L’Athletic Bilbao ospita il Getafe domenica 25 ottobre 2026 al San Mamés di Bilbao.
Storicamente, questa sfida è stata molto equilibrata e combattuta: il pareggio è il risultato più frequente nei precedenti tra le due squadre nella massima serie spagnola. Nell’ultimo confronto in campionato, disputato nell’aprile 2026, il Getafe CF ha battuto 2-0 l’Athletic Club all’Estadio Coliseum.
Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti di Athletic Bilbao-Getafe, da dove comprarli a quanto costano.
Quando si gioca Athletic Bilbao-Getafe di Liga?
Athletic Bilbao-Getafe si gioca domenica 25 ottobre 2026 al San Mamés di Bilbao.
Come acquistare i biglietti di Athletic Bilbao-Getafe di Liga?
Per acquistare i biglietti di Athletic Bilbao-Getafe al San Mamés sono disponibili diversi canali ufficiali e di rivendita, a seconda delle preferenze e della disponibilità:
1. Canali ufficiali del club
- Vendita al pubblico: I biglietti ufficiali vengono venduti direttamente sul sito dell’Athletic Club e alle biglietterie dello stadio San Mamés. La vendita al pubblico inizia generalmente circa 3-4 settimane prima della partita.
- Prevendita per soci e titolari della tessera Club Athletic: I soci del club e i titolari della tessera per tifosi «Club Athletic» hanno accesso prioritario all’acquisto di un massimo di due biglietti a persona, di solito 3-4 giorni prima dell’inizio della vendita al pubblico.
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
- Piattaforme di rivendita: Se i biglietti sui canali ufficiali del club sono esauriti, spesso è possibile trovarli su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme permettono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.
Quanto costano i biglietti di Athletic Bilbao-Getafe di Liga?
I prezzi dei biglietti per Athletic Bilbao-Getafe al San Mamés variano in base al settore e al canale di vendita:
1. Prezzi ufficiali del club
- Anello superiore e settori dietro le porte (Fondos): da 30 € a 55 €
- Anello inferiore e tribune laterali (Tribuna Principal / Este): da 60 € a 110 €
- Accesso VIP e hospitality: da 180 € a oltre 300 €
2. Piattaforme di rivendita dei biglietti
Se i biglietti ufficiali venduti dal club sono esauriti, piattaforme di rivendita come StubHubpropongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:
- Biglietti più economici: da 73 € a 85 €
- Posti laterali di fascia intermedia: da 90 € a 150 €
- Categoria 1 e rivendita premium: da 160 € a oltre 250 €
Athletic Bilbao-Getafe di Liga: tutto quello che c’è da sapere
Lo stato di forma di Athletic Bilbao e Getafe
Nelle ultime cinque partite di Liga, l’Athletic Bilbao ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L’ultima gara si è conclusa con uno 0-0 in casa contro il Deportivo Alaves il 19 settembre; ha inoltre pareggiato 1-1 con l’Elche. Il risultato più significativo di questa serie è stato il 3-0 casalingo contro l’Atletico Madrid del 5 settembre. L’unica sconfitta del Bilbao è arrivata contro il Barcellona, che ad agosto si è imposto per 2-0.
Il Getafe ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Liga. Nell’ultima gara ha battuto 1-0 il Malaga il 20 settembre, interrompendo una serie di due sconfitte consecutive. In precedenza, la squadra di Bordalas aveva pareggiato 1-1 sia con il Deportivo de A Coruna sia con il Celta Vigo, perdendo 1-0 sia contro il Real Betis sia contro l’Osasuna.
Athletic Bilbao-Getafe: i precedenti più recenti
L’ultimo confronto tra le due squadre risale al 5 aprile 2026 in Liga, quando il Getafe ha battuto 2-0 in casa l’Athletic Bilbao. Prima ancora, nell’ottobre 2025, l’Athletic aveva vinto 1-0 in trasferta contro il Getafe. Negli ultimi cinque precedenti registrati, l’Athletic Bilbao conta tre vittorie contro una del Getafe, oltre a un pareggio: l’1-1 al San Mamés dell’agosto 2024.