga
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Atletico Madrid
ATM
1
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Deportivo de A Coruna
COR
0
FIN
LaLiga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FIN
LaLiga
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FIN
LaLiga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
0
FIN
5Gol segnati1
Partite senza 2.5 goal0/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

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