L'Athletic Bilbao ospita il Real Madrid domenica 6 dicembre 2026 al San Mames di Bilbao.

Il loro ultimo confronto ufficiale in campionato risale a maggio 2026 e si è concluso con una vittoria del Real Madrid per 4-2, in una partita ricca di gol. Nei confronti diretti recenti, il Real Madrid ha avuto la meglio, anche se le sfide tra le due storiche rivali sono spesso intense e combattute.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di Athletic Bilbao-Real Madrid, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Athletic Bilbao-Real Madrid di Liga?

Athletic Bilbao-Real Madrid si giocherà al San Mames di Bilbao domenica 6 dicembre 2026.

LaLiga - Game Week 15 6 dic 2026 - 09:00 San Mames

Come acquistare i biglietti per Athletic Bilbao-Real Madrid di Liga?

Ecco le opzioni per acquistare i biglietti della prossima sfida di Liga tra Athletic Bilbao e Real Madrid:

1. Canali ufficiali dei club

Biglietterie ufficiali dei club: potete acquistare i biglietti per i settori riservati ai tifosi di casa direttamente sul sito ufficiale e presso la biglietteria dell'Athletic Bilbao oppure, se cercate posti nel settore ospiti, attraverso i canali ufficiali del Real Madrid.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: se i biglietti disponibili attraverso i canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, è spesso possibile trovare biglietti d'ingresso sulle piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Athletic Bilbao-Real Madrid di Liga?

Ecco una panoramica dei prezzi dei biglietti per la prossima sfida di Liga tra Athletic Bilbao e Real Madrid al San Mamés:

1. Canali ufficiali dei club

Ingresso standard: i prezzi vanno generalmente da circa 50 € a 130 € .

i prezzi vanno generalmente da circa . Pacchetti VIP e hospitality: i prezzi partono generalmente da circa 250 € a 500 € e oltre.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti dei club sono esauriti sui canali di vendita ufficiali, le piattaforme di rivendita come StubHub propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda di mercato:

Rivendita standard / posti nell'anello superiore: i prezzi partono generalmente da circa 150 € a 250 € .

i prezzi partono generalmente da circa . Posti lungo i lati del campo / anello inferiore / rivendita premium: i prezzi vanno spesso da 300 € a 500 € e oltre.

Athletic Bilbao-Real Madrid di Liga: Tutto quello che c'è da sapere

Athletic Bilbao-Real Madrid: La forma delle squadre

L'Athletic Bilbao ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni. Nell'ultima gara ha battuto la Real Sociedad per 2-1 in Liga il 1° novembre, dopo il successo per 4-0 sul Getafe e la vittoria per 1-6 contro l'AE Prat in Copa del Rey. L'unica sconfitta in questa serie è arrivata contro il Levante, che il 21 ottobre si è imposto per 3-1. In queste cinque partite la squadra di casa ha segnato 14 gol e ne ha subiti cinque.

Il Real Madrid ha vinto tutte le ultime cinque partite disputate in tutte le competizioni, segnando 14 gol e subendone soltanto sette. Il risultato più recente è la vittoria per 3-2 contro l'AEK Atene in Champions League il 4 novembre, preceduta dal successo per 3-0 sul Racing Santander in Liga. La serie comprende anche la vittoria esterna per 1-2 sul campo del Barcellona e quella per 4-1 sul Siviglia, a conferma della continuità mostrata dalla squadra di Mourinho nelle competizioni nazionali ed europee.

Athletic Bilbao-Real Madrid: I precedenti recenti

L'ultimo confronto tra le due squadre risale al 23 maggio 2026, quando il Real Madrid ha battuto l'Athletic Bilbao per 4-2 in Liga. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Real Madrid ha vinto quattro volte e l'Athletic Bilbao una: l'unico successo della squadra basca è stato il 2-1 casalingo del dicembre 2024. In queste cinque partite il Real Madrid ha segnato 10 gol, contro i sei dell'Athletic.