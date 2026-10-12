L’Athletic Bilbao ospita il Getafe domenica 25 ottobre 2026 al San Mamés di Bilbao.

Storicamente, questa sfida è stata molto equilibrata e combattuta: il pareggio è il risultato più frequente nei precedenti tra le due squadre nella massima serie spagnola. Nell’ultimo confronto in campionato, disputato nell’aprile 2026, il Getafe CF ha battuto 2-0 l’Athletic Club all’Estadio Coliseum.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Athletic Bilbao-Getafe, da dove comprarli a quanto costano.

Quando si gioca Athletic Bilbao-Getafe di Liga?

Athletic Bilbao-Getafe si gioca domenica 25 ottobre 2026 al San Mamés di Bilbao.

LaLiga - Game Week 10 25 ott 2026 - 09:00 San Mames

Come acquistare i biglietti di Athletic Bilbao-Getafe di Liga?

Per acquistare i biglietti di Athletic Bilbao-Getafe al San Mamés sono disponibili diversi canali ufficiali e di rivendita, a seconda delle preferenze e della disponibilità:

1. Canali ufficiali del club

Vendita al pubblico: I biglietti ufficiali vengono venduti direttamente sul sito dell’Athletic Club e alle biglietterie dello stadio San Mamés. La vendita al pubblico inizia generalmente circa 3-4 settimane prima della partita.

Prevendita per soci e titolari della tessera Club Athletic: I soci del club e i titolari della tessera per tifosi «Club Athletic» hanno accesso prioritario all’acquisto di un massimo di due biglietti a persona, di solito 3-4 giorni prima dell’inizio della vendita al pubblico.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovarli su piattaforme di rivendita come StubHub . Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti di Athletic Bilbao-Getafe di Liga?

I prezzi dei biglietti per Athletic Bilbao-Getafe al San Mamés variano in base al settore e al canale di vendita:

1. Prezzi ufficiali del club

Anello superiore e settori dietro le porte (Fondos): da 30 € a 55 €

Anello inferiore e tribune laterali (Tribuna Principal / Este): da 60 € a 110 €

Accesso VIP e hospitality: da 180 € a oltre 300 €

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti ufficiali venduti dal club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

Biglietti più economici: da 73 € a 85 €

Posti laterali di fascia intermedia: da 90 € a 150 €

Categoria 1 e rivendita premium: da 160 € a oltre 250 €

Athletic Bilbao-Getafe di Liga: tutto quello che c’è da sapere

Lo stato di forma di Athletic Bilbao e Getafe

Nelle ultime cinque partite di Liga, l’Athletic Bilbao ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L’ultima gara si è conclusa con uno 0-0 in casa contro il Deportivo Alaves il 19 settembre; ha inoltre pareggiato 1-1 con l’Elche. Il risultato più significativo di questa serie è stato il 3-0 casalingo contro l’Atletico Madrid del 5 settembre. L’unica sconfitta del Bilbao è arrivata contro il Barcellona, che ad agosto si è imposto per 2-0.

Il Getafe ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Liga. Nell’ultima gara ha battuto 1-0 il Malaga il 20 settembre, interrompendo una serie di due sconfitte consecutive. In precedenza, la squadra di Bordalas aveva pareggiato 1-1 sia con il Deportivo de A Coruna sia con il Celta Vigo, perdendo 1-0 sia contro il Real Betis sia contro l’Osasuna.

Athletic Bilbao-Getafe: i precedenti più recenti

L’ultimo confronto tra le due squadre risale al 5 aprile 2026 in Liga, quando il Getafe ha battuto 2-0 in casa l’Athletic Bilbao. Prima ancora, nell’ottobre 2025, l’Athletic aveva vinto 1-0 in trasferta contro il Getafe. Negli ultimi cinque precedenti registrati, l’Athletic Bilbao conta tre vittorie contro una del Getafe, oltre a un pareggio: l’1-1 al San Mamés dell’agosto 2024.