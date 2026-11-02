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Come acquistare i biglietti per Athletic Bilbao-Espanyol: prezzi per la partita di LaLiga, informazioni sull'incontro, vendite dell'ultimo minuto e altro

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L’Athletic Bilbao affronta l’Espanyol in Liga. Ecco come assicurarti i biglietti.

L’Athletic Bilbao ospita l’Espanyol domenica 22 novembre 2026 allo stadio San Mamés di Bilbao.

Negli ultimi scontri diretti in campionato nella Liga 2025-26, l’Espanyol ha avuto la meglio vincendo 2-1 in trasferta al San Mamés nel dicembre 2025. A quella vittoria ha fatto seguito un successo casalingo per 2-0 sull’Athletic Bilbao nel maggio 2026, nella fase finale della stagione.

Lascia che GOAL ti spieghi tutto quello che c’è da sapere per acquistare i biglietti di Athletic Bilbao-Espanyol, compresi i canali di vendita e i prezzi.

Quando si gioca Athletic Bilbao-Espanyol di Liga?

Athletic Bilbao-Espanyol si gioca domenica 22 novembre 2026 allo stadio San Mamés di Bilbao.

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LaLiga - Game Week 13
San Mames

Come acquistare i biglietti per Athletic Bilbao-Espanyol di Liga?

Ecco le opzioni generalmente disponibili per acquistare i biglietti per una partita di Liga dell’Athletic Bilbao:

1. Canali ufficiali dei club

  • Biglietteria ufficiale del club: Il metodo più sicuro e diretto è il sito ufficiale dell’Athletic Club (oppure i canali dell’RCD Espanyol per acquistare i biglietti del settore ospiti), dove vengono messi in vendita i biglietti per il pubblico e le quote riservate ai soci.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

  • Piattaforme di rivendita dei biglietti: Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono completamente esauriti, spesso è possibile trovare biglietti per il pubblico su piattaforme di rivendita come StubHub. Queste piattaforme consentono ai tifosi di acquistare e vendere biglietti per le prossime partite di Liga quando le disponibilità dei canali ufficiali sono esaurite.

Quanto costano i biglietti per Athletic Bilbao-Espanyol di Liga?

Ecco le fasce di prezzo indicative dei biglietti per Athletic Bilbao-Espanyol di Liga al San Mamés:

1. Canali ufficiali dei club

  • Fondo superiore (dietro le porte, anello superiore): Circa da 30 a 50 €.
  • Fondo inferiore (dietro le porte, anello inferiore): Circa da 45 a 75 €.
  • Laterale / tribuna superiore (lati lunghi, anello superiore): Circa da 60 a 100 €.
  • Laterale / tribuna inferiore (lati lunghi, anello inferiore): Circa da 100 a oltre 160 €.

2. Piattaforme di rivendita dei biglietti

Se i biglietti sui canali ufficiali dei club sono esauriti, le piattaforme di rivendita come StubHubb propongono biglietti a prezzi determinati dalla domanda:

  • Rivendita standard / anelli superiori: Prezzi generalmente a partire da 65-85 €.
  • Rivendita premium / posti sui lati lunghi: I prezzi possono variare da 150 a oltre 250 €.

Athletic Bilbao-Espanyol di Liga: Tutto quello che c’è da sapere

Il momento di forma di Athletic Bilbao ed Espanyol

L’Athletic Bilbao ha ottenuto una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro partite ufficiali. La più recente gara di Liga si è conclusa con una sconfitta per 3-1 contro il Levante il 21 ottobre. In precedenza aveva pareggiato 0-0 in trasferta contro il Valencia e 1-1 con l’Elche nelle fasi precedenti della stagione. L’unica vittoria in questa serie è arrivata in un’amichevole contro la Real Sociedad. L’Athletic Bilbao ha mostrato capacità di resistere in alcune partite, ma in campionato ha faticato a trovare il gol con continuità.

L’Espanyol ha ottenuto una vittoria e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Liga. Il risultato più recente è una sconfitta per 1-0 contro l’Atletico Madrid. L’unico successo in questo periodo è stato il 2-0 in casa dell’Osasuna, mentre è arrivata anche una pesante sconfitta per 3-1 contro l’Elche. Nelle cinque partite, l’Espanyol ha segnato cinque gol e ne ha subiti otto, segno delle difficoltà nel mantenere la solidità difensiva.

ATH

ATH - Forma

VAL
D0-0
LEV
S3-1
GET
V4-0
AEP
V1-6
RSO
V2-1
Gol segnato (subito)
13/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
ESP

ESP - Forma

MAL
D1-1
ATM
S0-1
SAN
S2-1
SES
S4-3
VIL
V0-1
Gol segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Athletic Bilbao-Espanyol: I precedenti recenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale al 13 maggio 2026, quando l’Espanyol ha battuto l’Athletic Bilbao 2-0 in casa in Liga. Prima di allora, l’Athletic Bilbao aveva vinto 1-2 in trasferta contro l’Espanyol nel dicembre 2025. Negli ultimi cinque scontri diretti in Liga, ciascuna squadra ha ottenuto due vittorie, con un pareggio e 12 gol complessivi.

Testa a testa

Athletic BilbaoPareggioEspanyol
2
1
2
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
FIN
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
Espanyol badge
Espanyol
ESP
2
FIN
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
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Athletic Bilbao
ATH
1
FIN
LaLiga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
4
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
FIN
LaLiga
Espanyol badge
Espanyol
ESP
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
FIN
8Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

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