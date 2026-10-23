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Champions League
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Come acquistare i biglietti per Atlético Madrid-Bayern Monaco: prezzi per la Champions League, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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Biglietti
Atletico Madrid
Bayern Monaco
Champions League

L’Atletico Madrid sfida il Bayern Monaco in Champions League. Ecco come assicurarsi i biglietti.

Nei precedenti più recenti, il Bayern Monaco è in vantaggio con tre vittorie negli ultimi cinque confronti, contro un successo dell'Atlético Madrid e un pareggio.

L'Atlético Madrid arriva alla sfida dopo risultati alterni tra campionato ed Europa, mentre il Bayern Monaco ha mostrato una forma dominante in tutte le competizioni, segnando molti goal nelle ultime partite.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Atlético Madrid-Bayern Monaco, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Atlético Madrid-Bayern Monaco di Champions League?

Atlético Madrid-Bayern Monaco si giocherà al Riyadh Air Metropolitano di Madrid martedì 3 novembre 2026.

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Champions League - Game Week 4
Riyadh Air Metropolitano

Come acquistare i biglietti di Atlético Madrid-Bayern Monaco di Champions League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Champions League tra Atlético Madrid e Bayern Monaco al Riyadh Air Metropolitano di Madrid, sono disponibili alcuni canali principali:

  • Biglietterie ufficiali dei club: Puoi consultare il portale ufficiale di vendita online dell'Atlético Madrid, che gioca in casa, oppure la piattaforma ufficiale del Bayern Monaco. I biglietti venduti direttamente dai club vengono generalmente messi a disposizione prima dei soci e sono offerti al prezzo nominale, anche se per partite molto richieste come questa spesso si esauriscono rapidamente o richiedono l'iscrizione al club.
  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Atlético Madrid-Bayern Monaco di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la prossima partita di Champions League tra Atlético Madrid e Bayern Monaco variano a seconda che vengano acquistati attraverso i canali ufficiali dei club o sulle piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali dei club

  • Categoria 1: da 160 a 300 €
  • Categoria 2: da 150 a 280 €
  • Categoria 3: da 140 a 250 €
  • Categoria 4: da 140 a 250 €
  • Posti VIP / Hospitality: da 500 a 1.000 €

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti ufficiali sono esauriti nei canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Anello superiore / Biglietti ordinari: da 130 a 145 €
  • Anello intermedio / Posti di categoria 2 e 3: da 180 a 250 €
  • Posti migliori dell'anello inferiore: da 250 a oltre 400 €
  • Pacchetti VIP e Hospitality: da 320 a oltre 500 €

Atlético Madrid-Bayern Monaco di Champions League: Tutto quello che c'è da sapere

Atlético Madrid-Bayern Monaco: Lo stato di forma

L'Atlético Madrid arriva a questa partita con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni. Il risultato più recente è la vittoria per 2-1 sul Real Madrid nella Liga il 20 settembre, preceduta dal successo per 4-0 sull'Osasuna e da quello per 3-0 in trasferta contro la Real Sociedad. A queste tre vittorie si aggiungono la sconfitta per 2-1 contro il Liverpool in Champions League e quella per 3-0 contro l'Athletic Bilbao nella Liga. Nelle cinque partite, l'Atlético ha segnato 10 goal e ne ha subiti sette.

Il Bayern Monaco ha mostrato una forma dominante, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Nell'impegno più recente, il 18 settembre, ha battuto l'Union Berlin per 7-0 in Bundesliga e ha ottenuto anche una vittoria per 5-0 contro il Bodoe/Glimt in Champions League. Gli unici punti persi sono arrivati con lo 0-0 in Bundesliga sul campo dello Schalke 04. Il Bayern ha segnato 15 goal in quelle cinque partite senza subirne alcuno.

ATM

ATM - Forma

RMA
V2-1
ALA
V1-2
MUN
V2-0
ESP
V0-1
VFB
D1-1
Gol segnato (subito)
8/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
FCB

FCB - Forma

FCU
V7-0
FCA
D2-2
VIK
D3-3
RBL
V6-1
ARS
D2-2
Gol segnato (subito)
20/8
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Atlético Madrid-Bayern Monaco: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra i due club risale al 1° dicembre 2020, quando Atlético Madrid e Bayern Monaco pareggiarono 1-1 al Metropolitano in Champions League. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Bayern ha ottenuto tre vittorie contro una dell'Atlético, oltre a un pareggio. In quegli incontri il Bayern ha segnato otto goal e ne ha subiti tre. Tra i risultati figura anche il 4-0 sull'Atlético in Champions League nell'ottobre 2020.

Testa a testa

Atletico MadridPareggioBayern Monaco
1
1
3
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
1
FIN
Champions League
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
4
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
FIN
Champions League
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
FIN
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
0
FIN
Champions League
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
FIN
3Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
V
V
V
6
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
321072+57
D
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
V
V
8
BarcellonaBarcellonaBAR
3201116+56
S
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
S
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
S
V
11
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
S
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
S
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
S
V
14
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
3120105+55
D
D
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
S
D
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
D
V
S
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
S
V
D
18
PSVPSVPSV
31112204
V
S
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
S
V
S
20
InterInterINT
310256-13
V
S
S
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
S
S
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
S
S
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
S
S
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
S
S
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
S
V
S
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
S
V
S
27
LensLensRCL
310237-43
S
S
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
S
V
S
29
AEK AteneAEK AteneAEK
310238-53
S
S
V
29
RB LipsiaRB LipsiaRBL
310238-53
S
V
S
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
S
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
S
S
33
VikingVikingVIK
301259-41
S
D
S
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
S
S
S
35
LilleLilleLIL
3003410-60
S
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
S
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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