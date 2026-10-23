Nei precedenti più recenti, il Bayern Monaco è in vantaggio con tre vittorie negli ultimi cinque confronti, contro un successo dell'Atlético Madrid e un pareggio.

L'Atlético Madrid arriva alla sfida dopo risultati alterni tra campionato ed Europa, mentre il Bayern Monaco ha mostrato una forma dominante in tutte le competizioni, segnando molti goal nelle ultime partite.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Atlético Madrid-Bayern Monaco, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Atlético Madrid-Bayern Monaco di Champions League?

Atlético Madrid-Bayern Monaco si giocherà al Riyadh Air Metropolitano di Madrid martedì 3 novembre 2026.

Champions League - Game Week 4 3 nov 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Come acquistare i biglietti di Atlético Madrid-Bayern Monaco di Champions League?

Per acquistare i biglietti della prossima partita di Champions League tra Atlético Madrid e Bayern Monaco al Riyadh Air Metropolitano di Madrid, sono disponibili alcuni canali principali:

Biglietterie ufficiali dei club: Puoi consultare il portale ufficiale di vendita online dell'Atlético Madrid, che gioca in casa, oppure la piattaforma ufficiale del Bayern Monaco. I biglietti venduti direttamente dai club vengono generalmente messi a disposizione prima dei soci e sono offerti al prezzo nominale, anche se per partite molto richieste come questa spesso si esauriscono rapidamente o richiedono l'iscrizione al club.

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub.

Quanto costano i biglietti di Atlético Madrid-Bayern Monaco di Champions League?

I prezzi dei biglietti per la prossima partita di Champions League tra Atlético Madrid e Bayern Monaco variano a seconda che vengano acquistati attraverso i canali ufficiali dei club o sulle piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali dei club

Categoria 1: da 160 a 300 €

Categoria 2: da 150 a 280 €

Categoria 3: da 140 a 250 €

Categoria 4: da 140 a 250 €

Posti VIP / Hospitality: da 500 a 1.000 €

2. Piattaforme di rivendita

Se i biglietti ufficiali sono esauriti nei canali di vendita dei club, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Anello superiore / Biglietti ordinari: da 130 a 145 €

Anello intermedio / Posti di categoria 2 e 3: da 180 a 250 €

Posti migliori dell'anello inferiore: da 250 a oltre 400 €

Pacchetti VIP e Hospitality: da 320 a oltre 500 €

Atlético Madrid-Bayern Monaco di Champions League: Tutto quello che c'è da sapere

Atlético Madrid-Bayern Monaco: Lo stato di forma

L'Atlético Madrid arriva a questa partita con tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque gare disputate in tutte le competizioni. Il risultato più recente è la vittoria per 2-1 sul Real Madrid nella Liga il 20 settembre, preceduta dal successo per 4-0 sull'Osasuna e da quello per 3-0 in trasferta contro la Real Sociedad. A queste tre vittorie si aggiungono la sconfitta per 2-1 contro il Liverpool in Champions League e quella per 3-0 contro l'Athletic Bilbao nella Liga. Nelle cinque partite, l'Atlético ha segnato 10 goal e ne ha subiti sette.

Il Bayern Monaco ha mostrato una forma dominante, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Nell'impegno più recente, il 18 settembre, ha battuto l'Union Berlin per 7-0 in Bundesliga e ha ottenuto anche una vittoria per 5-0 contro il Bodoe/Glimt in Champions League. Gli unici punti persi sono arrivati con lo 0-0 in Bundesliga sul campo dello Schalke 04. Il Bayern ha segnato 15 goal in quelle cinque partite senza subirne alcuno.

Atlético Madrid-Bayern Monaco: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra i due club risale al 1° dicembre 2020, quando Atlético Madrid e Bayern Monaco pareggiarono 1-1 al Metropolitano in Champions League. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Bayern ha ottenuto tre vittorie contro una dell'Atlético, oltre a un pareggio. In quegli incontri il Bayern ha segnato otto goal e ne ha subiti tre. Tra i risultati figura anche il 4-0 sull'Atlético in Champions League nell'ottobre 2020.