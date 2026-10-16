L’Athletic Bilbao ospita la Real Sociedad domenica 1° novembre 2026 allo stadio San Mamés di Bilbao.

Le due squadre hanno alle spalle una rivalità storica, segnata dall’orgoglio, dalla lotta per il predominio regionale e dalla passione dei tifosi in tutti i Paesi Baschi. Nei loro più recenti incontri ufficiali, nelle semifinali della Copa del Rey 2025-26, la Real Sociedad ha avuto la meglio con una vittoria di misura per 1-0 nel risultato complessivo delle due gare.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Athletic Bilbao-Real Sociedad, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Athletic Bilbao-Real Sociedad di Liga?

Athletic Bilbao-Real Sociedad si gioca allo stadio San Mamés di Bilbao domenica 1° novembre 2026.

LaLiga - Game Week 11 1 nov 2026 - 15:00 San Mames

Come acquistare i biglietti per Athletic Bilbao-Real Sociedad di Liga?

Per acquistare i biglietti per Athletic Bilbao-Real Sociedad di Liga, puoi scegliere tra diversi canali ufficiali e piattaforme di rivendita:

1. Canali ufficiali del club

Sito ufficiale dell’Athletic Club: Puoi acquistare direttamente sul sito ufficiale dell’Athletic Club biglietti standard o pacchetti hospitality VIP. I soci del Club Athletic hanno inoltre accesso alla prevendita anticipata.

Biglietteria ufficiale: Nei giorni che precedono la partita, a volte è possibile acquistare biglietti cartacei o ricevere assistenza per il giorno della gara presso le biglietterie dello stadio San Mamés di Bilbao.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti standard su piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme permettono ai tifosi di comprare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità sui canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Athletic Bilbao-Real Sociedad di Liga?

I prezzi dei biglietti per la prossima partita di Liga tra Athletic Bilbao e Real Sociedad allo stadio San Mamés variano a seconda che vengano acquistati tramite i canali ufficiali del club o sulle piattaforme di rivendita.

1. Canali ufficiali del club

Biglietti standard: I biglietti acquistati direttamente dal club costano generalmente da 30 € a 240 € , a seconda della categoria del posto e della sua posizione esatta all’interno dello stadio San Mamés.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali sono esauriti sui canali di vendita del club, le piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Posti standard in rivendita: I prezzi partono da circa 150 € a 260 € per i posti nell’anello superiore o con visuale standard, mentre le offerte hanno in media prezzi più alti per l’elevata richiesta di biglietti per il derby basco.

Posti premium e di categoria 1 in rivendita: I posti migliori nell’anello inferiore e quelli con visuale centrale costano tra 270 € e oltre 500 € a biglietto.

Pacchetti hospitality VIP in rivendita: I pacchetti hospitality e VIP in rivendita partono generalmente da circa 340 € a 370 € e aumentano di prezzo in base alla disponibilità.

Athletic Bilbao-Real Sociedad di Liga: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Athletic Bilbao e Real Sociedad

L’Athletic Bilbao ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Liga. L’ultima gara si è conclusa con uno 0-0 in casa contro il Deportivo Alaves, dopo l’1-1 con l’Elche. Il risultato più importante di questa serie è stato il 3-0 sull’Atletico Madrid al San Mamés, ma spicca anche la vittoria per 2-0 in trasferta contro il Celta Vigo. L’unica sconfitta in questo periodo è arrivata contro il Barcellona, per 2-0. In queste cinque partite, il Bilbao ha segnato sei goal e ne ha subiti tre.

La Real Sociedad ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è una vittoria per 3-2 in trasferta contro il Valencia in Liga; ha inoltre battuto l’Elche per 3-2 fuori casa. Ha perso 3-0 contro l’Atletico Madrid in campionato e 2-1 contro l’AFC Bournemouth in Europa League. In queste cinque partite, la Sociedad ha segnato nove goal e ne ha subiti otto.

Athletic Bilbao-Real Sociedad: i precedenti più recenti

L’incontro più recente tra i due club si è disputato in Copa del Rey il 4 marzo 2026, quando la Real Sociedad ha battuto l’Athletic Bilbao per 1-0. Le squadre si erano affrontate nella stessa competizione anche nel febbraio 2026, con la Sociedad vittoriosa per 1-0 al San Mamés. Negli ultimi cinque scontri diretti, la Real Sociedad conta tre vittorie contro nessuna dell’Athletic Bilbao, oltre a due pareggi, anche se il Bilbao ha vinto 3-2 in casa della Sociedad nel novembre 2025 in Liga, a dimostrazione di quanto la rivalità resti equilibrata.