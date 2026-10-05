Come acquistare i biglietti per Athletic Bilbao-Real Sociedad: prezzi della Liga, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

Il derby basco tra Athletic Club e Real Sociedad è una delle rivalità più appassionate e uniche del calcio mondiale. In scena nell'iconico stadio San Mamés di Bilbao, questa sfida mette di fronte due club ricchi di storia, con profonde radici culturali e un forte orgoglio regionale. Quando queste due squadre si affrontano, aspettatevi un'atmosfera elettrica, grande intensità e momenti indimenticabili in campo.

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Quando si gioca Athletic Bilbao-Real Sociedad in Liga?

LaLiga - Game Week 11 1 nov 2026 - 15:00 San Mames

Dove acquistare i biglietti per il derby basco?

I biglietti ufficiali per le partite dell'Athletic Club vengono messi in vendita direttamente attraverso il portale ufficiale di biglietteria dell'Athletic Club. A causa dell'enorme domanda da parte dei soci del club e degli abbonati, la disponibilità per la vendita generale sul sito ufficiale spesso si esaurisce rapidamente per le partite di cartello.

Se non riesci ad acquistarli durante la vendita ufficiale, StubHub è la soluzione da seguire se le disponibilità sul sito ufficiale sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per il derby basco?

I prezzi ufficiali dei biglietti comunicati dal club partono generalmente da circa 45 € per i posti di categoria nelle zone alte degli spalti, arrivando fino a 150 € o più per i posti centrali negli anelli inferiori, a seconda della categoria della partita.

Sulle piattaforme secondarie come StubHub, le opzioni d'ingresso partono da circa 70 € per i posti standard, con prezzi che variano in base alla domanda e alla posizione.

Athletic Bilbao-Real Sociedad in Liga: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Athletic Bilbao e Real Sociedad

L'Athletic Bilbao arriva al derby con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con sei gol segnati e quattro subiti. L'uscita più recente è stata la vittoria per 1-0 in amichevole contro la Real Sociedad il 2 ottobre, mentre il 3-0 contro l'Atletico Madrid in Liga resta il punto più alto del loro recente periodo. I due pareggi in campionato contro Deportivo Alaves ed Elche mostrano però anche che la squadra ha lasciato punti in casa quando era chiamata a vincere. Le ultime cinque partite della Real Sociedad hanno prodotto due vittorie, nessun pareggio e tre sconfitte. Ha battuto il Valencia per 2-3 in trasferta in Liga e ha vinto a Elche per 2-3, ma ha perso contro Atletico Madrid, AFC Bournemouth in Europa League e Athletic Bilbao nella recente amichevole. La squadra di Matarazzo ha segnato otto gol in queste cinque partite ma ne ha subiti nove, un dato che suggerisce una vulnerabilità difensiva che l'Athletic cercherà di sfruttare.

Athletic Bilbao-Real Sociedad: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre si è concluso con una vittoria per 1-0 dell'Athletic Bilbao in amichevole il 2 ottobre 2026. Nelle ultime cinque sfide tra i due club, l'Athletic Bilbao è in vantaggio con tre vittorie contro le due della Real Sociedad, mentre l'ultimo confronto ufficiale in Liga si è chiuso sull'1-1 al San Mamés nel febbraio 2026. La Real Sociedad ha però vinto una sfida di Copa del Rey al San Mames per 1-0 all'inizio di quello stesso mese, rendendo questa una rivalità davvero equilibrata, con margini minimi a separare le due squadre.



