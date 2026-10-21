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Come acquistare i biglietti per Atletico Madrid-Barcellona: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite dell’ultimo minuto e altro

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L'Atletico Madrid affronta il Barcellona nella Liga: ecco come acquistare i biglietti

Negli ultimi cinque confronti in tutte le competizioni, il Barcellona è leggermente avanti con tre vittorie contro le due dell'Atlético Madrid.

Il confronto ufficiale più recente si è disputato il 14 aprile 2026 in Champions League, quando il Barcellona ha conquistato una sofferta vittoria per 2-1 al Riyadh Air Metropolitano.

Quando si gioca Atlético Madrid-Barcellona in Liga?

Atlético Madrid-Barcellona si gioca al Riyadh Air Metropolitano di Madrid domenica 8 novembre 2026.

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LaLiga - Game Week 12
Riyadh Air Metropolitano

Come acquistare i biglietti per Atlético Madrid-Barcellona di Liga?

Per acquistare i biglietti della prossima sfida di Liga tra Atlético Madrid e Barcellona al Riyadh Air Metropolitano ci sono diverse possibilità, a seconda della disponibilità e delle preferenze:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietteria ufficiale del club: La via più diretta è acquistare i biglietti ordinari o quelli riservati ai soci tramite il sito ufficiale o la biglietteria dell'Atlético Madrid, che ospita la partita.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti ordinari su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità dei canali primari sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Atlético Madrid-Barcellona di Liga?

I prezzi per la partita di Liga tra Atlético Madrid e Barcellona variano in base al canale di vendita e alla posizione del posto. Di seguito, una panoramica dei costi stimati in euro sui canali ufficiali del club e sulle piattaforme di rivendita dei biglietti:

1. Canali ufficiali del club

  • Biglietti ordinari / posti negli anelli superiori: I prezzi vanno generalmente da circa 50 a 130 €, a seconda di quanto i posti siano arretrati negli anelli superiori.
  • Anelli inferiori e tribune laterali: I biglietti ordinari negli anelli inferiori e lungo i lati del campo costano generalmente tra 140 e 280 €.
  • Pacchetti VIP e hospitality: Le opzioni hospitality premium del club partono da circa 340 € e aumentano in base ai servizi di ristorazione e all'accesso alle lounge inclusi.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

  • Posti negli anelli superiori: Per le partite più richieste, i biglietti partono generalmente da circa 110-140 €.
  • Posti intermedi e negli angoli: I posti ordinari nei settori intermedi costano generalmente tra 220 e 450 €, a seconda della domanda di mercato del momento.
  • Posti negli anelli inferiori e posti premium a bordo campo: I posti con visuale privilegiata lungo le linee laterali e nei settori inferiori raggiungono spesso prezzi da 500 a oltre 900 €, mentre i pacchetti VIP hospitality esclusivi sulle piattaforme di rivendita superano spesso i 1.000 €.

Atlético Madrid-Barcellona di Liga: Tutto quello che c'è da sapere

Atlético Madrid-Barcellona: Lo stato di forma

L'Atlético Madrid ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due, segnando nove goal e subendone sei. Nell'ultima gara, il 20 settembre, ha battuto il Real Madrid 2-1 in Liga, dimostrando di saper offrire grandi prestazioni negli appuntamenti più importanti. Ha anche segnato quattro goal senza subirne contro l'Osasuna, ma le sconfitte con il Liverpool in Champions League e con l'Athletic Bilbao in Liga mostrano l'incostanza della squadra di Simeone nelle diverse competizioni.

Il Barcellona ha vinto tutte le ultime cinque partite senza subire sconfitte, segnando 20 goal e incassandone soltanto nove. Nell'ultima gara, il 19 settembre, la squadra di Flick ha battuto il Siviglia 3-1 in trasferta in Liga. Il 7-2 inflitto al Racing Santander tre giorni prima sottolinea inoltre il potenziale offensivo con cui arriva a questa sfida. Cinque vittorie su cinque tra Liga e Champions League confermano uno stato di forma che fa del Barcellona la squadra più in evidenza in Spagna in questo momento.

ATM

ATM - Forma

RMA
V2-1
ALA
V1-2
MUN
V2-0
ESP
V0-1
VFB
D1-1
Gol segnato (subito)
8/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
BAR

BAR - Forma

SEV
V1-3
GET
V3-0
GAL
V1-4
BET
V2-5
PSG
S4-2
Gol segnato (subito)
17/8
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Atlético Madrid-Barcellona: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre si è disputato il 14 aprile in Champions League, quando il Barcellona ha vinto 2-1 al Riyadh Air Metropolitano. Negli ultimi cinque incontri in tutte le competizioni, il Barcellona ha vinto tre volte contro le due dell'Atlético Madrid. Le squadre si erano affrontate anche in Copa del Rey e in Liga nei mesi precedenti del 2026. In quelle cinque partite il Barcellona ha segnato 11 goal contro gli otto dell'Atlético: un leggero vantaggio per gli ospiti sia nei risultati sia nelle reti segnate nei precedenti recenti.

Testa a testa

Atletico MadridPareggioBarcellona
2
0
3
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Barcellona badge
Barcellona
BAR
2
FIN
Champions League
Barcellona badge
Barcellona
BAR
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
FIN
LaLiga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Barcellona badge
Barcellona
BAR
2
FIN
Coppa del Rey
Barcellona badge
Barcellona
BAR
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
FIN
Coppa del Rey
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
4
Barcellona badge
Barcellona
BAR
0
FIN
8Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5
#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
9900399+3027
V
V
V
V
V
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
9711198+1122
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
V
V
S
V
V
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
S
V
D
V
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
V
V
V
S
V
6
SivigliaSivigliaSEV
94231416-214
S
D
S
V
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
93241310+311
S
S
D
S
S
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
V
D
V
D
D
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
D
S
D
S
D
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
V
S
D
S
S
11
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
723276+19
D
D
D
V
V
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
D
S
V
V
S
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
D
D
V
S
V
14
GetafeGetafeGET
9234511-69
D
S
V
S
D
15
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
S
D
S
S
V
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
S
D
S
S
V
17
LevanteLevanteLEV
81431216-47
D
D
S
S
D
18
ElcheElcheELC
91441117-67
D
D
V
S
D
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
D
D
S
V
S
20
MalagaMalagaMAL
9045618-124
S
D
S
S
D
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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